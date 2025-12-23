"동지 지나야 한 살 더 먹는다"... 11월 월령가가 들려주는 이야기

큰사진보기 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

"십일월은 중동이라 대설 동지 절기로다 / 바람 불고 서리 치고 눈 오고 얼음 언다. (중략) 부녀야 네 할 일이 메주 쑬 일 남았구나 / 익게 삶고 매우 찧어 띄워서 재워 두소. (중략) 동지는 명일이라 일양이 생하도다 / 시식(時食)으로 팥죽 쑤어 인리(隣里)와 즐기리라 / 새 책력 분포하니 내년 절후 어떠할꼬 / 해 짧아 덧이 없고 밤 길어 지루하다."

음력 11월은 추수가 끝나고 농한기에 접어든 시기이다. 주로 땔나무를 준비하고, 한 해 동안 사용한 농기구를 손질한다. 또한 새끼를 꼬거나 가마니를 짜는 등 다음 해의 농사를 준비하는 시기이기도 하다. 가정에서는 메주 쑤기를 하며 겨울철에 먹을 김장, 동치미 등을 담근다. 절기로는 대설과 동지가 들어 있다. <농가월령가> 11월령에서는 이 무렵의 정경을 다음과 같이 묘사하고 있다.동지는 24절기의 하나로, 대설과 소한 사이에 있다. 음력 11월 중, 양력 12월 22일경이다. 일년 중에서 밤이 가장 길고 낮이 가장 짧은 날이다. 동짓날을 '아세(亞歲)'라 했고, 민간에서는 흔히 '작은 설'이라 한다. 동지는 태양력에 기준한 명절이고, 설은 태음력에 기준한 명절이다. "동지를 지나야 한 살 더 먹는다", "동지 팥죽을 먹어야 진짜 나이를 한 살 더 먹는다"는 말도 있다.동짓날에는 대표적인 시절 음식으로 팥죽을 먹는다. 팥죽을 다 만들면 먼저 사당에 올리고 각 방과 장독·헛간 등 집안 여러 곳에 담아 놓았다가 식은 다음에 식구들이 모여서 먹는다. 동짓날 팥죽은 신앙적인 뜻을 지니고 있다. 즉, 팥죽의 색이 붉어 양색(陽色)이므로 음귀(陰鬼)를 쫓는 데에 효과가 있다고 믿는다.집안 여러 곳에 놓는 것은 집안에 있는 악귀를 모조리 쫓아내기 위한 것이고, 사당에 놓는 것은 천신(薦新)의 뜻이 있다. 전염병이 유행할 때 우물에 팥을 넣으면 물이 맑아지고 질병이 없어진다고 여겼다.사람이 죽으면 팥죽을 쑤어 상가에 보내는 관습이 있는데, 이 역시 악귀를 쫓기 위한 것이다. 동짓날에 팥죽을 쑤어 사람이 드나드는 대문이나 문 근처의 벽에도 뿌린다. 경사스러운 일이 있을 때나 재앙이 있을 때 팥죽, 팥떡, 팥밥을 해서 먹는 것은 모두 같은 의미를 지니고 있다.동짓달에 동지가 초순에 들면 애동지, 중순에 들면 중동지, 그믐께 들면 노동지라고 한다. 애동지에는 시루떡, 중동지와 노동지에는 팥죽을 먹지만, 애동지에는 팥죽을 먹지 않는다. 애동지에 팥죽을 쑤면 아이들에게 좋지 않다는 말이 있기 때문이다. 속설에 애동지면 아이가 많이 죽고, 노동지면 노인이 많이 죽는다고 한다. 동지 팥죽은 이웃에 돌려가며 서로 나누어 먹기도 한다.동짓날에는 달력을 선사하는 풍습이 있다. 동짓날이 부흥을 뜻하고, 이날부터 태양이 점점 오래 머물게 되어 날이 길어지므로 한 해의 시작으로 보고 새 달력을 만들어 나눠 가졌다.민간에서는 동짓날 부적으로 악귀를 쫓고, 뱀 사(巳)자를 써서 벽이나 기둥에 거꾸로 붙여 뱀이 들어오지 못하게 하는 풍습이 있다. 또 동짓날 일기가 온화하면 다음 해에 질병이 많아 사람이 죽는다고 하며, 눈이 많이 오고 날씨가 추우면 풍년이 들 징조라고 전한다.콩을 삭혀 간장과 된장을 만들어온 한민족의 식생활 관습과 활용 과정의 지식, 신념, 기술을 뭉뚱그려 지칭한 한국의 장 담그기 문화가 '유네스코 인류무형유산'으로 사실상 내정됐다. 메주는 삶은 메주콩에 밀가루 등 전분질 원료를 첨가한 것에 메주곰팡이를 접종·배양시켜 만든 장(醬)의 제조원료이다.