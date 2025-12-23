신천신림선·제2경인선·신구로선 통합... '은계호수공원역' 추가 신설 조건

큰사진보기 ▲수도권 서남부 광역철도 민간투자사업수도권 서남부 광역철도는 인천 청학에서 출발해 시흥 은계에서 두 갈래로 분기하여 한 축은 구로·목동으로, 다른 한 축은 금천·신림으로 연결되는 ‘이중 축 광역철도’ 구조다. ⓒ 시흥타임즈 우동완 관련사진보기

큰사진보기 ▲국회서 발언하는 문정복 의원23일 문정복 의원은 "제2경인선의 사업성 한계를 극복하기 위해 (가칭)‘은계호수공원역’을 추가하는 조건으로 신천신림선과 통합하는 데 합의했다"고 밝혔다. ⓒ 시흥타임즈 우동완 관련사진보기

23일 문정복 국회의원(더불어민주당·시흥시갑)은 그동안 추진·논의되었던 신천신림선, 제2경인선, 신구로선을 하나로 통합하는 '수도권 서남부 광역철도 민간투자사업'을 본격 추진한다고 밝혔다.이번 사업은 제4차 국가철도망 구축계획에 반영된 기존 노선들을 토대로, 인천 연수·남동에서 시흥과 부천·시흥을 거쳐 서울 서남권까지 연결하는 광역철도망을 구축하는 것이 핵심이다.특히 인천 청학에서 출발해 시흥 은계에서 두 갈래로 분기하여 한 축은 구로·목동으로, 다른 한 축은 금천·신림으로 연결되는 '이중 축 광역철도' 구조를 통해 서울 접근의 선택지를 대폭 확대할 계획이다.이번 통합노선안은 기존 민자적격성조사 과정에서 제기된 사업성 문제를 보완하여 사전타당성 조사에서 경제성이 입증된 신천신림선을 반영하고, 최신 국가교통 DB를 적용해 경제성과 실현 가능성을 높인 것이 특징이다.문정복 의원은 통합노선의 협의 과정에 대해 "당초 협의 없이 시흥대야역이 제외되고 시흥시 분담금만 늘어나는 구조는 받아들일 수 없었다"며, "시흥시민의 교통 편의를 최우선에 두고, 신천과 은계, 광명시흥신도시를 잇는 신천신림선을 준비해 왔다"고 밝혔다.이어 "제2경인선의 사업성 한계를 극복하기 위해 (가칭)'은계호수공원역'을 추가하는 조건으로 신천신림선과 통합하는 데 합의했다"며 "이를 통해 시흥은 더 많은 주요 지역으로의 접근성을 확보하고, 지하철과 고속도로를 연계할 수 있는 교통 거점의 기반을 갖추게 될 것"이라고 강조했다.한편 이번 수도권 서남부 광역철도 민간투자사업은 내년 1월 민자적격성조사 의뢰서가 KDI에 제출될 예정이며, 약 1년간의 검토를 거쳐 2027년 상반기 통과를 목표로 할 예정이다.