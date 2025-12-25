시퍼런 해파리, 무너지는 송악산... 지금 제주도에 대체 무슨 일이

기후위기의 최전선인 제주 바다에서 해양시민과학센터 파란이 기록한 변화의 순간을 전합니다. 해양 변화와 위기, 정책 대안을 아우르는 10대 뉴스를 통해 우리 바다의 오늘을 진단합니다.

큰사진보기 ▲푸른우산관해파리 ⓒ 파란 관련사진보기

큰사진보기 ▲낚시줄에 얽힌 종달의 마지막 모습 ⓒ 돌핀맨(이정준) 관련사진보기

큰사진보기 ▲송악산 남쪽 해안 주상절리 ⓒ 파란 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025년 고수온 등의 영향으로 훼손된 연산호 ⓒ 파란 관련사진보기

큰사진보기 ▲제주신항 계획 평면도 ⓒ 해양수산부 관련사진보기

큰사진보기 ▲해양시민과학센터 파란의 '상괭이편'을 진행한 추자도 상괭이 ⓒ 파란 관련사진보기

큰사진보기 ▲차귀도 연안에 방치된 해양쓰레기 ⓒ 파란 관련사진보기

큰사진보기 ▲제주 해양보호구역 현황 ⓒ 파란 관련사진보기

큰사진보기 ▲갯것이 영화제 포스터 및 상영 영화 목록 ⓒ 갯것이영화제집행위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025년 프랑스 니스에서 열린 제3차 유엔해양총회 행사 ⓒ UNOC 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 해양시민과학센터 파란에서 활동하고 있습니다.

