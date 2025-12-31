'그건 당신 돈이 아니야' 아내의 '서늘한 경고' 후 시작된 일

오마이뉴스 10만인클럽이 '10만인 회원'을 소개하는 인터뷰를 진행합니다. 매월 1만 원으로 오마이뉴스를 응원하며 각자 삶의 공간에서 다양한 이야기를 만들어가는 10만인클럽 회원들의 사연을 독자여러분들과 나눕니다.

큰사진보기 ▲로봇고등학교 교장 오성훈 시민기자 ⓒ 오성훈 관련사진보기

AD

- 간단하게 본인 소개 부탁드립니다.

큰사진보기 ▲오성훈 기자가 쓴 <"한 번도 장학금 못 받은 학생 찾습니다" 학교를 공동체로 되돌린 50만원> ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

- 지난 11월 26일자 기사 (

를 보면 오마이뉴스에서 받은 원고료로 '학교장 장학금'을 준 사연을 쓰셨던데, 장학금을 만든 계기가 궁금합니다.

- 올해 8월부터 기사를 쓰고 계십니다. 오마이뉴스에 기사 쓰는 특별한 이유가 있으신가요?

- 기사 때문에 생긴 특별한 경험이 있다면 소개 부탁드립니다.

- 시민기자 활동하시면서 10만인클럽에 가입하시게 된 특별한 동기가 있으신가요?