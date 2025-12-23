나를 소모하지 않고 존중 받는 법

AD

자기도취에 빠져 허우적대는 시끄러운 사람들의 반대편에서, 조용히 자신의 존재감을 빛내며 능력을 발휘하고 신뢰를 얻는 사람들, 세상에는 이런 사람들이 보여주는 현명함이 말로만 요란하게 떠드는 사람들의 허울보다 더 필요하고 또 더 중요하다(책, 8쪽) .

자신을 기꺼이 낮추는 겸손한 사람들의 심리는 뭘까? (중략) 그러면 손해 보거나 억울한 일이 생길 수도 있지 않을까? (중략) 여기에도 다양한 논점이 있을 수 있는데, 일단 의심할 여지 없이 중요한 측면은 '나를 낮추면 상대는 긴장을 풀고 나를 대할 수 있다'는 점이다(책, 111).

내면이 강하지 못한 사람은 겸손한 행동으로 등장하지 못한다. 그런 이들은 자신의 능력에 대해 잘못 생각하고 있을 확률이 높고, 자신이 실제보다 더 많은 것을 할 수 있다고 착각한다. 반면 내면이 강한 사람은 자신의 약점과 부족한 점에 대해 인지하고 이를 가감 없이 인정한다. 자신의 가능성을 의심하기 때문이 아니라 자신에게 엄격하기 때문이다(책, 113).

오늘날 우리 모두가 공통적으로 공유할 수 있는 덕목은 무엇일까? '겸손한 태도'가 아닐까 생각한다. SNS 없는 세상을 상상하기 어려운 요즘, 모두 SNS를 통해 자기 삶을 드러내고, 과감하게 삶의 노출을 시도한다. 누가 강요하지 않았음에도 우리는 '언제, 어디서, 누가, 무엇을, 어떻게, 왜'의 육하원칙에 의거해서 삶을 노출한다.그럼에도 대중은 각자가 마주한 사람에게서 '겸손한 태도'를 기대한다. 자기도취가 만연한 이 시대에서 내 앞의 누군가는 부디 피로함을 주지 않았음 하는 마음이 있기 마련이다. 그런 의미에서 마티아스 뇔스의 저서 <나를 소모하지 않는 현명한 태도>는 요란하지 않아도 고요하게 자신의 자리에서 묵묵히 자신을 소모하지 않으면서도 모두의 존중을 받고, 현명하게 사는 법을 알려준다. 잠시 소란한 세상을 뒤로한 채 쉼을 얻을 수 있는 그루터기와도 같다.드러내기 바쁜 시절이다. 내가 좀 더 돋보이길 원한다. 그래야 나를 더 알아주고, 안심이 된다. 그러나 이내 후회하기 마련. 요란함과 고요함 중 무엇을 택할까? ​내면은 고요함을 제시하지만, 이내 나의 입은 요란하게 나를 드러내기 바쁘고, 남의 이야기는 귀에 얹어지지 않고, 빨리 밀어내어 내 이야기가 비집고 들어갈 틈만 노린다.자기 PR 시대라 하지 않은가? 언젠가 지나친 고요와 겸손은 이내 기회를 놓치고 조직과 관계 내에서 잊히기 십상이므로 적극적으로, 각자의 잘남을 전략적으로 뽐낼 것을 권하지 않던가? 그럼에도 우리는 우리 앞의 사람에게 고요함을 원한다. 잠시 내가 쉬어갈 틈을 마련해주길 상대에게 아주 약간이라도 바라곤 한다.본질은 나를 소모하지 않음이다. 드러내고, 뽐내며, 인정받기 위해서는 여간 피곤한 과정을 거쳐야한다. 나를 숨기고, 상대방이 드러나고, 나를 낮추고, 상대방은 높아지며, 나를 뒤로하고, 상대방을 앞세우기는 더 쉽다. 그냥 가만히 있으면 그만이니까. 우리 각자는 자아로 가득차 있다. 고정관념도, 이념도, 가치관도, 세계관도, 종교관도 고정적일 경우가 다수다. '스몰토크'가 적절한 관계가 대부분이다. 그러므로 이왕이면, 나보다는 상대방을 더 치켜세워줄 수 있다면, 그런 편이 낫다. 관계적 입장에서 말이다. 적보다 편을 만드는 것이 더 낫지 않은가?어느 카페에서 누군가의 대화를 유심히 지켜보면, 어떤 이는 다소 과장스런 몸짓을 펼치며 높은 톤으로 대화를 주도하는 광경을 보게 될 것이다. 반면, 조용히, 고요히, 담담하게 이야기를 듣는 사람도 보일 것이다. 분명 우리의 귓전을 때리며, 공간을 가르지르는 목소리의 주인공은 전자지만, 우리의 시선과 관심은 그리고 편안한 감정은 오히려 자신을 숨기고 있는 후자에게 쏠릴 것이다.학교, 회사, 동호회, 교회, 친구 관계, SNS, 각종 매체 등에서 우리가 경험하는 감정도 다를 것이 없다. 강한 사람은 겸손하다. 드러내기 보단 남을 추켜 세운다. 말을 할 때에도 주장을 할 때에도 조심스러운 경향이 있다. 무엇보다 강한 사람은 사과를 부끄러워하지 않고, 자신의 약점을 누군가가 지적할 때 겸허하게 인정한다. 그것이 진정한 강함이다.상황을 지나치게 확신에 차거나, 경솔하게 판단하는 사람이 되길 원치 않는다. 어떤 상황과 환경이든 한, 두 발자국 떨어져서 판단하길 원한다. 말이 많으면 가벼워진다. 말이 빠르면, 통제할 수 없다. 말이 강하면, 적개심을 불러일으킨다. 말이 험하면, 나의 가치가 떨어지기 마련이다. 그러므로 고요함이 곧 강함이다. 나를 소모하지 않고 존중 받는 법을 우리는 지금이라도 배워야 한다.