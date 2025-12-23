70년대 조성된 마을 새 옷 입는다... 울산 중리마을 재개발 본격화

큰사진보기 ▲울산시가 북구 염포동 중리마을에 ‘새 집 갖기 재개발 사업’ 추진한다. 이에 김두겸 울산시장이 23일 시청 프레스센터에서 "주민과 공공이 협력하는 방식의 신속한 사업 추진" 계획을 발표하고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

울산광역시가 민선 8기 울산시의 10대 공약 사업인 '구도심 새집 갖기 재개발 사업'을 북구 염포동 중리마을에서 추진한다.김두겸 울산시장은 23일 시청 프레스센터에서 브리핑을 갖고 "해당 사업은 '울산형 소규모주택 정비사업'으로, 대규모 재개발은 어렵지만 주택 노후도가 높은 구도심의 주거환경을 체계적으로 개선하는 사업"이라고 밝혔다.그러면서 "내년 상반기 안에 기반 시설 조성을 위한 실시설계와 주민 조합설립에 착수하고 하반기에는 기반 시설 조성을 위한 국비(150억 원)를 확보하고 2027년부터 본격적으로 사업이 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.이어 "'구도심 새집 갖기 재개발 사업'은 침체된 도심에 새로운 활력을 불어넣는 사업"이라며 "계속되는 인구 감소와 건설 경기 침체 등으로 지방에서는 민간 재건축, 재개발이 어려운 만큼 공공 참여형 재개발을 통해 주민 부담은 최소화하고 지역 이익은 극대화하겠다"고 강조했다.그러면서 "염포동 중리마을을 쾌적하고 살기 좋은 마을로 변화시키고 계속해서 2호, 3호 사업도성공적으로 이어 나갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.국내 최대 자동차 완성공장의 긑자락에 있는 울산 북구 염포동 중리마을은 지난 1970년대에 조성된 마을로 현재 주택 노후도가 84%에 달한다.또한 토지 면적이 너무 좁거나 모양이 불규칙한 땅이 42%, 도로와 접하지 않아 맹지로 남아있는 땅이 22%여서 주택 정비사업이 가장 시급한 지역으로 분류돼 왔다. 이 때문에 지난 2019년 주거환경 개선사업 정비구역으로 지정됐지만 노령화된 지역이다 보니 수년간 사업 추진이 지지부진한 상태였다.이에 울산시와 북구가 신속한 사업 추진과 주민들의 경제적 부담 경감을 위해 해당 지역을 '소규모주택정비 관리지역'으로 지정했다.소규모주택정비 관리지역이 되면 도로나 주차장 등의 기반 시설을 조성할 때 정부 지원을 받을 수 있다. 또한 재개발을 추진하면 조합원들이 비용을 전액 부담해야 하지만 소규모주택정비 지역은 국비 50%, 시비 30%, 구비 20%의 재원 활용이 가능하다.특히 공공주도로 사업이 진행됨에 따라 전체 사업 추진 기간도 약 5년 정도로 기존 재개발 사업의 절반 정도로 단축될 전망이다.