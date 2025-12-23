김병기, 대한항공 '160만원대 숙박권' 수령·사용 논란

큰사진보기 ▲김병기 더불어민주당 원내대표가 23일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에 참석하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

AD

김병기 더불어민주당 원내대표가 과거 대한항공으로부터 호텔 숙박 초대권을 받아 2024년 11월 최고급 객실 등을 이용한 정황이 보도됐다. <한겨레>는 김병기 의원실에서 일했던 비서관의 제보를 토대로 이같이 보도했다. 김병기 원내대표 측은 "여야 다른 의원실처럼 의원실로 숙박권이 보좌직원에게 전달돼 보좌진과 함께 사용했던 것으로 기억한다"라고 말했다.<한겨레> 보도 내용을 종합하면, 2024년 10월 30일 김병기 의원실 비서관으로 일했던 ㄱ씨는 대한항공 관계자에게 "의원님이 OOO 전무(아마도)께 칼호텔 투숙권을 받으신 것 같다"라며 서귀포 칼(KAL) 호텔 로얄스위트룸 예약을 문의했다. 제보자의 메신저 내역을 보면 숙박 초대권 사진도 첨부돼 있었다.ㄱ씨는 <한겨레>에 "김 원내대표가 애초 2023년 12월 31일까지가 기한인 초대권을 받은 상태에서 이용 기한 연장을 요청했고, 대한항공 관계자가 직접 의원실을 방문해 사용 기한이 2024년 12월 31일까지인 새 초대권을 전달했다"라고 말했다.ㄱ씨와 대한항공 측 인사는 예약 일정을 정리했는데, 2024년 11월 22일~24일 2박 3일 로얄스위트룸으로 확정됐다. <한겨레>는 "이틀치 숙박요금(145만 원)과 두 사람 조식 비용(12만 8000원), 추가 침대 이용 비용(7만원)까지 더하면 김 원내대표 가족의 호텔 숙박 비용은 164만 8000원(올해 12월 22일 기준)"이라고 보도했다.호텔 숙박 초대권이 전달되고 예약이 확정되던 시기는 김병기 의원이 민주당 원내대표에 당선하기 전인데, 당시 김 의원의 상임위가 대한항공 관련 현안이 논의되는 국토교통위원회와 정무위원회였던 터라 청탁금지법 위반 소지도 거론되고 있다.김병기 의원 측으로 대한항공 호텔 숙박권이 전달된 시기는 2023년 12월 31일 이전으로 추정된다. ㄱ씨가 최초 예약 문의를 할 당시 사용 기한(2023년 12월 31일)이 이미 지났기 때문이다. 김병기 원내대표 측은 <오마이뉴스>의 관련 질의에 '받은 시기는 정확히 모른다'라고 답했다.김 원내대표 측은 <한겨레>에 "특정 상임위의 여야 다른 의원실처럼 의원실로 대한항공 숙박권이 보좌 직원에게 전달돼 보좌진과 함께 사용했던 것으로 기억하는데, 구체적인 취득 경위는 모른다"라고 밝혔다.