2025년 7월, 제주 해역에 푸른우산관해파리가 대량 출현하며 남해안과 동해안 일대까지 퍼졌다. 제주시 구좌·조천과 서귀포시 표선을 비롯해 제주 전역에서 관측됐다. 푸른우산관해파리는 2021년에도 한 차례 대량 출현한 적이 있지만, 이번처럼 남해안과 동해안 전반으로 확산된 사례는 처음이다.푸른우산관해파리는 동전처럼 납작하고 단단한 원형 몸체에 가느다란 촉수를 가진 해파리로, 해류를 따라 이동하는 표류성 종이다. 최근 제주 해역에서는 매년 5월 이후 수온이 오르기 시작하면 해파리 떼가 대거 유입되는 현상이 반복되고 있다. 지난해 5월에는 노무라입깃해파리가 제주 전역을 뒤덮기도 했다.이번 푸른우산관해파리 확산을 기후변화로 인한 해양 환경 변화의 신호로 보인다. 국립수산과학원은 수온 상승과 대마난류 세력 강화가 해파리 유입과 확산을 키운 요인으로 작용했다고 분석했다. 수온과 해류가 달라지면서 표류성 생물의 이동과 분포 변화가 점점 잦아지고 있다는 것이다.기후위기 시대에 해파리 대발생은 더 이상 예외적인 일이 아니다. 어장 피해와 쏘임 사고도 해마다 늘고 있다. 전문가들은 해파리 이동을 미리 파악할 수 있도록 관측 자료에 기반한 예측과 조기 대응이 중요하다고 강조한다. 중앙정부의 대응 매뉴얼과 함께, 제주 차원의 지속적인 모니터링과 장기 대응 체계 마련이 요구된다.제주 남방큰돌고래 '종달'이 끝내 돌아오지 못했다. 종달은 2023년 구좌읍 종달리 연안에서 처음 발견됐다. 몸통과 꼬리에 낚싯줄이 얽힌 채였다. 해양다큐멘터리 제작팀 '돌핀맨'과 해양동물생태보전연구소(MARC), 핫핑크돌핀스로 구성된 제주돌고래긴급구조단은 두 차례에 걸쳐 낚싯줄 일부를 제거하고, 종달의 상태를 지켜보며 추가 구조를 준비해왔다.그러나 지난 5월 14일, 대정읍 연안에서 다시 발견된 종달은 몸을 제대로 가누지 못할 만큼 심각한 상태였다. 구조단은 다음 날 새벽 긴급 구조에 나섰지만, 종달은 끝내 모습을 드러내지 않았다.종달의 죽음은 예외적인 사고가 아니다. 제주 바다에 서식하는 남방큰돌고래는 약 100~130마리로, 2015년 이후 매년 낚싯줄에 얽혀 다치거나 죽는 사례가 반복되고 있다. 지금도 낚싯줄을 몸에 단 채 살아가는 돌고래가 확인되고 있다.올해 국회에서는 남방큰돌고래를 생태법인으로 지정하는 제주특별법 개정 논의가 진행됐고, 해양수산부는 서식지 보호를 위한 해양보호구역을 지정했다. 하지만 돌고래에게 가장 큰 위협인 낚시 행위에 대해서는 여전히 뚜렷한 규제 방안이 마련되지 않았다. 제2의 종달을 막기 위해서는 구조에 의존하기보다, 사고가 나지 않도록 하는 예방이 중요하다. 생태계 민감지역에서의 낚시 제한 등 실질적인 대책 마련이 시급하다.2025년 9월, 제주 대표 관광지인 송악산과 성산일출봉 일대에서 해안 절벽 붕괴와 낙석이 잇따라 확인됐다. 송악산에서는 9월 18일 남서쪽 제3전망대 인근 해안 절벽에서 암석과 토사가 떨어졌고, 22일에는 출구 인근 탐방로 아래 사면이 크게 무너지며 흙과 암반이 해안가에 쌓였다. 이 일대에서는 과거에도 낙반 위험이 반복적으로 제기돼 왔으며, 2013년 이후 여러 차례 붕괴로 일제강점기 시기 조성된 해안 동굴진지가 훼손되거나 매몰된 사례도 있었다.성산일출봉에서도 비슷한 상황이 이어졌다. 16일, 등산로 서쪽 약 1km 지점의 접근금지 구역에서 70~80cm 크기의 암반 여러 개와 나무가 함께 떨어진 것이 확인됐다.전문가들은 두 지역 모두 얕은 바다에서 형성된 화산 지형으로, 해안 절벽을 이루는 암석이 비와 파도에 약하다는 점을 지적했다. 여기에 연안 개발과 탐방객 증가, 최근 잦아진 집중호우와 높은 파도가 겹치면서 붕괴 위험이 커졌다는 분석이다. 기후변화로 짧은 시간에 많은 비가 내리고 풍랑이 잦아진 것 역시 영향을 미치고 있다.문제는 이런 위험을 장기적으로 살피고 대비할 체계가 아직 충분하지 않다는 점이다. 송악산과 성산일출봉을 포함한 제주 주요 해안 절벽에 대해 붕괴 위험을 꾸준히 관측하고 변화를 추적하는 상시 모니터링은 미흡한 상황이다. 연안 절벽 붕괴가 반복적으로 일어나고 있는 만큼, 두 사례는 자연유산 보전과 탐방 안전을 함께 고려한 관리 체계 마련의 필요성을 보여준다.지난해 여름, 제주 바다는 30도를 넘나드는 고수온에 장기간 노출되며 큰 피해를 보았다. 2024년 제주지역 고수온은 7월 24일부터 10월 2일까지 71일간 이어지며 역대 최장 기록을 세웠다. 해당 기간동안 도내 육상양식장 78곳에서 광어 등 221만 마리가 폐사했고, 피해 규모는 50억 원을 넘겼다.고수온은 바닷물 온도가 28도에 이르면 주의보가, 28도 이상 상태가 3일 넘게 이어지면 경보가 내려지는 재난성 현상이다. 