메주는 날씨가 추워져서 파리 같은 해충이 없어진 후에 만드는 것이 위생상 좋기 때문에 동지 무렵에 만든다. 용인지역에서는 보통 한 집에서 4~5말의 콩으로 메주를 쑤었는데, 요즘은 1~2말 정도 메주를 쑤기도 한다. 재래식 메주 만들기 과정은 콩 선별하기·씻기·물에 담가 콩 불리기·콩 익히기·삶은 콩 찧기·성형·겉말림·띄우기 순으로 이루어진다.구체적인 과정으로 대두(大豆) 또는 메주콩이라고도 하는 콩을 준비한다. 벌레가 먹은 것이나 썩은 것을 골라내고 좋은 콩을 선별한 후, 깨끗한 물에 잘 씻어서 하루 정도 물에 담가 충분히 불려 놓았다가 콩을 익힌다.콩을 익히는 방법은 물에 삶거나 시루에 안쳐 찌기도 하지만 주로 가마솥에 넣고 삶아 익힌다. 콩을 삶고 나서 처음의 2~3배 부피로 늘어나므로 양을 잘 조절한다. 물기를 뺀 콩을 가마솥에 넣고 콩의 2~3배 정도의 물을 넉넉히 붓고 콩이 완전히 무르도록 푹 삶는다. 김이 오른 후 6~7시간 동안 삶는다.콩을 삶을 때 메주콩의 비린내가 나지 않도록 한번 불에 올린 솥은 끓어 넘치더라도 뚜껑을 열지 않으며, 한소끔 끓으면 불을 줄여서 뭉근하게 뜸을 들이는데, 대개 큰 장작 하나 남겨두어 은근하게 불을 땐다.콩을 삶는 정도는 손으로 비벼보아 반쪽으로 갈라지지 않고 쉽게 뭉그러질 때까지 또는 콩의 노란색이 불그스름하게 될 때까지 삶는다. 잘 삶은 콩으로 메주를 만들면 끈기도 있고 잘 뭉쳐져서 찧은 후 메주 만들 때도 좋고 메주도 잘 뜨고 장맛이 좋아진다.푹 삶은 콩을 소쿠리에 건져 물기를 뺀 후 식기 전에 절구에 담아 완전히 으깨지도록 빠르게 찧어 메주틀에 담아 모양을 만들거나 손으로 뭉쳐서 일정한 형태로 만든다. 절구 대신 함지박 같은 큰 그릇에 놓고 찧거나, 포대에 담고 발로 밟아 으깨기도 한다.메주틀에 베보자기를 깔고 찧은 메주콩을 넣은 뒤 베주머니로 덮고 꾹꾹 밟아서 만든다. 메주 모양은 목침처럼 만들거나 둥글게 원형으로 만들어 서로 달라붙지 않도록 간격을 주고 펼쳐놓아 꾸덕꾸덕해질 때까지 말려 겉말림을 한다. 겉면이 완전히 굳으면 새끼줄로 엮어 통풍이 잘되는 곳에 매달아 띄운다.1960년대 이후부터 개량식 메주 제조방법이 실시되었는데, 삶은 콩에 밀가루와 종곡을 첨가하여 발효시키는 것이다. 재래식 메주는 메주콩만으로 만들고 간장과 된장 겸용으로 쓰이나, 개량식 메주는 간장용과 된장, 고추장용을 구분하여 별도로 만든다.동지 무렵은 농한기이기 때문에 남자들은 주로 땔나무를 준비하고, 한 해 동안 사용한 농기구를 손질한다. 새끼를 꼬거나 가마니를 짜는 등 다음 해의 농사를 준비하는 시기이기도 하다. 1970년대에는 정부 차원에서 농한기의 부업으로 새끼줄 꼬기와 가마니 짜기를 장려하였으며, 새끼틀과 가마니틀과 같은 기계가 보급되었다.새끼줄은 볏짚을 엮어 만든 줄로 버려지는 짚을 재활용해 자원 효율성을 높였다. 가마니는 짚을 촘촘히 엮어 만든 직사각형 형태의 자루로 곡물 저장, 운송용으로 비닐 포장이 보급되기 전에 주요 포장재 역할을 했다.1970년대 새마을운동과 연계해 한국 농촌의 농한기 부업으로 장려된 새끼꼬기와 가마니 짜기는 농가 소득 증대와 자원 활용을 위해 정부가 적극 추진한 사업이었다. 간단한 도구와 기술로 수행할 수 있어 여성들의 주요 부업으로도 자리 잡았다.이 당시 정부는 '새끼꼬기·가마니 짜기 운동'을 통해 기술 교육과 판로 개척을 정책적으로 지원하였다. 1975년 기준 전국 20만 농가가 참여, 연간 약 1200만 장 생산으로 외화를 절약하였다고 한다. 가마니 1개당 50~100원 수익을 창출하였다.당시 쌀 1가마니가 약 1만 원이었다. 이 부업들은 단순한 소득 창출을 넘어 자원 순환과 공동체 문화를 보여주는 사례로, 한국 근대화의 한 단면을 잘 보여준다. 현재는 전통 짚풀공예나 농촌 체험 프로그램으로 재조명하는 정도이지만, 친환경 소재로 경제를 부흥했다는 사실을 다시금 주목할 필요가 있다.