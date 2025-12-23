메뉴 건너뛰기

정치

25.12.23 13:24최종 업데이트 25.12.23 14:43

장동혁 필리버스터 종결, 내란전담재판부법 본회의 통과

국민의힘 불참한 가운데 찬성 175명, 반대 2명, 기권 2명... 민주당 주도로 가결돼

23일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 12·3 윤석열 비상계엄 등에 대한 전담재판부 설치 및 제보자 보호 등에 관한 특별법안에 대한 수정안이 재적 298인, 재석 179인, 찬성 175인, 반대 2인, 기권 2인으로 가결되고 있다.
23일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 12·3 윤석열 비상계엄 등에 대한 전담재판부 설치 및 제보자 보호 등에 관한 특별법안에 대한 수정안이 재적 298인, 재석 179인, 찬성 175인, 반대 2인, 기권 2인으로 가결되고 있다. ⓒ 유성호

12·3 윤석열 전 대통령을 포함한 내란죄를 전담해 재판하게 될 '내란·외환·반란 범죄 등의 형사절차에 관한 특례법안(내란전담재판부 설치법안)'이 23일 낮 12시 10분께 국회 본회의를 통과했다.

국회는 이날 본회의를 열어 해당 내란전담재판부 설치법안에 대해 재석 179명 중 찬성 175명, 반대 2명, 기권 2명으로 가결했다. 투표 당시 본회의장 내 국민의힘 좌석은 비어있었다. 반대표를 던진 의원은 개혁신당 천하람·이주영 의원이었다(기권은 박주민 민주당 의원, 최혁진 무소속 의원). 투표하는 민주당 의원들은 웃으며 담소를 나누는 등 밝은 표정이었다.

더불어민주당 정준호, 윤종군 의원, 진보당 정혜경 의원, 개혁신당 천하람, 이주영 의원, 조국혁신당 김재원 의원, 무소속 최혁진 의원이 23일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 12.3 윤석열 비상계엄 등에 대한 전담재판부 설치 및 제보자 보호 등에 관한 특별법안에 대한 수정안 투표 결과를 지켜보고 있다.
더불어민주당 정준호, 윤종군 의원, 진보당 정혜경 의원, 개혁신당 천하람, 이주영 의원, 조국혁신당 김재원 의원, 무소속 최혁진 의원이 23일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 12.3 윤석열 비상계엄 등에 대한 전담재판부 설치 및 제보자 보호 등에 관한 특별법안에 대한 수정안 투표 결과를 지켜보고 있다. ⓒ 유성호

22일 민주당이 당론으로 채택한 '내란전담재판부 설치법'은 이달 초 국회 법사위에서 처리된 '12·3 윤석열 비상계엄 등에 대한 전담재판부 설치 및 제보자 보호 등에 관한 특별법안'를 골자로 한다.

민주당은 해당 법안을 두고 지난 8일 의원총회를 열었으나 당내 반대 목소리와 위헌 논란에 가로막혀 결론을 내리지 못했다. 민주당은 애초 4일 본회의 처리를 목표로 속도를 냈으나 안팎의 반대가 나오자 각계의 의견 수렴과 수정을 거치기로 결정했고, 약 3주 뒤인 22일 '위헌 소지를 없앴다'며 의총 뒤 당론으로 채택했다(관련기사: '내란전담재판부법' 본회의 상정, 국힘 필버 시작 https://omn.kr/2ggq6 ).

해당 법은 내란, 외환 및 반란 범죄의 중대성을 고려하여 신속하고 공정한 재판 진행과 제보자를 보호하는 등 형사절차의 특례에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다. 재판을 위해 서울중앙지방법원과 서울고등법원은 각각 2개 이상의 전담재판부를 두게 했다. 애초 위헌 논란이 나오던 후보추천위 구성과 관련해서는 후보추천 제도를 삭제, 전담재판부 구성은 해당 법원의 판사회의가 마련한 기준에 따라 각 법원의 사무분담위원회가 분담하게 했다.