제주지역 고수온 발생일수는 2020년 22일에서 2024년 71일까지 꾸준히 늘어왔다. 올해는 63일로 다소 줄었지만, 서귀포 인근 해역의 8월 평균 수온은 약 28도를 기록해 과거의 여름 바다(24~25도)와는 확연히 달라진 모습을 보였다. 제주 바다의 '뜨거운 여름'이 일상이 되고 있다는 뜻이다.이 같은 변화는 제주만의 문제가 아니다. 올해 10월, 미국 해양대기청(NOAA)과 유럽해양센터(Mercator Ocean)는 한반도 주변 해역에서 나타난 해양 열파를 '극심한 단계'로 분류했다. 해양 열파는 평년보다 높은 수온이 5일 이상 지속되는 현상으로, 최근 이 해역의 수온 상승 속도는 전 세계 평균의 3배 이상이라는 분석도 나왔다.이러한 고수온 현상은 전복과 넙치, 해조류 등 수산업은 물론 해양 생태계 전반에 장기적인 영향을 미친다. 제주 바다가 전 지구적 고수온 확산의 흐름 한가운데에 놓인 만큼, 일시적 대응이 아닌 지속적인 관측과 중장기 대응 체계가 필요하다.2025년 4월, 해양수산부는 '제주 신항 건설 기본계획'을 변경·고시했다. 제주신항 개발사업은 기존 여객 중심 항만에서 화물·크루즈 중심 항만으로 방향이 전환됐고, 총사업비는 3조 8278억 원으로 기존보다 약 1조 원 늘어났다. 사업 대상지는 제주시 용담·삼도·건입동 앞 해역과 육상 일대 514만 9000㎡로, 이 가운데 상당 부분이 해상 매립으로 조성될 예정이다. 해수부는 항만 시설과 배후부지 확보를 위해 약 118만㎡의 바다를 메우겠다는 계획을 내놨다. 이는 제주 마라도 면적의 약 4배에 해당한다.문제는 이 대규모 개발이 수요와 타당성 검증 없이 추진되고 있다는 점이다. 제주도는 올해 10월, 제주–칭다오 간 국제 정기 컨테이너선 운항을 시작하며 회당 200TEU의 물동량을 예상했다. 그러나 첫 출항의 실제 물동량은 40TEU, 이 중 제주발 수출은 6TEU에 불과했다. 첫 달에만 중국 선사에 지급한 손실보전금은 4억 원, 최소 3년간 재정 보전이 불가피한 상황이다.물동량 확보 전략도 없이 대규모 매립과 항만 확장을 우선하는 것은, 국민 세금을 바다에 쏟아붓는 것과 다름없다. 더구나 대형 크루즈 관광을 성장 전략으로 삼는 정책이 과연 제주에 지속가능하고 정의로운 선택인지도 근본적인 재검토가 필요하다.제주도 북쪽 해역에서 추진되는 추자 해상풍력발전사업이 사업자 공모에 들어갔다. 발전용량은 2.3GW로, 현재 제주에서 가동 중인 한림해상풍력(100MW)의 약 23배, 원자력발전소 2기에 맞먹는 규모다. 사업 대상지는 추자도와 사수도 인근 해역으로, 63빌딩보다 높은 풍력발전기 수백 기가 들어설 계획이다. 총사업비는 20조 원으로 제주도 연간 예산의 약 3배에 달하며, 개발 범위도 서울 면적의 약 3분의 2에 이르는 국내 최대 단일 재생에너지 사업이다.초대형 해상 개발인 만큼 기대도 크지만, 우려의 목소리도 나온다. 개발 예정 해역에 해양보호구역과 법정보호종 서식지가 포함돼 있음에도, 실제로 어떤 해양생물이 어떻게 영향을 받는지에 대한 논의가 충분하지 않다는 지적이다. 특히 추자도 바다에 사는 상괭이는 소리에 크게 의존해 먹이를 찾고 이동하는 종으로, 공사 과정에서 발생하는 수중 소음의 영향을 받을 가능성이 크지만 이에 대한 검토는 아직 미흡하다.이 같은 문제의식 속에서 해양시민센터 파란은 시민과 연구자가 함께하는 조사 프로젝트 '상괭이편'을 진행하고 있다. 2024년 11월부터 매달 선박 조사를 통해 추자도 해역의 상괭이 출현과 해양 환경 변화를 기록하고 있다. 그동안 기억과 증언에 머물렀던 상괭이의 존재를 과학적 자료로 남겨, 해상풍력 개발 논의 과정에서 해양 생물과의 공존을 함께 고민하자는 취지다. 재생에너지 전환은 필요하지만, 바다 위에서 이뤄지는 개발일수록 무엇을 지키며 가야 하는지에 대한 질문도 함께 던져야 한다는 목소리가 커지고 있다.지난 11월, 제주 한경면 차귀도에서 마대자루에 담긴 해양쓰레기 약 100톤이 쌓여 있는 현장이 발견됐다. 해당 쓰레기는 지난 10월 13일, 제주도가 150여 명을 동원해 대규모 해양정화활동을 벌이며 수거한 것이었다. 하지만 한 달 넘게 반출되지 않은 채 방치되면서, 일부는 다시 바다로 쓸려 가거나 마대자루가 찢어져 연안으로 흩어지고 있었다.차귀도 해양쓰레기 문제는 이미 지난해 10월 행정사무감사에서도 지적된 바 있다. 제주도는 올해 안에 차귀도에 쌓인 쓰레기를 모두 처리하겠다고 밝혔지만, 담당부처는 지형적 특성상 반출 작업이 어렵다는 이유로 수거 작업을 미루고 있는 상황이다. 