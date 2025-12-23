자활에서 공정으로, 지역에서 세계로

AD

큰사진보기 ▲공정무역카페 커피위드인 삼산점의 모습공정무역 제품 소개와 생산지 소개 자료 ⓒ 인천부평남부지역자활센터 관련사진보기

큰사진보기 ▲커피위드인 부평나눔장터 부스 참여 모습분기별로 정기적인 지역 행사 참여 ⓒ 인천부평남부지역자활센터 관련사진보기

큰사진보기 ▲Cafe 봄날 인근 어린이집 아이들의 공정무역가게 탐방공정무역이 무엇인지 궁금해하는 아이들 모습 ⓒ 인천연수지역자활센터 관련사진보기

큰사진보기 ▲공정무역 파우치 만드는 모습공정무역 패브릭으로 재봉 작업 중인 자활 참여자 ⓒ 인천연수지역자활센터 관련사진보기

인천 연수지역자활센터(아래 연수자활)와 부평남부지역자활센터(아래 부평남부자활)는 공정무역을 자활사업의 핵심 가치로 삼아, 취약계층 자립과 공정한 거래 원칙을 동시에 실현하고 있다. 공정무역 커피 한 잔은 자활 참여자들에게 자신의 노동이 지역을 넘어 세계의 생산자들과 연결돼 있다는 경험을 제공한다. 자활을 '지원의 대상'이 아닌 공정무역도시 인천을 함께 만들어가는 주체로 전환시킨다. 인천 공정무역 페스티벌과 다양한 지역 행사의 꾸준한 참여는 이러한 현장의 실천을 시민과 나누는 자리이며, 공정한 경제를 만들어가는 시간이다.자활사업은 '일시적으로 혼자의 힘으로 살기 어려운 상황에 처했을 때, 새로운 출발을 하기 위한 준비 단계'(국민기초생활보호법)이다. 두 자활센터는 2000년대 초반 설립되어 재활용, 세차, 청소, 집수리, 외식, 간병, 돌봄 등의 분야로 사업 범위를 넓혀왔다. 하지만 이들의 지난 25년 활동을 살펴보면, 저소득 취약계층의 자립을 돕는 복지기관을 넘어 지역주민과 함께 이뤄온 성장의 모습을 확인할 수 있다.연수자활, 부평남부자활은 공통적으로 지역 내 카페 운영, 그리고 이를 통한 자활 참여자들의 바리스타 직업 훈련과 일자리 창출을 중요한 사업으로 삼아왔음을 알 수 있다. 그런데 눈여겨볼 것은 이들 카페가 모두 공정무역 원두커피를 사용하는 공정무역 카페라는 점이다. 원가 절감이라는 측면에서 시중의 많은 카페들은 낮은 단가의 원두커피를 찾는 게 일반적인 반면, 공정무역 카페는 어떤 게 있는걸까?두 자활센터는 공정무역을 일회성 캠페인이 아닌, 자활의 철학과 맞닿은 실천으로 접근한다. 센터 내 자활근로사업단과 운영 공간에서는 공정무역 커피와 제품이 일상적으로 사용되고 있으며, 이를 통해 생산자의 노동권과 공정한 거래 구조를 존중하는 소비를 현장 안에서부터 구현하고 있다. 이는 자활사업이 단순한 일자리 제공을 넘어, 어떤 경제를 선택할 것인가라는 질문으로 확장되고 있음을 보여준다. 다양한 공정무역 활동을 기반으로 연수자활은 2022년 1월, 부평남부자활은 2023년 8월 각각 공정무역실천기관 인증을 받았다.부평남부자활이 운영하는 '커피위드인(Coffee Within)'은 삼산점과 인천시립박물관점 등 5개 카페와 1개 매장(나비공원)이 운영된다. 이곳은 저개발국 농부들에게 정당한 대가를 지불하고 수입한 콜롬비아 공정무역 원두만을 사용한다. 20대에서 60대에 이르는 카페사업단 소속의 23명 바리스타들이 커피의 맛과 품질을 맡고 있다.센터는 공정무역에 대한 이해를 높이기 위한 교육과 공유 활동도 지속하고 있다. 자활 참여자와 종사자들은 공정무역의 의미, 생산국의 노동 환경, 공정한 가격이 만들어내는 변화에 대해 함께 배우며, 자신들의 노동과 선택이 세계와 연결돼 있다는 점을 인식하게 된다. 18명에 이르는 센터 직원들은 공정무역 와인과 마스코바도를 이용하여 샹그리아 만들기 체험을 통해 공정무역의 의미와 가치에 대한 이해를 돕는 교육을 진행했다. 이러한 과정은 자활 참여자들과 지원들 모두에게 자신의 일을 새로운 시각으로 바라보는 계기가 되고 있다.부평남부자활은 2017년 센터를 사회적협동조합으로 전환했다. 구성원들이 자발적으로 결성한 자율적인 조직으로서의 의미, 지역주민들의 권익과 복지 증진, 취약계층에게 사회서비스 및 일자리 제공 등의 조직 미션을 재정립한 결정이다. 영리 추구가 아니라 지역사회와 공공을 위한 활동으로 조직의 목적과 방향을 명확히 한 것이다.따라서 공정무역 실천 역시 지역사회로도 확장이 강조된다. 