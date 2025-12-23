삼성중공업, 2년새 4명 사망... 노동계 "사업주 처벌" 촉구

큰사진보기 ▲삼성중공업 거제조선소 전경 ⓒ 삼성중공업 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲22일 오후 삼성중공업 거제조선소에서 추락사망사고가 발생하자 회사는 전체 작업중지발령 조치를 했다. ⓒ 독자제공 관련사진보기

삼성중공업 거제조선소에서 작업하던 노동자가 추락사한 가운데, 노동계가 사업주 처벌을 촉구하고 나섰다. 고용노동부는 중대재해처벌법 위반 여부를 수사하고 있다.민주노총 경남본부는 23일 낸 자료를 통해 "2년 사이 4명의 노동자를 죽음에 이르게 한 삼성중공업 사업주를 처벌하라"라고 촉구했다. 전날인 22일 오후 삼성중공업 JC 안벽 SN2667 데크 상부에서 도장 전처리 작업을 위해 자바라 호스를 탱크 내부에 설치하던 중 협력업체 관리자가 21m 높이에서 떨어져 숨졌다.이와 관련해 민주노총 경남본부는 "추락 중대재해를 예방하기 위해서는 안전난간, 개구부 덮개 등이 필요하다"라며 "이런 조치들이 갖춰져 있다 하더라도 작업 절차 및 방법 그리고 이에 따른 작업에 충분한 인력 배치를 해야 한다"라고 밝혔다.이어 "추락 위험 장소에서 여러 명이 팀으로 작업을 할 때는 작업자들이 서로 보이지 않기 때문에 이를 관리할 수 있는 인력 역시 필요하다"라며 "모든 안전조치들을 통해 추락의 위험을 예방할 수 있다"라고 덧붙였다.이들은 삼성중공업에 대해 "사고 후 사업장 내에 추락 위험 방지 가이드를 배포했다. 하지만, 이 가이드에는 일반 조치들만 포함돼 있을 뿐 실제 현장의 추락 위험을 예방하기 위한 조치들은 없다"라고 주장했다.민주노총 경남본부에 따르면, 삼성중공업에서는 최근 2년 사이 4명의 노동자가 사망했다. 2024년 1월 계단 추락 중대재해, 2024년 9월 트레일러 충돌 중대재해, 2025년 5월 28일 크레인 모노레일 끼임 중대재해에 이어 이번에 추락 중대재해가 발생했다.이들은 "지난 5월 8일에는 크레인 와이어 파편에 맞아 하청노동자가 팔이 절단되는 사고도 발생했다"라며 "삼성중공업 한 개 사업장에서 6개월에 1명씩 노동자가 사망하고 있다"라고 지적했다.그러면서 "삼성중공업에서 4명이 사망했지만, 압수수색, 사업주 기소나 처벌이 되지 않고 있는 현실을 규탄한다"라며 "고용노동부는 2년 동안 4명의 노동자를 사망케 한 삼성중공업 실질적인 경영책임자에 대한 강제 수사와 함께 사전 구속 영장을 신청해 강력한 처벌 의지를 보여야 할 것"이라고 촉구했다.한편 창원고용노동지청 중대재해수사과는 22일 삼성중공업 추락 사망사고와 관련해 중대재해처벌법 위반 여부를 조사하고 있다. 창원고용노동지청 관계자는 "사고 직후 현장에 나가 초동 대응했고, 계속해서 관련 조사를 진행하고 있다"라고 전했다.삼성중공업은 23일 오전부터 작업을 멈추고 교육을 실시했다. 회사는 '사망사고 발생에 따른 전사 작업중지 발령' 공지문을 통해 "22일 야드 내 사망사고 발생에 따른 전사 작업중지를 발령한다"라며 특별안전교육과 현장점검 등을 통해 위험요인 제거 등 조치를 한다고 밝혔다.