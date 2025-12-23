민주당 광주시의원 4곳 여성특구 확정·발표..."열린 경선 원칙 깼다"

큰사진보기 ▲더불어민주당 양부남(광주 서구을) 의원. 민주당 광주시당위원장을 맡고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲"억울한 컷오프보다 억울한 것이 억울한 특구 지정"더불어민주당 광주광역시당의 여성특구 지정안 의결과 관련해 21일 긴급 회견하는 이명노 광주시의원. 이 의원은 "지난 총선에서 돕지 않았다는 이유로 양부남 시당위원장이 제 지역구를 여성특구로 지정해 저의 출마 기회를 봉쇄했다"며 정치보복이라고 주장하고 있다. ⓒ 이명노의원제공 관련사진보기

더불어민주당 광주광역시당이 '억울한 컷오프(경선 배제)는 없다'는 정청래 당 대표의 공언과 배치된다는 지적에도 내년 지방선거 광주시의원 선거구 20곳 중 4곳을 여성 경쟁 선거구로 확정해 23일 발표했다.광주시당은 여성특구 지정 논의 과정에서 "원칙 없는 특구 선정·국회의원들의 횡포"라는 비판이 제기되자 "최종 결정은 당 최고위 몫"이라며 구체 내용을 밝히지 않았지만, 이날 돌연 "최고위 의결 대상이 아니다"라고 입장을 바꾸고 특구 지정을 공식화했다.광주시당은 이날 보도자료를 내고 내년 지방선거 시의원 여성특구를 남구 2선거구·서구 3선거구·북구 3선거구·광산구 5선거구로 지정했다고 밝혔다. 해당 선거구 현역은 임미란, 이명노, 신수정, 박수기 의원이다. 이중 신 의원과 박 의원은 내년 선거에서 구청장 도전이 유력하게 거론된다.광주시당은 여성특구 지정과 관련해 "지역위원장(8명의 광주 국회의원) 간담회와 지방선거기획단 및 운영위원회 의결을 거쳐 확정했다"고 설명했다.당헌에 규정된 '지방의원 30% 여성 의무공천' 규정 등을 여성특구 지정 근거로 제시하며 "제 6회(2014)부터 8회까지 국회의원 선거구 8곳 중 4곳의 (시의원 선거구를) 여성특구로 운영해왔다"고 덧붙였다.이날 광주시당은 그간 여성특구와 함께 유지해왔던 '청년 경쟁 선거구'에 대해선 "지정 사유가 발생하지 않았다"며 내년 지방선거에서 특구 지정은 하지 않는다고 밝혔다. 다만 보완책으로 시의원과 기초의원 비례 후보자 선출 시 청년 제한 경쟁을 실시하겠다고 밝혔다.광주시당의 여성특구 지정과 관련해선 지난 19일부터 일부 남성 후보자들을 중심으로 반발이 터져 나왔다. 이때는 시당 지방선거기획단이 남구 제2선거구, 서구 제3선거구, 북구 제3선거구, 광산구 제4선거구를 여성특구로 지정하기로 결정한 직후다.곧바로 예비주자들 사이에서 "여성후보에겐 25% 가산 규정이 있는 상황에서 남성 후보에 대한 역차별이다" "당 지도부의 열린 경선 원칙과 배치된다" "원칙 없는 특구 지정이다" "국회의원들의 횡포다" "정치 보복이다"는 반발이 쏟아졌다.광산구 제4선거구의 경우 이번에도 여성특구로 묶이게 되면 제6회 지방선거때부터 9회까지 16년 연속 여성·청년 특구로 지정돼 비 여성·청년 후보자들의 참정권이 과도하게 침해된다는 비판과 당사자들의 반발이 터져나왔다.이런 논란 속에 광주시당은 20일 오전 지방선거기획단 회의를 열어 광산구 제4선거구(현역 이귀순)를 5선거구(현역 박수기)로 변경하는 등 특구 지정 조정안을 의결하고, 곧바로 오후엔 시당 운영위를 열어 이 안을 의결했다.당시 운영위에선 일부 위원이 양부남 시당위원장을 향해 "여성특구를 하려면 광주시장이나 광주 국회의원 선거부터 적용하라, 그래야 진정성 있는 것" "국회의원들이 힘없는 시의원 선거구에만 반복적으로 특구를 적용하는 건 폭력적", "정치적으로 책임질 수 있느냐"며 특구 지정 강행을 문제 삼았다.운영위 의결 직후에는 여성특구 지정으로 동일 선거구 출마 기회가 봉쇄된 31세 청년 광역의원인 이명노 시의원이 "지난 총선에서 자신을 돕지 않았다며 양부남 위원장이 저에 대해 정치보복을 한 것"이라고 반발하기도 했다.양부남 시당 위원장은 당 지도부가 공언해온 '열린 경선 원칙'을 훼손했다는 지적에 대해 "여성특구 지정은 컷오프와 다르다. 선거가 아직 5개월이나 남았다. 선거구를 바꿔서 얼마든지 출마할 수 있지 않느냐"고 말했다. 또한 이명노 의원이 이번 특구 지정을 놓고 정치 보복성 컷오프라고 주장한 데 대해서는 "기계적으로 원칙에 따라 여성특구 지정이 이뤄진 것이지 정치보복이라는 주장에 동의할 수 없다"고 했다.