센터는 지역 주민과 유관 기관, 공공 영역과 연계해 공정무역 제품 사용을 알리고, 윤리적 소비에 대한 공감대를 넓혀가고 있다. 이 과정에서 자활 참여자들은 공정무역의 가치를 전달하는 실천 주체로 역할을 수행하고 있다. 공정무역 인증 및 재인증 과정은 센터의 이러한 노력을 체계적으로 점검하고 지속 가능성을 높이는 역할을 한다.부평나눔장터와 같은 지역 축제에 분기마다 정기적으로 참여하여 시민들에게 공정무역 커피를 직접 알리고, 종사자와 참여자들을 대상으로 정기적인 공정무역 교육 및 차담회를 개최하고 있다. "내가 내린 커피 한 잔이 세계의 빈곤을 해결하는 데 기여한다"는 자부심과 역량감은 자활 사업 참여자들에게 단순한 노동 이상의 정서적 자활을 선물하고 있다.인천 연수구의 저소득 주민들에게 자립과 자활의 기회를 제공하는 연수자활은 최근 공정무역실천기관 '2차 재인증'을 신청하며 또 한 번의 도약을 준비하고 있다.센터는 인증을 받기 훨씬 전인 2014년부터 10년 넘게 공정무역 커피 원두를 사용해왔다. 현재 송도, 동춘, 옥련 등에 위치한 'cafe 봄날' 4개 매장은 지역 주민들이 일상 속에서 공정무역을 가장 가깝게 만날 수 있는 거점이 되고 있다. 최근 들어서는 인근의 어린이집에서 젊은 교사들이 공정무역 수업을 진행하고 나서 아이들과 함께 '공정무역가게' 탐방을 오는 일이 생겼다. 매장 앞에 늘 세워두는 공정무역 배너가 지역 주민들에게 공정무역을 알리는 중요한 이정표 역할을 하고 있기 때문이다.공정무역 사업을 담당하고 있는 카페 사업단 차미영 팀장은, 이런 프로그램들이 외부 사람들과 소통하기 어려워하는 자활 참여자들의 사회적 관계 회복과 연결을 높일 수 는 중요한 계기가 된다는 점을 강조한다.9명의 자활 참여자가 바리스타로 근무 중인 카페에서는 공정무역 원두를 일상적으로 사용한다. 또한 사탕수수 원당을 이용한 사탕, 건체리, 건살구로 만든 과일잼, 과일청 등 다양한 공정무역 제품 및 체험 활동으로 시민들을 만나왔다. 제품의 다변화에 대한 센터의 최근 행보는 더욱 구체적이고 창의적이다.2025년부터 라오스의 공정무역 원단에 패브릭 사업단 8명 참여자들의 재봉 기술을 더한 '로컬 페어트레이드 패브릭 제품'을 생산하기 시작했다. 라오스 목화 원단 공급하고 있는 공정무역기업 어스맨과의 협력을 통해, 연수자활이 보유한 기술력을 공정무역과 결합하고 있다. 라오스 토종 목화의 재배, 수확, 가공, 천연 염색 등의 과정이 라오스 직조마을에서 이루어지고, 자활 참여자들의 손끝에서 멋진 파우치와 걱정인형으로 새롭게 생명을 얻는 것이다. 이 과정에서 자활 참여자들에게는 수준 높은 기술 습득과 일자리 경험이 제공된다.2025년 인천공정무역 페스티벌에서 센터는 그간의 공로를 인정받아 인천광역시의회 의장상을 수상하는 쾌거를 이루기도 했다. 연수자활의 목표는 명확하다. '지역을 디자인하다'라는 센터의 슬로건처럼, 이들이 만들어가는 공정무역의 물결이 연수구를 넘어 우리 사회 전반에 건강하고 윤리적인 공동체 문화를 뿌리내리게 하는 마중물이 되는 것이다. 센터 관계자는 "자활과 공정무역은 사람 중심의 경제라는 점에서 같은 방향을 보고 있다"며 "자활 참여자들이 자신의 노동을 통해 지역과 세계를 잇는 주체가 되도록 지원하는 것이 목표"라고 밝혔다.늘 '도움받는 사람'으로 취급 받아온 자활사업 참여자들은, 공정무역을 접하고 자신들의 카페 바리스타로 역할을 맡아 일하면서 생각이 달라지는 것을 경험한다. 자신들이 선택하고 사용하는 물건과 일하는 방식이 세상을 조금이라도 바꾸는 데 일조한다는 사실에 스스로 자랑스러움을 갖게 된다. 자활이 빈곤과 자립의 '수혜자'를 넘어 공정무역의 가치를 알리고 공유하는 '전달자'이자 '실천 주체'로 확장되는 전환점이라 할 수 있다.흔히 공정무역을 무역만의 주제이거나 우리보다 빈곤한 국가의 농부, 노동자를 돕는 활동으로 단순화하는 경향이 있다. 하지만 공정무역은 먼 나라의 이야기가 아니다. 우리가 어떤 선택을 하고 어떤 경제를 지지할 것인가에 대한 질문이다. 2017년 공정무역도시 인증을 받은 인천광역시는 지역의 다양한 주체들이 공정무역 참여를 통해 윤리적 소비와 지속가능한 지역경제를 만들어가고 있다. 이러한 분위기 속에서 인천 연수지역자활과 부평남부지역자활 현장의 실천 사례는 우리에게 '지역과 자활, 공정의 가치와 글로벌 연대'라는 남다른 가치와 함의를 전해준다.