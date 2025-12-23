여자에게 '가당치 않은 것'은 없다

AD

큰사진보기 ▲이태영 박사 27주기 추모식 플래카드서울 중구에 걸린 한국 최초 여성 변호사 이태영 박사 추모식 플래카드 ⓒ 길주희 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 인권연대 주간 웹진 <사람소리>에도 실립니다. 글쓴이 길주희 칼럼니스트는 현재 인권연대 간사로 활동 중입니다.

이달 17일에는 고 이태영 박사의 27주기 추모식이 있었습니다. 아시다시피 그는 1952년에 한국 최초로 여성 변호사가 된 인물입니다. 해방 이후 1946년에 32세의 나이로 여성 최초 서울대학교 법학과에 입학했고, 6년 뒤에는 여성 최초로 사법고시에 합격했습니다. 해방 전에는 독립운동하던 남편 정일형 전 장관의 뒷바라지를 하며 일제에 저항하고, 해방 후에는 여성법률상담소(현 가정법률상담소)를 세워, 가난하고 소외당한 여성들을 위한 법률 구조 활동을 펼쳤습니다.참 '여성 최초'라는 타이틀을 많이도 가졌고, 그만큼 여성 인권 신장을 위해 앞장서 싸웠습니다. 그런데 '여성 최초 변호사'라는 타이틀이 마냥 자랑스럽기만 한 건 아닙니다. 이태영 박사가 변호사가 된 당시, 판사 임명권자인 이승만 전 대통령의 "여자는 아직 판사는 가당치 않다"라는 남녀 차별적인 시각에 더해 야당 국회의원 아내라는 이유로 방해만 받지 않았더라면, 다른 남성 동기들과 함께 판검사가 되었을지도 모릅니다. 홀로 변호사의 길을 가게 된 건, 그의 선택이 아니라, 유일한 선택지였기 때문입니다.이태영 박사의 회고록을 통해서도 알 수 있듯이, 이 유일한 선택지가 가슴에 많이 사무쳤을 겁니다. 그럼에도 그는 시대에 굴하거나 좌절하지 않고, 변호사로서 할 수 있는 일을 찾아 인권 신장을 위해 일합니다.변호사 사무실 개업 후 1956년엔 여성법률상담소를 개소하고, 가족법 개정을 위해 활발히 움직입니다. 이태영 박사는 여성의 지위 향상을 위해 범여성 운동을 일으키며, 1963년에는 가정법원 설치를 주도했습니다. 가족법 개정 운동은 1989년에 이르러 이혼한 여성의 재산분할청구권 등을 인정한 가족법을 입안하고, 상속범위를 남녀 차별 없이, 모계·부계 친족은 8촌, 인척은 4촌까지 확대하도록 하는 결실을 냈습니다.그는 남녀평등 사회의 기틀을 마련하는 한편, 유신정권에 맞서기도 했습니다. 1974년 11월 민주회복국민선언과 1976년 3·1민주구국선언 등에 참가해 싸우다 변호사 자격까지 박탈했을 정도입니다.길을 걷다가 우연히 이태영 박사의 27주기 추모식 플래카드를 발견하고는 문득 생각에 잠겼습니다. 여성 최초 변호사가 탄생한 후 약 73년이 흐른 지금, 우리의 노동 환경은 어떨까요. "여자는 아직 가당치 않은" 노동은, 직업은, 직책은 여전히 존재할까요.저는 요즘 특히 건설·건축업계에 주목하고 있습니다. 전체 노동자 중 여전히 압도적인 비율이 남성이지만, 2024년 건설근로자공제회의가 발표한 <건설기성설·건설기능인인력 동향>에 따르면, 여성 건설기술인 수는 최근 5년 사이 약 40% 이상 증가해 15만 명을 넘어섰고, 여성 건설근로자 역시 매년 늘고 있다고 합니다. 여성 건설 기능인은 6만 7천 명으로 전체의 약 5% 수준까지 증가했다고 합니다.그러나 증가한 숫자만큼 노동 환경이 바뀌었는가는 별개의 문제입니다. 정부와 업계의 조사에 따르면 건설 현장에는 여성 화장실·탈의실·휴게시설이 설치되지 않거나 형식적으로만 마련돼 있다고 합니다. 남성 샤워실은 있지만, 여성 샤워실은 없어서 여름에 곤욕을 치른다는 거죠. 또 임신·출산·육아와 관련한 제도가 법적으로 존재함에도, 현장 배치에서의 불이익이나 '현장에 맞지 않는다'라는 이유로 사실상 활용되지 못하는 경우가 적지 않습니다.한 10년 차 건축기사는 현장 관리자임에도 불구하고, 단지 여성이라는 이유로 '아줌마'라 불리며, 업무 능력을 반복적으로 증명해야 한다고 호소합니다. 게다가 모두의 안전과 편의에 대한 요구조차 '특별한 배려'로 취급되곤 합니다. 안전모, 안전화 등 안전 보호를 위한 장비를 체형과 사이즈를 고려해서 제작하면, 남녀를 떠나 모두에게 실질적으로 도움이 될 겁니다. 이들이 원하는 건 특별한 시선과 배려가 아니라 그저 '동료'로 함께하고픈 것뿐입니다.이태영이란 인물이 나오기까지, 정일형이란 남편의 외조는 절대적이었습니다. 실제로 그들의 아들인 정대철 전 민주당 대표의 인터뷰에 따르면, "어머니는 아버지를 회고할 때 '이태영이 정일형을 위해 고생한 게 혼인 이후 9년이었다면, 해방 이후 37년은 정일형이 이태영을 위해 살아온 것'이라고 말씀하셨어요(이대학보)"라고 말할 정도니 말입니다. 이들은 그저, 여성이든 남성이든 상관없이 서로 필요한 시기에 맞춰 사회적 활동을 지원하고, 보필한 것입니다.굳이 깊이 생각하지 않아도, 여성은 물론이고 남성에게도 성별을 이유로 "아직 가당치 않은" 일은 없습니다. 이는 너무도 단순한 사실입니다. 그러니 우리는 서로 서로 돌보고, 서로를 위해 연대해야 합니다. 어떤 못된 정치인들의 편 가르기에 넘어가 서로를 적대시할 필요는 전혀 없습니다. 건설 현장의, 노동 환경의 안전과 편의는 성별과 관계없이, 모든 노동자에게 제공되어야 할 기본 권리입니다. 우리는 함께하기에 더 좋은 노동 환경을 만들어낼 수 있습니다.