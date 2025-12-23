진주-산청 상생발전 실무협의회, 관광홍보 공동사업 등 추진

큰사진보기 ▲진주시-산청군, ‘상생발전 실무협의회’ 열어. ⓒ 진주시청 관련사진보기

진주시와 산청군은 22일 진주실크박물관에서 '제24차 진주-산청 상생발전 실무협의회'를 열어 관광홍보 등 여러 공동사업 추진을 논의했다.이날 회의에는 공동회장인 박홍종 진주시 기획행정국장과 허종근 산청군 행정복지국장을 비롯한 20여 명의 부서장들이 참석했다.이번 협의회에서는 관광 분야에서 '진주-산청 관광홍보 리플릿'의 공동제작을 완료해 2026년 초 시·군민들에게 배포할 계획임을 밝혔다. 경제 분야에서는 2026년 고향사랑기부제의 상호 기부를 약속했으며, 이 밖에도 11개 공동사업의 활성화를 위한 다양한 의견을 주고받으며, 두 시군의 상생발전과 지역 화합을 다지는 시간을 가졌다.허종근 국장은 "진주실크의 전통적 가치를 보존하고 현대적 해석을 통해 실크산업과 관광을 연계한 것이 인상이 깊었다"며 "진주가 세계 실크 5대 명산지인 만큼 산청군에도 진주실크박물관을 적극 홍보해 진주의 랜드마크로 거듭날 수 있도록 협조하겠다"고 전했다.박홍종 국장은 "실무협의회를 거듭할수록 공동사업들의 가시적인 성과가 보이고, 서로가 가족같이 느껴진다"면서 "내년에도 실무협의회를 지속해 신규사업을 추가로 발굴하는 등 두 시군의 상생발전에 이바지할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.