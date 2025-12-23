"너무 힘빼지 말라"는 다른 작업자의 말, 그때는 몰랐다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"그냥 놔두세요."

"지금 너무 힘 빼지 마세요."

큰사진보기 ▲팔레트 옮기는 일 이후 맡게 된 다른 일, 어떤 업무일까. ⓒ brandablebox on Unsplash 관련사진보기

"사원님! 아래로 내려오세요!"

"사원님, 이쪽으로 쭉 가시면 조끼 입고 있는 여성 분 계실 거예요. 그분한테 가셔서 업무 전달받고 일하시면 됩니다."

"저기... 이쪽으로 오라고 해서 왔는데요."

"아, 사원님. IB(입고) 일 해보셨어요?"

"아니요. 쿠팡 일 자체가 오늘 처음이에요."

"아아, 저 따라오세요."

"여기, 사원님 일 좀 가르쳐주세요."

"오늘 물량이 많습니다! 워터 분들 좀 바쁘실 거예요!"

