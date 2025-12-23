"기본소득으로 행복한 청양의 해 만들겠다"

▲김돈곤 군수, 청양형 지역 발전 모델 완성 약속 김돈곤 청양군수가 23일 열린 언론브리핑에서 “2025년은 정책 실험과 구조 전환의 기반을 다진 해였다. 다가오는 2026년은 그 성과가 군민의 삶 속에서 실제 변화로 이어지는 전환점이 돼야 한다”고 강조했다. 방관식 관련영상보기

23일 기자회견을 진행하고 있는 김돈곤 군수

김돈곤 청양군수가 23일 열린 언론브리핑에서 "2025년은 정책 실험과 구조 전환의 기반을 다진 해였다. 다가오는 2026년은 그 성과가 군민의 삶 속에서 실제 변화로 이어지는 전환점이 돼야 한다"고 강조했다.2026년에는 군민 모두가 변화의 효과를 일상에서 체감할 수 있도록 기본소득을 중심으로 한 청양형 지역 발전 모델을 반드시 완성해 나가겠다는 것이다.김 군수는 "이번 기본소득 시범사업은 월 15만 원을 지급하는 단순한 현금 지원 정책이 아니다"며 "지역 내 소비를 살리고, 공동체를 회복하며 인구소멸에 대응하기 위한 청양의 핵심 미래 전략이다"고 의미를 부여했다.이어 "조례 제정과 5000여 명의 범군민 서명운동을 통해 행정과 주민이 함께 준비한 정책이라는 점에서 더욱 뜻깊다"며 "스마트 청양 범군민 운동과 청양형 다-돌봄 체계 등 기존 정책과의 연계성이 높게 평가받은 결과"라고 설명했다.청양군은 2026년을 '기본소득으로 행복한 청양의 해'로 정했다.김 군수는 시범사업의 성공적 안착과 함께 지속 가능한 기본소득 정책 모델 구축에 모든 행정 역량을 집중하겠다는 의지를 분명히 했다.관광 정책과 관련해서는 칠갑호 관광자원 조성사업을 대표적인 성과로 언급했다.핵심 시설인 칠갑타워와 스카이워크는 준공 이후 한 달여 만에 3만 명이 넘는 방문객이 찾으며 청양 관광의 새로운 랜드마크로 자리매김하고 있다.김 군수는 "이제 중요한 것은 방문객 수 자체가 아니라 체류와 소비"라며 "수변 캠핑장과 야간경관 조성 등 후속 사업을 차질 없이 추진하고 천장호·장곡지구와 연계한 권역별 관광 전략으로 체류형 관광 기반을 확실히 다져가겠다"고 말했다.김돈곤 군수는 2026년 군정 운영 방향으로 ▲ 정주 환경 개선 ▲ 농업 경쟁력 강화 ▲ 체감형 복지 확대 ▲ 생활인구 증대 ▲ 지역 공동체 회복 등을 제시했다.특히 농어촌 기본소득 시범사업을 중심으로 정책 간 연계를 강화해 매달 지역 내에 유통되는 소득이 상권 활성화와 공동체 회복으로 이어지도록 하겠다는 입장을 재확인했다.또한 "골프장과 파크골프장, 지역 축제를 관광 인프라와 유기적으로 연결해 생활인구를 늘리고 관광이 지역경제로 이어지는 구조를 만들어 가겠다"고 덧붙였다.