경기도 시민사회, 민주진보교육감 단일화 대장정 선언

경기도 내 교육 및 시민사회단체들이 오는 2026년 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 '민주진보교육감 후보 단일화'를 위한 본격적인 행보에 나섰다.'2026 경기민주진보교육감 후보 단일화 추진을 위한 경기교육혁신연대 준비위원회'(아래 준비위)는 23일 오전 11시 경기도교육청 남부청사에서 기자회견을 열고, 현 경기교육의 기조를 '퇴보'와 '불통'으로 규정하며 후보 단일화 추진을 공식 선언했다.준비위는 이날 기자회견문을 통해 "현재 경기교육은 교육의 공공성과 민주성보다는 성과와 효율, 무한 경쟁의 기조 아래 위태로운 상황에 직면해 있다"며 "아이들의 배움은 서열로 내몰리고, 학교는 민주적 가치보다 관리의 대상으로 전락했다"고 강하게 비판했다.특히 준비위는 임태희 교육감 취임 이후 추진된 ▲ IB 교육 ▲ AI 교과서 ▲ 디지털 플랫폼 중심 정책 등이 교육 본질에 대한 충분한 사회적 합의 없이 일방적으로 추진됐다고 지적했다. 이 과정에서 교사들은 과도한 행정업무에 시달리고, 급식실 등 학교 현장의 산업재해 위험은 방치되는 등 교육 환경이 악화되었다는 것이 이들의 주장이다.이번 단일화 추진은 지난 11월부터 시작된 교육·시민사회 단체들의 '원탁회의'를 통해 구체화됐다. 지난 12월 5일 열린 2차 원탁회의에서는 17개 단체가 참여해 단일화 추진 기구 명칭과 조직 구성에 합의했으며, 대표자 연서명을 통해 힘을 실었다.준비위는 이번 단일화가 단순히 정치적 승리를 위한 공학적 결합이 아님을 강조했다. 송성영 준비위원장은 여는 발언에서 "이번 선거는 무너진 경기교육을 회복하고 교육의 공공성·민주성·자율성을 재정립해야 하는 중대한 분기점"이라며 "특정 정파의 기구가 아닌, 경기교육을 걱정하는 모든 도민에게 열려 있는 공론의 장을 만들겠다"고 밝혔다.준비위는 오는 2026년 1월 20일 '경기교육혁신연대'를 정식 출범시키고 본격적인 후보 검증 및 단일화 절차에 돌입할 예정이다. 이들이 내건 핵심 가치는 ▲ 학생 중심 교육 ▲ 차별 없는 교육복지와 돌봄 ▲ 학교 자치 및 교육노동 존중 ▲ 지역사회와 함께하는 공공교육 등이다.준비위 관계자는 "단일화의 원칙과 절차를 투명하고 민주적으로 공개해 도민의 선택을 받을 것"이라며 "분열로 인해 교육 가치가 훼손되는 일이 없도록 책임 있는 단계를 밟아가겠다"고 덧붙였다.이번 기자회견으로 경기도 교육감의 진보적가치를 지닌 이들이 단일화에 참여하고 그것을 중심으로 단결하여 새로운 경기도교육을 이끌지가 크게 관심이 쏠리고 있다.