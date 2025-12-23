"대통령 의지 강하니 통합? 주민보다 통치자가 상위인가"

박정현 더불어민주당 대전시당위원장(대덕구 국회의원)이 22일 기자간담회를 통해 지방선거 전 대전·충남 통합 의견을 밝힌 데 대해 지역시민사회가 "정치인의 소신이 권력의 의중 앞에 얼마나 가볍게 뒤집힐 수 있는지를 여실히 보여주고 있다"라고 비판했다. 주민의 삶이 걸린 대사를 통치권자의 시간표에 맞춰 '하명'식으로 밀어붙이는 비민주적 태도를 강하게 질타하고 나선 것.
충남시민사회단체연대회의 임가혜 사무국장은 23일 <오마이뉴스>에 인터뷰를 자처해 "박 위원장은 이달 중순까지만 해도 (언론 인터뷰 등을 통해) '국민의힘에서 상정한 특별법안은 국회의원도 내용을 잘 모른다. 대전시나 충남도에서 설명이나 의견 수렴 절차조차 없었다. 주민 공감대 없는 통합은 절차적 정당성이 부족하다'라고 비판했었다"라며 이같이 지적했다. 박 위원장의 급작스러운 태도 변화를 꼬집은 것이다.
"통합을 지방선거에 활용... 부실행정 야기할 가능성 커"
임 사무국장은 박 위원장이 기자간담회에서 '시·도 통합이 성급한 것이 아니라 대통령의 의지가 강한 것'이라고 발언한 데 대해서도 "이는 국가의 중대사를 결정하는 데 가장 중요한 '주민의 동의'나 '숙의 과정'보다 통치권자의 개인적 의지를 상위 가치로 두는 비민주적인 논리"라고 꼬집었다. 이어 "행정 통합은 주민의 삶에 직결되는 사안임에도, 대통령의 의지를 내세워 위에서 아래로 내리꽂는 것은 대의민주주의 원리에 어긋난다"고 비판했다.
박 위원장이 "지방선거 때 하지 않으면 못한다", "유야무야된다"고 주장한 것에 대해서도 "행정 통합의 내실보다는 '정치적 타이밍'을 더 중요하게 여긴다는 것을 자인한 꼴"이라며 "행정구역 개편은 수십 년, 수백 년의 미래를 내다봐야 하는 일이다. 통합을 지방선거에 활용하기 위해 내년 3월 법 통과라는 무리한 일정을 잡는 것은 부실 행정과 갈등을 야기할 가능성이 크다"고 강조했다.
통합의 명분으로 제시된 '경제 블록 형성과 인구 소멸 대응 등'에 대해서는 "그것이 왜 반드시 '행정 통합'이어야 하는지 모르겠다"라며 "광역 경제권 형성은 '기능적 연합'이나 '경제 공동체' 등 다른 유연한 방식으로도 가능한데, 굳이 막대한 사회적 비용이 드는 행정 통합만을 유일한 해법으로 정해 놓고 다양한 대안을 원천 차단하겠다는 것"이라고 지적했다.
임 사무국장은 박 위원장이 시·도의회 의견 청취와 1~2월 중 단기 타운홀 미팅을 통한 여론 수렴 방식을 언급한 데 대해서도 "진정한 공론화는 찬반 정보가 균형 있게 제공된 상태에서 충분한 시간을 두고 이루어져야 한다"라며 "현재의 논리는 이미 '통합'이라는 결론을 정해놓고 시민들을 설득하거나 요식 행위를 거치겠다는 '답정너'식 행정"이라고 평가했다.
박 위원장은 "청사는 두 곳을 다 쓰면 되고, 교육감 선출 등 민감한 문제는 나중에 검토하겠다"는 식의 유보적인 태도를 보였다. 이에 대해 충남연대회의는 "핵심 쟁점은 피해가는 방법으로 특별법 통과를 서두르는 것은 향후 지역 갈등을 폭발시킬 시한폭탄을 만드는 것과 같다"고 말한 바 있다.
임 사무국장은 "결국 박 위원장의 발언은 통합을 전제로 효율성과 선거 승리를 위해 민주적 정당성과 숙의 절차를 희생해도 좋다는 위험한 발상을 담고 있다"라며 "주민의 시간표가 아닌 정치의 시간표로 움직이지 말라"고 목소리를 높였다.
임 사무국장은 "충남시민사회단체연대회는 주민자치를 중심에 둔 통합 논의 원칙을 지켜야 한다고 생각한다"라며 "현재 일방적인 정치권 시간표를 멈추게 하기 위한 대응방안을 논의 중이다"라고 밝혔다.