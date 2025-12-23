'스스로 배우고 탐구'... 혁신학교 10년, 이렇게 성장했습니다

학생, 교사, 학부모와 지역사회가 함께한 혁신학교 10년의 이야기를 담은 책이 발간돼 화제가 되고 있다.
홍성여자고등학교는 지난 5일, 혁신학교 지정 10년을 맞아 '학생을 중심에 두는 교육'이 무엇인지를 끊임없이 고민하고 실천해 온 여정을 담은 <홍여울 흐르는 소리>를 발간했다.
'홍여울'은 홍성여고인들이 하나의 여울을 이루어 조화롭게 흐르기를 바라는 마음을 담은 이름이다. 홍성여고의 '울림'이라는 뜻과 학교 협동조합이 있는 카페 건물의 이름이기도 하다.
홍성여고는 성실, 봉사, 창조의 교훈 아래 교직원 66명, 학생 405명으로 올해 개교 71주년을 맞는 명실상부한 지역 명문 학교다.
그러면서 10년 전인 지난 2016년 충남형 혁신학교로 선정되어 지역사회와 소통하며 혁신을 실천해 왔다.
<홍여울 흐르는 소리>는 지난 10년 동안의 교육과정 수업·평가 등 학생의 목소리가 담겨 있으며, '처음, 작은 물결이 시작되다', '학교 안에서 피어난 변화들', '교육공동체가 말하는 혁신학교', '아직 끝나지 않은 이야기' 등 모두 4부로 구성됐다.
특히, 지난 10년간 참여와 소통을 통해 민주적으로 운영하는 학교, 존중과 배려를 통해 더불어 성장하는 학교, 자율과 책임을 배우며 학생 자치가 꽃피는 학교를 구현하기 위해 학생, 학부모, 교사가 한뜻으로 키운 학교의 혁신과정과 성과를 담았다.
또한, 이 책에는 학생들의 다양한 활동을 동행 취재한 지난 2017년 6월 <오마이뉴스> 보도 내용이 실리기도 했다(관련 기사: 우리는 홍성여고 '특공대' "참교사가 꿈이에요"
).
무엇보다 혁신학교 10년 동안 홍성여고는 학생들 스스로 협동조합을 만들어 운영하면서 '공동체적 경제교육'의 모범 사례로 성장했다고 평가받고 있다.
협동조합은 단순한 매점 운영을 넘어 배움이 살아 있는 경제 공동체의 장이 되었다. 학교 안에서 협동과 경영을 배우고, 지속 가능한 삶의 방식을 탐구하는 교육의 혁신적 실험이자 문화로 자리 잡았다.
그래서일까. 학생들은 주어진 답을 외우는 대신 스스로 질문하고 탐구하며, 서로의 이야기를 귀 기울여 듣는 법을 배웠다.
교육공동체의 이야기를 묶어내는 역할을 한 김진호 교사는 "혁신학교 10년 동안 지역과 마음이 함께 어우러진 드넓은 교육의 장"에서 "다양한 학생 활동을 통해 저마다의 꿈과 끼를 마음껏 펼치고, 스스로 배우고 성장하며, 세상과 소통하는 법을 키웠다"며 이같이 말했다.
그러면서 "학생들이 함께 일궈낸 작은 여울들이 모여 더욱 깊고 힘찬 강물이 되기를 바란다"며 "그리고 그 흐름이 앞으로의 10년을 향해 더 멀리, 더 넓게 흘러가기를 소망한다"고 덧붙였다.
학생들의 반응도 긍정적이다. 학생자치회장인 김해원 학생은 "학생이 스스로 선택하고 결정할 기회가 많았고, 그 과정에서 책임감을 자연스럽게 배울 수 있었다"면서 "다양한 교과·학생자치·동아리·진로 활동 등을 통해 학교가 단순히 공부만 하는 곳이 아닌, 삶을 연습하는 공간이라는 느낌을 받았다"면서 김 교사를 통해 이같이 말했다.
한편, 홍성여고는 매년 4월, 세월호 추모 주간을 맞아 학생회 주관으로 추모 플래시몹을 진행하면서 화제가 된 바 있다(관련 기사: "세월호 엄마·아빠 함께할게요" '노란리본' 교복에 단 학생 550여 명
).