김용현 "정치인 14명 체포 지시 안 해, 명단은 얘기했다"

큰사진보기 ▲지난 1월 23일 서울 종로구 헌법재판소에서 열린 윤석열 대통령 탄핵심판 4차변론에 증인으로 출석한 김용현 전 국방부 장관 ⓒ 헌법재판소 제공 관련사진보기

대통령이었던 윤석열씨를 도와 12.3 비상계엄을 계획하고 실행한 내란중요임무종사혐의를 받는 김용현 당시 국방부장관은 자신이 여인형 당시 방첩사령관에게 정치인 14명의 "명단을 얘기한 적이 있다"면서도 "체포하라는 얘기는 한 적이 없다"고 증언했다. 명단을 불러준 이유는 밝히지 않았다.23일 오전 서울 중앙지역군사법원에서 열린 여인형 전 국군방첩사령관, 곽종근 전 육군특수전사령관, 이진우 전 육군수도방위사령관, 문상호 전 정보사령관의 내란중요임무종사, 직권남용권리행사방해 혐의에 대한 공판은 김용현 전 장관에 대한 증인신문으로 열렸다.김용현 전 장관은 이날 오전 공판에서 대부분의 신문에 증언을 거부했다. 자신의 형사재판에 불리하게 작용할 수 있다는 이유였다. 하지만 윤석열과 자신의 내란 혐의를 부인하는 취지로는 몇 가지 증언을 내놨다.재판부가 '지난 기일에 윤석열 증인은 민주당사와 여론조사꽃에는 군을 투입하지 말라고 증언했다. 그런 말을 들은 적이 있느냐'고 묻자 김용현은 "네 그건 기억납니다"라고 답했다. 이어 '대통령이 투입하지 말라고 지시했는데 결국 군이 투입됐다'는 지적에 김용현은 "군을 투입하는 과정에서 이뤄진 것이라 (시점상의) 차이는 있다"고 답했다.재판부가 다시 '군 투입이 증인의 지시에 따라 이뤄졌다는 게 아니라는 거냐'고 묻자 김용현은 "제가 지시한 게 맞다"고 답했다.여인형 측 변호인의 신문에서 김용현은 이재명 당시 민주당 대표, 우원식 국회의장, 한동훈 국민의힘 당시 대표 등 정치인 14명을 체포하라고 지시한 적이 없다고 주장했다. '여인형에게 정치인들을 거명하면서 계엄이 선포되면 체포해야 한다고 말한 사실이 있느냐'는 질문에 김용현은 "체포하라는 얘기는 한 적이 없다"고 답했다.이후 군검사가 '체포가 아니라 정치인들을 잡으라고 말한 적은 없느냐'고 묻자 김용현은 증언을 거부했다. 하지만 "명단은 얘기한 적 있다"고 답했다. 이어 '명단은 왜 만들었느냐'는 질문에는 증언을 거부했다2025년 12월 4일 오전 1시 3분에 국회가 계엄해제요구를 의결한 직후, 합동참모본부 작전통제실 결심지원실로 이동한 윤석열이 김용현을 질책하면서 '그러게 사전에 잡으라고 했잖아요', '(계엄을) 다시 걸면 된다'고 말했다는 목격자들의 증언이 있다. 재판부는 이를 언급하면서 이 발언이 있었는지 물었다.김용현은 "전혀 기억에 없다"고 답했고 재판부가 '그런 일이 없는 거냐, 기억에 없는 거냐'고 묻자 "기억에 없다"고 답했다.