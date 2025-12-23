"쿠팡, 한국을 단순한 돈벌이 수단으로만 여겨"

▲국민의힘을 제외한 원·내외 정당들과 시민사회단체들은 시민들의 개인정보 유출에 어떠한 책임도 지지 않는 쿠팡을 향해 정부가 전방위적인 조사와 엄정 처벌을 할 것을 촉구했다. ⓒ 임석규 관련사진보기