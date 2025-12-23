사회부산경남한줄뉴스 25.12.23 10:06ㅣ최종 업데이트 25.12.23 10:06 합천씽크 강수영 대표, 이웃돕기 성금 300만원 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲합천씽크 강수영 대표, 이웃돕기 성금 300만원 기탁 ⓒ 합천군청 관련사진보기 합천군은 22일 합천읍에 소재한 합천씽크 강수영 대표가 합천군청을 방문해 이웃돕기 성금 300만원을 기탁했다고 밝혔다. 강수영 대표는 "지역 사회의 일원으로서 어려운 시기를 겪고 있는 이웃들에게 따뜻한 힘이 될 수 있기를 바란다"며 "앞으로도 나눔 활동을 통해 지역 사회와 함께 성장해 나가겠다"고 말했다. #이웃돕기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사"국힘 다수 창원시의회, 민주화운동 기념예산 삭감 규탄" 갤러리 오마이포토 계엄 1년 다시 국회 밝힌 응원봉들 1/12 이전 다음 이전 다음 추경호 국민의힘 전 원내대표, 영장실질심사 출석 윤석열 퇴진 전국 대학생 시국회의, 내란외환세력 청산 촉구 다크투어 도슨트로 나선 우원식 국회의장 전교조, 교실 내 CCTV 설치 철회 촉구 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.