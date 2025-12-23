송기섭 진천군수, 대전·충남 통합 속 충북특별중심도 지정 재차 요구

큰사진보기 ▲23일 송기섭 진천군수과 정부의 5극3특 구도와 관련해 독자적인 충북특별중심도 지정의 필요성을 설명하고 있다. 사진=진천군 제공. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

대전·충남 통합 논의가 정치권 최대 이슈로 떠오른 가운데, 송기섭 진천군수가 23일 기자회견을 열고 충북특별중심도(1중) 지정 필요성을 재차 강조했다.송 군수는 진천군청에서 열린 회견에서 "대전·충남 통합은 비대해진 수도권에 맞서 충청권의 경쟁력을 높이는 중대한 결단"이라며 환영의 뜻을 밝히면서도 "이 거대한 변화의 흐름 속에서 대한민국의 심장인 충북은 없다"고 지적했다.그는 "충북은 자칫 충청권 변방을 넘어 내륙의 섬으로 고립될 수 있는 절체절명의 위기에 처해 있다"고 우려를 표했다.송 군수는 정부가 제시한 '5극 3특' 전략과 관련해 "5대 메가시티와 3대 특별자치도를 중심으로 설계돼 있어, 국토의 정중앙에 위치한 충북은 제도적 설계에서 소외돼 있다"고 분석했다.이어 "충북은 철도와 도로가 집적된 물류 중심지이자 반도체·바이오·이차전지 등 첨단 산업의 핵심 거점"이라며 "충북을 '특별중심도'로 지정해 독자적인 법적 권한과 재정 자율성을 부여해야 한다"고 주장했다.또한 송 군수는 현행 중부내륙특별법이 선언적 의미에 그치고 있다며, 중앙정부 권한을 대폭 이양하는 가칭 '충북특별중심도 설치 및 지원에 관한 특별법' 제정 필요성을 강조했다.이를 통해 청주공항을 동북아 거점 공항으로 육성하고, 서울~진천~청주공항~오송을 연결하는 중부권 광역급행철도(JTX)를 조속히 추진해 충북의 100년 미래를 위한 신성장 동력을 확보해야 한다고 설명했다.송 군수는 "충북만 강원, 전북, 세종, 대전·충남이라는 특별자치의 성벽에 둘러싸여 있다"며 "과거 경부축 중심 모델에서 벗어나 강원과 충청, 호남을 잇는 '강호축'의 중심으로 충북을 국가균형발전 패러다임 속 핵심으로 세워야 한다"고 주장했다.아울러 그는 "대전·충남 통합이 남쪽 축을 세우는 일이라면, 충북특별중심도는 그 축을 수도권과 연결하고 내륙 전체의 활력을 불어넣는 허브 역할을 할 것"이라며, "충북에 실질적 권한이 주어질 때 대한민국은 일극 체제를 벗어나 전국이 골고루 잘사는 '다극 체제'의 퍼즐을 완성할 수 있다"고 덧붙였다.끝으로 송 군수는 "대전·충남 통합 논의가 급물살을 타는 지금이야말로 충북이 제 목소리를 내고 정당한 대우를 받을 골든타임"이라며 "충북이 대한민국 성장의 핵심 엔진으로 우뚝 설 수 있도록 중앙정부와 정치권, 충북도민 모두가 힘을 모아 달라"고 호소했다.