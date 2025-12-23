'해수부 부산시대' 열렸다... 청사 개청 환영 일색

큰사진보기 ▲22일 부산 청사 개청식에 앞서 부산시 동구 해양수산부 건물에 설치된 대형 펼침막. '해양수산부 부산시대, 북극항로를 선도하고 해양수도를 완성하겠다'라는 내용이 적혔다. ⓒ 김보성 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲해양수산부 표지석이 22일 부산 동구 수정동 청사 본관 IM빌딩 현관 입구에 세워져 있다. 표지석은 가로 2ｍ, 높이 1.4ｍ, 무게 3.5t의 화강암으로 전면부에 해수부 명칭이 한글(해양수산부)과 한자(海洋水産部)로 각각 새겨져 있다. 표지석 아래 받침돌에도 해수부 영문 명칭(Ministry of Maritime Affairs and Fisheries)이 표기돼 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲23일 열리는 해양수산부 부산청사 개청식에 맞춰 인근 부산시 동구 수정전통시장 상인회가 환영 펼침막을 내걸었다. ⓒ 김보성 관련사진보기

해양수산부가 부산 임사청사에서 개청식을 열어 업무를 본격화한다. 이재명 대통령이 지난 7월 부산 타운홀미팅에서 "신속한 이전, 빈말이 아닐 것"이라고 말했는데 그 약속이 지켜졌다. 해양행정을 담당하는 중앙 부처가 공간을 완전히 옮기자 기대감에 넘치는 부산 지역은 환영 일색이다.해수부는 23일 오후 부산 동구 임시청사에서 개청식과 함께 '부산시대'의 포문을 연다. 현장에는 해수부를 포함한 정부 관계자, 박형준 부산시장, 지역 정치권과 여러 인사들이 참석한다. 정부세종청사에서 옮겨온 해수부 표지석도 언론에 공개할 예정이다. 1996년 설치했던 가로 2미터, 높이 1.4미터 크기의 이 표지석은 나흘 전 부산으로 왔고, 현재 검은 가림막으로 가려진 상태다.이번 행사를 위해 해수부는 지난 2주 동안 5톤 트럭 249대에 각 부서의 짐을 부산으로 실어 날랐다. 직원 850여 명 가운데 휴직·파견 등을 제외하면 690여 명이 임시청사에 터 잡는다. 이들이 업무를 볼 공간은 본관인 IM빌딩과 별관인 인근의 협성빌딩 두 곳이다. 이들은 이제 세종이 아닌 부산을 거점으로 새로운 시작에 나선다.현장에는 본관 건물 외부에 대형 선박이 세계지도를 배경으로 북쪽으로 물살을 가르는 대형 홍보물이 나붙어 이전 분위기를 조성했다. 여기엔 '해양수산부 부산 시대, 북극항로를 선도하고 해양수도를 완성하겠습니다'라는 글귀가 적혔다. 이를 본 인근 수정전통시장 상인들도 '해수부 이전을 환영한다'라며 화답성 펼침막을 내걸었다. 인근의 한 상인은 "해수부가 와서 요즘 상권이 활기를 띤다"라며 웃음을 지었다.개청식을 거쳐 이전을 마무리하면 해수부는 '해양수도 부산' 조성 등을 위한 후속 작업에도 공을 들일 것으로 보인다. 전재수 전 해수부 장관이 통일교 논란으로 낙마한 상황이지만, 이와 관련한 시간표엔 별다른 문제가 없을 것으로 예상한다. 국회가 이전 특별법을 처리해 법적인 토대를 구축했고, 국정과제에 이어 로드맵까지 그려진 만큼 해수부는 일관성 있게 정책을 추진한다는 입장이다.'해수부 부산시대' 개청을 기다린 지자체와 정치권, 시민단체는 반가운 표정을 감추지 않았다. 조진숙 부산시 해양수도정책과장은 "내년 2월이면 부산항 개항 150주년으로 이전의 더 의미가 크다"라며 "해수부가 부산으로 오면서 정책과 기능이 이제 현장에서 이루어진다. 균형발전 측면에서도 해양강국으로 가는 길목에서도 중요한 계기가 될 것"이라고 말했다.조국혁신당 부산시당은 당 차원의 성명을 내어 "수도권 일극체제로 왜곡된 국가 구조를 바로잡고, 침체한 부산 경제를 회복시킬 기회"라고 반색했다. 그러면서 남은 과제도 상기했다. 혁신당 부산시당은 "다만 공허한 선언으로 그쳐선 안 된다"라며 "해양금융을 포함한 해양 인프라 확충, 국제 물류 네트워크 구축, 연구·기술 투자까지 망라한 종합 전략을 실현하라"고 주문했다.부산해양강국범시민추진협의회·미래사회를준비하는시민공감 등은 개청식 시간에 맞춰 환영 행사를 준비했다. 이들 단체는 "행사와 별도로 이전 본관 주변에서 기대를 전하는 현수막을 들 계획"이라며 "해수부의 역사적 이전과 국가균형발전의 새 출발을 응원하기 위해 자리를 마련했다"고 밝혔다.