'스스로 배우고 탐구'... 혁신학교 10년, 이렇게 성장했습니다

홍성여자고등학교는 지난 5일, 혁신학교 지정 10년을 맞아 '학생을 중심에 두는 교육'이 무엇인지를 끊임없이 고민하고 실천해 온 여정을 담은 <홍여울 흐르는 소리>를 발간했다.