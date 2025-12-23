영양교사 밥값 받는 교육부, 공식자료에는 "검식 후 폐기" 지시

▲교육부가 지난 2022년 제작한 유치원급식 위생관리 교육자료의 검식 영상 교육 자료를 보면 식판에 1인 분량의 모든 음식을 담아 검식하는 장면을 영상으로 제시했다. 현장영양교사들은 검식용 음식과 관련 '교육부가 양의 많고 적음의 문제가 아니라는 걸 알면서도 양을 부각시켜 현장의 혼란을 방치하고 있다‘고 지적하고 있다. ⓒ 교육부 영상자료 갈무리 관련사진보기