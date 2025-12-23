메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

부산경남

한줄뉴스

25.12.23 10:06최종 업데이트 25.12.23 10:06

합천씽크 강수영 대표, 이웃돕기 성금 300만원 기탁

원고료로 응원하기
합천씽크 강수영 대표, 이웃돕기 성금 300만원 기탁
합천씽크 강수영 대표, 이웃돕기 성금 300만원 기탁 ⓒ 합천군청

합천군은 22일 합천읍에 소재한 합천씽크 강수영 대표가 합천군청을 방문해 이웃돕기 성금 300만원을 기탁했다고 밝혔다.

강수영 대표는 "지역 사회의 일원으로서 어려운 시기를 겪고 있는 이웃들에게 따뜻한 힘이 될 수 있기를 바란다"며 "앞으로도 나눔 활동을 통해 지역 사회와 함께 성장해 나가겠다"고 말했다.

#이웃돕기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사"국힘 다수 창원시의회, 민주화운동 기념예산 삭감 규탄"

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기