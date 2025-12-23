용인경전철 '주민소송' 12년 대장정 마무리

큰사진보기 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

지방자치단체의 대표적인 세금 낭비 사례로 꼽히며 2조 원대 손해배상 청구를 위한 '용인경전철 주민소송'이 12년여 만에 대장정의 막을 내렸다. '용인경전철' 사업의 수요예측 실패 책임을 묻는 주민소송 파기환송심에서 법원은 연구원 개인에 대한 손해배상 책임을 인정하지 않았다.서울고등법원 제4-2행정부(재판장 이광만)는 12월 17일 주민들이 용인시장을 상대로 제기한 주민소송의 파기환송심에서 원고들의 항소를 기각하고 1심 판결을 유지했다. 주민소송단은 이번 판결에 대해 대법원에 상고하지 않기로 결정하면서 2013년부터 이어온 길었던 법정 공방은 마무리됐다.파기환송심의 핵심은 용인경전철 사업의 수요예측과 협상을 주도했던 한국교통연구원 소속 연구원 3명에게 개인적인 손해배상 책임을 물을 수 있느냐였다. 앞서 대법원은 지난 7월 이정문 전 용인시장과 한국교통연구원 법인의 배상 책임을 확정하면서 연구원 개인에 대해서는 이행보조자로서 법리를 다시 따져보라며 사건을 서울고법으로 돌려보냈다.재판부는 판결문에서 연구원 A씨에 대해 "과도한 수요예측 결과를 도출해 연구원이 용역 계약을 불완전하게 이행하게 한 과실은 인정된다"고 봤다. 그러나 재판부는 "이러한 업무상 과실이 연구기관의 채무불이행에 해당할 수 있어도 연구원 개인이 용인시에 대해 사회상규에 어긋나는 독자적인 불법행위를 저질렀다고 인정하기에는 증거가 부족하다"고 판단했다.또 당시 검찰 수사 결과에서 연구원들이 금품을 수수하거나 자료를 유출했다는 당사자가 특정되지 않았고, 공소시효가 지나는 등 불법행위를 인정할 만한 단서가 없다는 점이 기각 사유로 작용했다.판결 직후 용인경전철 주민소송단은 '주민소송을 마치며'라는 입장문으로 소회를 밝혔다. 소송단은 "2013년 3월 결성 이후 12년이라는 긴 시간 동안 '계란으로 바위 치기'라는 평가 속에서도 끈질기게 소송을 진행해왔다"며 "비록 연구원 개인에 대한 청구는 기각됐지만 민간투자사업에서 주민들이 실질적인 배상 판결을 받아낸 최초의 사례라는 점에서 큰 승리"라고 자평했다.주민소송단은 주민소송이 남긴 의미를 강조했다. 먼저 선출직 공직자에 대한 '법적 책임' 인정이다. 소송단은 "그동안 지자체장들은 고도의 정책적 결정이라는 명분 뒤에 숨어 법적 책임을 피해왔지만, 이번 소송을 통해 정책 실패가 아닌 '중과실'에 대한 손해배상 책임을 인정받았다"고 강조했다.용역기관의 무책임한 행태에 경종을 울렸다는 점에 대해서도 의미를 부여했다. 주민소송단은 "발주처의 요청에 따랐을 뿐이라거나 예측은 빗나갈 수 있다는 변명이 더 이상 통하지 않게 됐다"며 "연구기관들이 수요예측에 있어 신중을 기할 것"이라고 밝혔다. 또 주민소송 제도가 지자체의 무분별한 행정을 견제할 수 있는 실효성 있는 도구임을 입증했다는 점을 들었다.파기환송심에서 연구원 개인들의 책임까지 묻지는 못했다. 하지만 주민소송은 용인시가 전 시장 등 책임자들을 상대로 구상권을 행사할 수 있는 법적 토대를 마련했다는 점에서 중요한 이정표로 남게 됐다.