"쿠팡, 한국을 단순한 돈벌이 수단으로만 여겨"

노동자 과로사와 대규모 개인정보 유출 사태를 일으킨 쿠팡에 강력한 처벌을 요구하는 목소리가 나왔다.
민주노총과 시민사회단체 등 131개 단체로 구성된 '안전한 쿠팡만들기 공동행동'(아래 공동행동)은 23일 오전 11시 서울 영등포구에 있는 국회 본청 앞에서 '반노동, 반사회, 반인권 총체적 범죄기업 쿠팡 규탄 기자회견'을 열었다.
공동행동은 이날 기자회견문을 통해 "쿠팡은 노동자의 피땀과 중소상인의 눈물, 시민의 안전을 담보로 한 잔혹한 착취 시스템을 구축해 왔다"라면서 "심야·새벽 배송이라는 극한의 노동 환경 속에 노동자들은 쉼 없이 내몰렸고, 과로와 산재, 죽음은 반복됐다"라고 규탄했다.
특히 "노동자의 죽음과 최근 발생한 3370만 명 개인정보 유출은 서로 맞닿아 있다"라고 지적하며 "비용은 줄이고 속도와 이윤만 극대화하여 위험과 책임은 노동자와 시민에게 떠넘기는 쿠팡 경영 구조의 필연적 결과"라고 지적했다.
발언의 문을 연 양경수 민주노총 위원장은 "쿠팡은 미국에 상장하면서 한국 사회를 단순한 돈벌이 수단으로 여겼다"라면서 "블랙리스트 작성, 새벽배송으로 인한 노동자 희생, 정보 유출 은폐, 산업재해 은폐, 노조 결성 방해 등 범죄적 행위를 더 이상 방치할 수 없다"라고 강조했다.
서왕진 조국혁신당 원내대표는 "쿠팡은 노동자의 과로사, 소상공인의 피해, 개인정보 유출 위에 세워진 것"이라며 "김범석 의장을 강제 소환하고 전자상거래법·개인정보보호법에 따른 임시중지명령, 과징금, 시장 퇴출 등 제재가 필요하다"라고 목소리를 높였다.
정혜경 진보당 쿠팡 과로사 대책위원장도 "김 의장의 직접 지시로 산재 은폐, 노조 설립 방해가 이뤄진 것이 드러났다"라면서 "29명의 노동자 사망, 3370만 명 개인정보 유출 등 심각한 피해에도 쿠팡은 사과나 재발 방지 대책조차 내놓지 않고 있다"라고 일갈했다.
정동헌 공공운수노조 전국물류센터지부 쿠팡물류센터지회장은 "올해만 4명의 노동자가 사망했고, 80여 차례 교섭에도 단협이 체결되지 않았다"라며 "쿠팡은 산재 대응 매뉴얼에서 노조를 오염된 정보 전달자로 간주하고 있다"라고 비판했다.
강민욱 서비스연맹 전국택배노동조합 쿠팡택배본부 준비위원장 또한 "지난 2015년 에르메스 보고서를 통해 이미 노조 결성 저지와 회사 분할 등 노조 무력화 전략이 드러났다"라면서 "노조 결성 이후 해고와 고소·고발, 일자리 박탈 등 탄압이 이어지고 있다"라고 주장했다.
방기홍 한국중소상인자영업자총연합회 상임회장은 "쿠팡이 플랫폼 지위를 이용해 자영업자 상품 데이터를 빼앗아 PB상품으로 시장을 독식하고 있다"라고 피해 상황을 말하며 "심판과 선수 역할을 동시에 하는 쿠팡의 불공정 행위를 즉각 중단해야 한다"라고 촉구했다.
공동행동은 ▲반노동 살인기업 쿠팡 책임자 김범석 처벌 ▲개인정보 유출 시민권리 침해 쿠팡 국정조사 실시 ▲자영업자 고혈 짜내는 쿠팡의 반사회적 경영구조 해체 ▲쿠팡이 피해 노동자와 유가족, 소상공인, 시민 앞에 사죄할 것을 요구했다.
한편, 공동행동은 29일 오전 11시 쿠팡 본사 앞에서 '김범석은 나와라! 안전한 쿠팡만들기 집중 결의투쟁' 기자회견을 이어갈 예정이다.
(기자회견 전체실황 : https://youtu.be/X5utzg5w-Pk
)