용인중앙시장 제2공영주차장 '존치'결정 1년 만에 '폐쇄'

큰사진보기 ▲안전진단 결과 부적격 판정을 받아 2~6층이 폐쇄된 용인중앙시장 제2공영주차장 모습. 주차장을 이용하려는 차량들이 차단기 앞에서 대기하고 있다. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

용인중앙시장 도시재생사업의 핵심 거점이자 전통시장 활성화를 위해 필요한 '제2공영주차장'이 존치 결정 1년 만에 폐쇄돼 용인시 행정에 대한 비판이 커지고 있다.용인특례시는 당초 주차장을 철거한 후 신축하려던 계획을 예산 절감 등을 이유로 존치해 증축하는 방향으로 선회했다. 그러나 1년도 안 돼 사실상 '사용 불가' 판정을 받으면서 시민 안전은 물론 지역 경제에 부정적인 영향을 미쳐 안일한 시 행정을 지적하는 목소리가 나오고 있다.용인특례시는 12월 12일부터 처인구 김량장동 용인중앙시장 제2공영주차장 2층부터 6층 옥상까지 전면 폐쇄했다. 최근 실시한 정밀안전진단 결과, 건물의 안전성이 최하위 수준인 D등급(미흡)으로 나타났다.특히 2층 슬래브 등 일부 구간은 구조적 결함이 심각해 붕괴 위험 단계인 E등급(불량) 판정을 받았기 때문이다.문제는 시가 지난해 9월 '중앙동 지역 도시재생활성화계획 변경 고시'를 통해 당초 철거 예정이었던 제2주차장의 존치를 확정한 지 불과 1년여 만에 폐쇄가 됐다는 점이다. 당시 시는 사업 효율화와 예산 절감을 명분으로 존치를 결정했다.하지만 기초적인 건물 노후도와 구조 안전성에 대한 면밀한 검토 없이 '존치'했다는 점에서 비판에서 자유롭지 못하게 됐다.이번 폐쇄 조치로 용인중앙시장 일대 주차난은 심화되고 있다. 특히 5일장이 열리는 장날에는 거의 '재앙' 수준이라는 게 상인들의 지적이다. 더욱 심각한 것은 이번 사태가 중앙동 도시재생사업의 근간을 흔들 수 있다는 점이다.용인시가 지난해 9월 5일 공개한 고시문에 의하면, 용인중앙시장 제2주차장은 '김량장 스마트워크 플랫폼' 등 핵심 거점 시설과 연계된 필수 기반 시설로 계획돼 있다.시는 당초 2공영주차장을 철거하고 지하 1층 지상 6층으로 신축하는 것으로 계획했다가 지하 1층 지상 7층으로 증축하는 것으로 건축계획을 변경했다.결국 주차 공간의 80% 정도 운영이 중단되면서 시장 방문객들의 접근성이 크게 떨어지게 됐다. 이는 상인들의 생존권과 직결된다는 점에서 시의 안일한 행정에 대한 비판이 커지는 이유다.한 시장 상인회 관계자는 "전통시장 활성화를 외치면서 정작 손님들이 차를 세울 곳을 없애버리는 것이 용인시의 도시재생이냐"고 비판했다.시장 상인들은 "당초 계획대로 추진했다면 문제가 없었을 것을 무리하게 설계를 변경하면서 결과적으로 시간과 예산을 낭비하게 됐다"고 아쉬움을 나타냈다.용인시는 당초 신축 대신 리모델링을 택하며 사업비를 조정해 효율화를 꾀했다. 그러나 이번 폐쇄로 긴급 보강 공사비로 인한 세금 낭비는 물론, 대체 공간 확보와 재건축 시 비용 추가 확보 등의 문제가 뒤따를 수밖에 없는 실정이다.용인시 관계자는 "주차장 폐쇄는 시민의 생명과 안전을 최우선으로 고려한 조치이자 안전사고를 예방하기 위한 불가피한 상황"이라며 용인중앙시장 방문객과 상인들에게 협조를 요청했다.이어 "정밀안전 진단과 검토를 거쳐 보수와 보강, 철거 후 재건축 등 중·장기적인 시설 개선 방안을 종합적으로 논의할 계획"이라며 "그 과정과 결과를 시민과 중앙시장 상인회에 투명하게 공개하겠다"고 밝혔다.