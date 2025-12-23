메뉴 건너뛰기

정치

25.12.23 10:03최종 업데이트 25.12.23 10:43

민주당 "통일교 특검 즉시 추진, 속도가 곧 정의"

김병기 원내대표, '속도전' 강조... "의혹 중대한데 시간 끌면 진실 흐려지고 증거 사라져"

김병기 더불어민주당 원내대표가 23일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 모두발언을 하고 있다.
김병기 더불어민주당 원내대표가 23일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 모두발언을 하고 있다. ⓒ 유성호

더불어민주당이 "속도가 곧 정의"라면서 통일교 특별검사법 즉시 추진을 천명했다. "통일교 특검은 이미 결론이 난 사안이며 방향도 분명하다. 남은 건 얼마나 빠르고 단호하게 움직이느냐"라는 입장을 강조했다.

김병기 원내대표는 23일 국회에서 열린 민주당 원내대책회의에서 전날(22일) 전격 수용한 통일교 특검부터 언급했다. 김 원내대표는 "통일교 특검은 확정적이다. 즉시 추진할 것"이라며 "특검은 이미 결론이 난 사안이다. 방향도 분명하다. 흔들릴 여지는 없다"라고 명토박았다.

그러면서 "이제 남은 것은 얼마나 빠르고 단호하게 움직이느냐다. 의혹이 중대한데 시간을 끌면 진실은 흐려지고 증거는 사라지게 될 것"이라며 "속도가 곧 정의"라고 강조했다.

그는 "일부에서는 '이러다가 흐지부지 될 것'이라고 말하는 분들도 있다"면서 "책임을 피하려는 사람들의 헛된 기대에 불과하다. 민주당은 특검법을 최대한 빨리 준비하고 처리하겠다"라고 밝혔다. 이어 "정교유착의 전모를 하루라도 빨리 드러내겠다"면서 "성역은 허용치 않는다. 여야도, 지위도 예외가 될 수 없다. 민주당은 끝까지 간다"라고 덧붙였다.

김병기 "통일교 특검 즉시 추진, 속도가 곧 정의" 유성호

현재 민주당과 국민의힘의 원내지도부는 통일교 특검 입법을 두고 협상을 진행 중이다. 양당은 각자의 안을 두고 협상을 이어갈 예정이다. 쟁점은 특별검사 추천 방식과 수사 대상 범위 등이 될 것으로 보인다. 국민의힘과 개혁신당은 지난 21일 제3자가 특별검사를 추천하는 방식에 합의한 바 있다.

특검법이 통과되면 특검은 정치인 대상 불법 정치자금 후원 등 통일교의 정치개입 의혹을 다루게 된다.

김병기 더불어민주당 원내대표와 송언석 국민의힘 원내대표가 22일 오후 서울 여의도 국회 운영위원장실에서 통일교의 정치권 금품 지원 의혹에 대한 특검 추진을 논의하기 위해 회동하고 있다. (사진 왼쪽부터 국민의힘 김은혜 원내정책수석부대표, 송 원내대표, 더불어민주당 김병기 원내대표, 문진석 원내운영수석부대표)
김병기 더불어민주당 원내대표와 송언석 국민의힘 원내대표가 22일 오후 서울 여의도 국회 운영위원장실에서 통일교의 정치권 금품 지원 의혹에 대한 특검 추진을 논의하기 위해 회동하고 있다. (사진 왼쪽부터 국민의힘 김은혜 원내정책수석부대표, 송 원내대표, 더불어민주당 김병기 원내대표, 문진석 원내운영수석부대표) ⓒ 유성호


#통일교특검#김병기#민주당

김지현 (diediedie)

오마이뉴스 정치부 기자입니다.

유성호 (hoyah35)
    오마이뉴스 사진기자.