장동혁 국민의힘 대표가 23일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 12.3 윤석열 비상계엄 등에 대한 전담재판부 설치 및 제보자 보호 등에 관한 특별법안에 대해 23시간이 넘도록 무제한 반대토론을 이어가고 있다.
장동혁 국민의힘 대표가 23일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 12.3 윤석열 비상계엄 등에 대한 전담재판부 설치 및 제보자 보호 등에 관한 특별법안에 대해 23시간이 넘도록 무제한 반대토론을 이어가고 있다. ⓒ 유성호

장동혁 국민의힘 대표가 23일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 12.3 윤석열 비상계엄 등에 대한 전담재판부 설치 및 제보자 보호 등에 관한 특별법안에 대해 무제한 반대토론을 마친 뒤 우원식 국회의장에게 인사하고 있다.
장동혁 국민의힘 대표가 23일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 12.3 윤석열 비상계엄 등에 대한 전담재판부 설치 및 제보자 보호 등에 관한 특별법안에 대해 무제한 반대토론을 마친 뒤 우원식 국회의장에게 인사하고 있다. ⓒ 유성호

한편 앞서 장동혁 국민의힘 당대표는 전날(22일) 11시 30분께부터 '12·3 윤석열 비상계엄 등에 대한 전담재판부 설치 및 제보자 보호 등에 관한 특별법안'에 대한 필리버스터(무제한 토론)를 진행 중이었다.

그러나 토론 시작 뒤 토론 종결의 건이 상정됐고, 23일 투표수 186표 중 찬성 185표, 반대 1표로 가결됐다. 종결 전 장 대표가 "내란전담재판부를 세우려는 민주당의 시도 자체가 위헌"이라 말하자, 민주당 의석에서는 "그런 얘기 하기 전에 내란부터 사과하셔야 되는 거 아닙니까?"란 고성이 나왔다. 이날 토론이 끝나자 본회의장 곳곳에선 박수도 터져 나왔다.

민주당은 이어 전날 당론으로 채택한 '허위조작정보근절법(정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(대안)'을 상정했으나, 국민의힘은 이 또한 필리버스터로 맞받은 상태다. 최수진 국민의힘 의원은 "해당 법안은 '언론 입틀막법'"이라며 단상에 올라 반대 토론 중이다.

24시간 무제한토론 마치고 박수 받는 장동혁 대표 유성호

내란재판부법 24시간 필리버스터 마친 장동혁 "이재명 대통령 재의요구권 행사해야" 유성호

장동혁 국민의힘 대표가 23일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 12.3 윤석열 비상계엄 등에 대한 전담재판부 설치 및 제보자 보호 등에 관한 특별법안에 대해 무제한 반대토론을 마친 뒤 동료 의원들로부터 격려를 받고 있다.
장동혁 국민의힘 대표가 23일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 12.3 윤석열 비상계엄 등에 대한 전담재판부 설치 및 제보자 보호 등에 관한 특별법안에 대해 무제한 반대토론을 마친 뒤 동료 의원들로부터 격려를 받고 있다. ⓒ 유성호

장동혁 국민의힘 대표가 23일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 12.3 윤석열 비상계엄 등에 대한 전담재판부 설치 및 제보자 보호 등에 관한 특별법안에 대해 무제한 반대토론을 마친 뒤 동료 의원들로부터 격려를 받고 있다.
장동혁 국민의힘 대표가 23일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 12.3 윤석열 비상계엄 등에 대한 전담재판부 설치 및 제보자 보호 등에 관한 특별법안에 대해 무제한 반대토론을 마친 뒤 동료 의원들로부터 격려를 받고 있다. ⓒ 유성호

최수진 국민의힘 의원이 23일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 허위조작정보근절법(정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(대안)에 대해 무제한 반대토론을 하고 있다.
최수진 국민의힘 의원이 23일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 허위조작정보근절법(정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(대안)에 대해 무제한 반대토론을 하고 있다. ⓒ 유성호




