큰사진보기 ▲합천씽크 강수영 대표, 이웃돕기 성금 300만원 기탁 ⓒ 합천군청 관련사진보기

합천군은 22일 합천읍에 소재한 합천씽크 강수영 대표가 합천군청을 방문해 이웃돕기 성금 300만원을 기탁했다고 밝혔다.강수영 대표는 "지역 사회의 일원으로서 어려운 시기를 겪고 있는 이웃들에게 따뜻한 힘이 될 수 있기를 바란다"며 "앞으로도 나눔 활동을 통해 지역 사회와 함께 성장해 나가겠다"고 말했다.