민주 최고위원 후보들 "내가 이재명", 1인1표제엔 미묘한 이견

큰사진보기 ▲더불어민주당 최고위원 선출을 위한 1차 합동연설회가 23일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 열렸다. 김정호(오른쪽 세 번째) 중앙당선관위원장과 최고위원 후보들이 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 유동철, 문정복, 이건태 후보, 김 위원장, 이성윤, 강득구 후보. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲더불어민주당 최고위원 선출을 위한 1차 합동연설회가 23일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 열렸다. 유동철(왼쭉부터), 문정복, 이건태, 이성윤, 강득구 최고위원 후보들이 기념촬영 후 자리로 돌아가고 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

모두가 '내가 이재명'을 외쳤다. 더불어민주당 최고위원 보궐선거에 출사표를 던진 5명의 후보들은 23일 열린 합동연설회에서 '내가 이재명 정부 성공의 적임자' '내란 종식·개혁의 선봉'이라고 자임했다. 정청래 민주당 대표가 추진하다 민주당 중앙위원회에서 부결된 '권리당원-대의원 1인 1표제'를 두고선 큰 방향은 같으나 각론에선 조금씩 다른 의견을 보였다. 문정복·이성윤 후보는 '당선 시 재추진'을 말했다.앞으로 민주당은 12월 30일 민주당 주관 합동토론회, 1월 5일과 7일 언론사(오마이TV·JTBC) 주관 토론회를 연다. 내년 1월 9일부터 11일까지 투표를 거쳐 11일 당선자 3인이 확정된다. 이번 보궐선거는 내년 지방선거에 출마할 예정인 전현희·한준호·김병주 의원이 최고위원직을 사퇴하면서 치러지게 됐다.23일 합동연설회의 다섯 후보(유동철 부산수영구 지역위원장, 문정복 국회의원, 이건태 국회의원, 이성윤 국회의원, 강득구 국회의원, 이상 기호순)의 발언을 정리했다. 아래 표기 순서는 합동연설회 발언 순이다.- "내가 이재명 정부의 성공을 견인할 적임자"- "최고위원이 되면 윤석열 정치검찰의 조작 기소 진상을 파헤치고 책임자들에게 엄중 책임 물을 것"- "1인 1표제는 당연. (하지만) 당원들이 중앙에서 주어진 결과에 투표만 하는 게 아니라 전당원 투표시 찬성과 반대 측이 참여하는 공개토론회 의무 보장할 것. 30일의 숙의기간, 시도당별 최소 15일의 숙의 기간도 보장"- "검찰·법원 개혁 완수와 내란 완전종식의 선봉에 서겠다"- 검찰·법원 개혁 입법을 제대로 완수하고 내란을 끝까지 확실하게 청산하겠다. 조희대가 저지른 사법쿠데타 의혹에 대한 철저한 수사 촉구"- "1인 1표제 당연하다. 정청래 대표도 역시 이재명 대통령의 목표를 이어 받아 1인 1표제 강력 추진. 최고위원 되는 즉시 1인 1표제 다시 추진"- "부산·민주당·이재명이 좋아서 험지에 뛰어들었다. 험지에서 민주당을 지켜온 자부심"- "최고위원 당선되면 다음날 당대표, 원내대표, 최고위원, 대의원, 권리당원 모두 모여 계급장 떼고 토론하는 '계.떼.토' 열겠다. 1인 1표는 1인 1마이크에서 시작"- "부산시당 위원장 선거에서 소명 기회 없이 컷오프 당했다. 누구도 억울하지 않은 공정한 민주당 만들겠다"- "내란 청산은 우리의 첫 번째 시대 과제. 윤석열 법 심판 끝날 때까지 챙기겠다"- "이재명 정부 성공, 일사불란한 당청 원팀을 위해 필요하면 창이 되고, 필요하면 방패가 되겠다"- "지방선거 승리를 위해 지방행정·선거를 알고 이기는 선거를 설계할 수 있는 최고위원이 필요하다. 그게 나다."- "민주당, 말만 앞서는 게 아니라 하나로 뭉쳐 이재명 대통령 마음껏 일할 수 있게 뒷받침해야"- "헌법 허용 범위 내에서 (국민의힘) 정당해산 포함한 모든 절차 추진. 내란세력이 다시는 발 붙이지 못하도록"- "당 지도부 선출시 당원 1인 1표제 재추진. 전략지역 가중치 문제, 대의원 역할 다각화, 지구당 부활 등 챙길 것"