차귀도 해안가 가운데 쓰레기로 덮인 면적만 1296㎡에 달한다. 폐어구와 생활쓰레기는 물론, 중국 등 외국에서 떠밀려 온 쓰레기까지 뒤섞여 있다. 플라스틱과 금속, 목재 등 종류도 다양하다.이 같은 모습은 차귀도만의 문제가 아니다. 제주 바다 곳곳이 해양쓰레기로 몸살을 앓고 있다. 단순히 쓰레기를 치우는 방식만으로는 한계가 분명하다. 이제는 쓰레기가 왜, 어디서 발생하는지를 짚고, 발생부터 처리까지 전 과정을 관리하는 근본적인 대책이 필요하다.해수부가 지난 4월, 서귀포시 대정읍 신도리 해역과 제주시 추자면 관탈도 해역을 새롭게 해양보호구역으로 지정했다. 남방큰돌고래의 주요 서식지인 신도리 연안과, 해조류·연산호 군락이 보전되어있는 관탈도 주변 해역을 보호하기 위한 조치다.이번 지정으로 제주도의 해양보호구역은 문섬과 추자도, 토끼섬 등을 포함해 모두 16곳으로 늘었다. 겹치는 구역을 제외하면 약 1404㎢, 제주 관할 바다의 14.6%가 제도적 보호를 받게 됐다. 정부가 2030년까지 해양보호구역을 30%로 확대하겠다는 목표를 세운 가운데, 제주는 전국 광역지자체 중 가장 넓은 보호구역을 관리하는 지역이 됐다.하지만 해양보호구역 관리를 위한 실질적인 조치는 턱없이 부족한 상황이다. 현재 제주도청에는 해양보호구역을 전담하는 인력이 없고, 제주시와 서귀포시 해양수산과에 각각 1명이 전체 구역을 관리하고 있는 실정이다. 관탈도 인근에서는 타 지역 어선의 불법 조업이 반복되고 있고, 신도리 주변 해역에서는 관광 선박 접근과 레저낚시로 남방큰돌고래가 위협받고 있다. 돌고래의 주요 이동 경로인 김녕리 해역이 주민 반대로 보호구역에서 빠진 점도 한계로 꼽힌다.해양보호구역이 이름만 남는 '페이퍼 파크'가 되지 않으려면, 구체적인 관리계획과 함께 인력·예산 확충이 시급하다. 지역 주민과 상생할 수 있는 운영 방안을 마련해 현장의 수용성을 높이는 일 역시 중요하다. 제주가 해양보호의 선도 지역이 될지, 선언에 그칠지는 앞으로의 정책에 달려 있다.제2회 갯것이영화제가 2025년 11월 7일부터 16일까지 열흘간 제주 곳곳의 해안 마을과 생태 공간에서 열렸다. '바다의 삶'을 주제로 한 이번 영화제는 바다에 사는 존재들과 그 곁에서 살아가는 사람들의 이야기를 다룬 다큐멘터리와 독립영화를 선보였다.지난해 성산 오조리에서 시작된 갯것이영화제는 올해 상영 공간을 크게 넓혔다. 서귀포예술의전당을 비롯해 삼달다방, 카페 핀스, 동백동산습지센터, 제주특별자치도 생태관광지원센터, 깅이와바당 등 총 6곳에서 프로그램을 운영하며 제주 전역에서 관객을 만났다.상영 후에는 관객과의 대화(GV)가 이어졌고, '평대리 뱅듸고운길', '습지랑 찰방찰방', '동백동산 물·숲·새', '우리가 돌고래를 만나는 법' 등 마을 탐방과 생태 체험 프로그램이 함께 진행됐다. 영화를 본 뒤, 실제 제주 바다와 마주하며 그 이야기를 이어가는 방식이다.갯것이영화제는 여러 시민단체가 함께 만든 민간 주도의 축제로, 문화와 생태, 시민 참여가 자연스럽게 어우러진 사례로 평가받고 있다. 바다를 스크린 안에만 가두지 않고, 삶의 공간으로 다시 불러낸 이 영화제는 제주에서 가능한 지속가능한 해양문화 축제의 가능성을 보여주었다.한국이 제4차 유엔해양총회(UNOC4) 공동 개최국으로 선정됐다. 해양쓰레기와 수온 상승, 남획과 연안 난개발 등 바다를 둘러싼 위기가 커지는 가운데, 한국이 세계에 어떤 해양 보호 조치를 내놓을지 관심이 모인다.유엔해양총회는 3년마다 열리는 해양 분야 최대 규모 국제회의다. 각국 정부는 물론 국제기구, 과학계와 시민사회가 함께 모여 해양 보호의 방향을 논의한다. 개최 도시로는 부산, 제주, 여수 등이 후보로 거론되고 있다.2028년 6월 열릴 이번 총회는 시기적으로도 의미가 크다. 공해 보호를 위한 국제 조약인 BBNJ 협정이 발효된 지 2년이 되는 해이자, 2030년까지 바다의 30%를 보호구역으로 지정하겠다는 '30×30' 목표를 불과 2년 앞둔 시점이기 때문이다. 앞서 총회를 개최한 프랑스는 대규모 해양보호구역 지정과 특정 해역 어획 금지 같은 구체적인 약속을 내놓은 바 있다.한국은 올해 3월 BBNJ 협정을 비준했지만, 이를 실제로 이행할 국내 제도는 아직 과제로 남아 있다. 해양보호구역 비율도 현재 2.08%로, 국제사회가 제시한 30% 목표와는 큰 차이가 난다. 총회 공동 개최국이 된 지금, 한국은 단순한 '행사 주최국'을 넘어 실질적인 해양 보호 주도국으로 나설 기회를 맞았다. BBNJ 협정 이행 방안과 30×30 목표를 어떻게, 언제까지 달성할지에 대한 구체적인 계획이 그 출발점이 될 것이다.