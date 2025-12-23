인공지능의 친절한 추천이 불쾌함으로 다가올 때

큰사진보기 ▲AI (Gemini 제작)를 활용해 제작한 이미지 (기획 : 이채윤)기사의 전반적인 내용을 담고있는 사진입니다. ⓒ AI활용 제작 이미지 (기획 이채윤) 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 필자가 친구들과 일상 대화 중 경험한 알고리즘 타겟팅 광고에 대한 의문에서 시작된 칼럼입니다.

친구들과 함께 모여서 방학 계획을 이야기하며 일본 삿포로에 가서 눈 구경을 하고 싶다고 가볍게 대화를 나눴다. 옷 주머니 속에 핸드폰을 넣어둔 상태였다. 그런데 대화가 끝나고 무심코 SNS를 켠 순간 내 눈을 의심하게 되었는데 바로 광고 피드에 일본 삿포로행 항공권 특가와 삿포로 숙박 광고가 보란 듯이 나타났기 때문이다.일본 여행은 방학 중 많이 가기에 광고가 나타났을 수도 있었지만, 삿포로라는 구체적인 목적지까지 알고리즘이 꿰뚫고 있었다는 사실은 반가움보다 불쾌함이 앞서 느껴졌다. 내가 평소에 나누는 사적인 대화들이 나도 모르는 사이에 실시간으로, 데이터로 수집되고 있다는 사실을 확인한 순간 얼어붙어 버렸다. 편리하다고만 생각했던 인공지능(AI)은 나를 지켜보는 감시자처럼 느껴졌다.이것은 단순히 기술에 대한 신기함으로 여겨질 문제가 아니다. AI가 우리의 대화와 상황에서 나아가 감정 상태까지 실시간으로 추적한다는 것이 우리가 무엇을 원하기 전에 이미 AI가 우리에게 무엇을 원해야 할지를 먼저 제시하기 때문이다. 이것은 곧 나의 온전한 선택인 줄 알았던 나의 행동이 사실은 고도로 설계된 알고리즘의 유도였을 수도 있다는 의구심으로 이어진다.기업들은 도청에 관해서 의혹을 부인하지만, 사실 도청 여부는 중요하지 않다. 그것이 내 핸드폰 속에 있는 마이크를 통해 수집된 데이터이든 내 위치나 주변 지인들의 데이터를 조합한 정교한 예측이든 본질은 하나이기 때문이다. AI가 내가 말한 욕구나 심리 상태들을 실시간으로 파악해서 화면을 장악하고 있다는 사실이다.이것은 편리한 추천 서비스를 넘어서 명백한 심리적 자율성 침해이다. AI는 우리가 어떤 것에 관심을 가지는지 그 찰나의 순간을 포착해 즉각적으로 선택지를 던진다. 내가 충분히 고민하기도 전에 AI가 이걸 선택하라고 유도하는 환경 속에서 나의 선택은 정말 나의 의지라고 할 수 있을까?그렇기에 나는 기술이 우리를 돕는 도구로 남길 바란다. 나의 소소한 생각까지 간섭받는 존재가 되길 원치 않는다. 우리의 우연한 호기심과 계획까지 광고의 수단이 되어서는 안 되기 때문이다.