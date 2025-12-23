민주당 "통일교 특검 즉시 추진, 속도가 곧 정의"

큰사진보기 ▲김병기 더불어민주당 원내대표가 23일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 모두발언을 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

▲김병기 "통일교 특검 즉시 추진, 속도가 곧 정의" 유성호 관련영상보기

큰사진보기 ▲김병기 더불어민주당 원내대표와 송언석 국민의힘 원내대표가 22일 오후 서울 여의도 국회 운영위원장실에서 통일교의 정치권 금품 지원 의혹에 대한 특검 추진을 논의하기 위해 회동하고 있다. (사진 왼쪽부터 국민의힘 김은혜 원내정책수석부대표, 송 원내대표, 더불어민주당 김병기 원내대표, 문진석 원내운영수석부대표) ⓒ 유성호 관련사진보기

더불어민주당이 "속도가 곧 정의"라면서 통일교 특별검사법 즉시 추진을 천명했다. "통일교 특검은 이미 결론이 난 사안이며 방향도 분명하다. 남은 건 얼마나 빠르고 단호하게 움직이느냐"라는 입장을 강조했다.김병기 원내대표는 23일 국회에서 열린 민주당 원내대책회의에서 전날(22일) 전격 수용한 통일교 특검부터 언급했다. 김 원내대표는 "통일교 특검은 확정적이다. 즉시 추진할 것"이라며 "특검은 이미 결론이 난 사안이다. 방향도 분명하다. 흔들릴 여지는 없다"라고 명토박았다.그러면서 "이제 남은 것은 얼마나 빠르고 단호하게 움직이느냐다. 의혹이 중대한데 시간을 끌면 진실은 흐려지고 증거는 사라지게 될 것"이라며 "속도가 곧 정의"라고 강조했다.그는 "일부에서는 '이러다가 흐지부지 될 것'이라고 말하는 분들도 있다"면서 "책임을 피하려는 사람들의 헛된 기대에 불과하다. 민주당은 특검법을 최대한 빨리 준비하고 처리하겠다"라고 밝혔다. 이어 "정교유착의 전모를 하루라도 빨리 드러내겠다"면서 "성역은 허용치 않는다. 여야도, 지위도 예외가 될 수 없다. 민주당은 끝까지 간다"라고 덧붙였다.현재 민주당과 국민의힘의 원내지도부는 통일교 특검 입법을 두고 협상을 진행 중이다. 양당은 각자의 안을 두고 협상을 이어갈 예정이다. 쟁점은 특별검사 추천 방식과 수사 대상 범위 등이 될 것으로 보인다. 국민의힘과 개혁신당은 지난 21일 제3자가 특별검사를 추천하는 방식에 합의한 바 있다.특검법이 통과되면 특검은 정치인 대상 불법 정치자금 후원 등 통일교의 정치개입 의혹을 다루게 된다.