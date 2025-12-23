'운지함'은 '추락함'으로 바꿔라? 교육부 나이스시스템, 노무현 전 대통령 비하 표현 논란

큰사진보기 ▲교육부가 운영하는 교육행정정보시스템(NEIS·나이스)이 특정단어를 극우커뮤니티가 노무현 전 대통령 죽음을 조롱하면서 왜곡해 사용하는 단어의 뜻으로 변경하도록 안내해 논란이 일고 있다. (사진=전교조 충북지부 제공) ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

교육부가 운영하는 교육행정정보시스템(NEIS·나이스)이 특정 단어를 극우커뮤니티가 노무현 전 대통령 죽음을 조롱하면서 왜곡해 사용하는 단어의 뜻으로 변경하도록 안내해 논란이 일고 있다.충북지역 학교에서 학생을 가르치는 교사 A씨는 최근 교육부 나이스시스템에서 학교생활기록부를 작성하다 황당한 상황을 마주했다.악기연주를 했던 학생의 활동을 기록하는 과정에서 "손가락을 운지함"이라고 입력했는데, 맞춤법 검사에서 '오류'라고 떴고, 이어 '추락함', '떨어짐'으로 바꾸도록 안내가 나온 것이다.A교사가 입력하려 했던 '운지'라는 단어는 악기를 연주 할 때 손가락의 움직임을 지칭하는 용어다.'운지'는 한자어로 '움직임 운'(運)자와 '손가락 지'(指)가 결합된 단어다.사회적으로 사용되는 용어로 문제가 없었는데, 나이스시스템은 "틀린 말은 아니지만 어려운 한자 말입니다. 되도록 쉽게 고쳐 씁니다"라며 '떨어짐'이란 단어로 변경하라고 안내했다.문제는 교육부 나이스 시스템에서 안내한 '운지=떨어짐, 추락함'이라는 의미가 극우커뮤티니'에서 비롯됐다는 것이다.2009년 고 노무현 대통령이 사망하자, 극우커뮤니티에는 오래 전 나왔던 음료 광고 영상을 짜깁기해 노 전 대통령의 죽음을 조롱하는 영상이 게시됐다.원본 광고 영상에는 한 남성이 바위 등을 역동적으로 뛰어 넘나들다가 '나는 자연인이다, 운지'라는 멘트와 함께 '운지O'이라는 음료를 마시는 장면이 나온다. 제품명인 '운지O'은 '운지'(雲芝)는 구름버섯을 뜻한다.극우 커뮤니티에서는 광고에 출연한 배우의 얼굴에 노 전 대통령의 얼굴을 합성하는 식으로 노무현 대통령의 죽음을 조롱했다.이후 극우 커뮤니티를 통해 '운지'라는 단어는 '떨어지다', '죽다' 등의 의미로 왜곡 확산됐다.이에 대해 김민영 전교조 충북지부장은 "'운지'라는 단어를 '떨어짐', '추락함'으로 이해하는 받아들이는 사람은 '일베'와 같은 극우커뮤니티 사용자 뿐이다"며 "대한민국 교육부가 운영하는 나이스시스템에서 고 노무현 전 대통령을 죽음을 조롱하는 행위를 한 것으로 볼 수 밖에 없다"고 지적했다.