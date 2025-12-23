"공주대-충남대 통합은 지역과 대학 존립 빼앗는 일방적 흡수"

큰사진보기 ▲공주대하교 민주동문회는최근 정깅총회를 열고 공주대-충남대 통합을 반대하는 내용을 담은 결의문을 채택했다. ⓒ 이재환 - 공주대 민주동문회 제공 관련사진보기

충남대학교와 공주대학교 통합을 둘러싼 반발 여론이 거세지고 있다. 두 대학 통합 문제는 최근 대전·충남 행정통합 논란과 맞물리며 다시 수면 위로 떠올라 지역 사회의 논쟁으로 번지고 있다.앞서 지난 9월 충남대와 공주대는 두 대학의 통합을 전제로 교육부의 '글로컬대학30' 사업 대상에 최종 선정됐다. 그러나 이후 통합 추진 과정에 대한 절차적 문제와 지역 의견 수렴 부족을 지적하는 목소리가 이어지고 있다.이런 가운데 공주대학교 민주동문회가 결의문을 채택하고 공식적으로 통합 반대 입장을 밝혔다.공주대학교 민주동문회(아래 민주동문회)는 최근 발표한 결의문을 통해 "공주대와 충남대 통합의 졸속 추진에 반대한다"고 밝혔다.민주동문회는 결의문에서 이번 통합 추진을 "지역과 대학의 존립을 빼앗는 일방적인 흡수 통합"이라며 "지난 3월 총장 직권으로 체결된 통합 관련 업무협약은 절차적 정당성이 부족하다. 학내 구성원은 물론 지역사회와 동문회 누구도 이 중대한 결정 과정에 참여하지 못했다"고 지적했다.특히 이들은 "더욱 심각한 문제는 이번 통합 추진이 정부의 '글로컬대학30' 사업 신청을 위한 끼워넣기식 결정"이라며 "외부 과제 하나를 위해 지역사회의 의견을 배제하고, 대학 구성원과 지역사회, 동문회의 동의를 건너뛴 것은 교육공동체와 지역주민을 기만한 행정적 배신"이라고 비판했다.민주동문회는 "공주대학교는 78년 동안 충남 지역 인재를 양성하며 공주의 문화·경제 생태계를 지탱해 온 대표적인 국립대학"이라며 "현재 논의되는 통합안은 공주대의 희생을 전제로 한 것으로, 대학의 정체성을 말살하는 방향으로 추진되고 있다"고 우려를 나타냈다.이어 "그동안 공주대가 쌓아온 교육·문화 자산과 학문적 기반이 한순간에 사라질 수 있다"며 통합 추진 중단을 촉구했다.