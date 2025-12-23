사천 우주항공청, 6.9만㎡ 규모로 본청사 건립

AD

큰사진보기 ▲우주항공청 청사 위치도 ⓒ 한국토지주택공사 관련사진보기

임시 청사를 사용하고 있는 경남 사천 우주항공청이 경남우주항공 국가산단사천지구 안에 6.9만㎡ 규모로 조성된다.경남진주혁신도시에 본사를 두고 있는 한국토지주택공사(LH)는 22일 우주항공청과 본청사 건립을 위한 부지 매매계약을 체결했다고 23일 밝혔다.우주항공청은 우리나라 최초의 우주항공 전담 중앙행정기관으로, 청사는 경남우주항공 국가산단사천지구 내 A4BL, 6만 9615㎡ 규모 부지에 들어서고, 청사에는 우주항공 임무수행 기반 시설과 업무공간, 홍보 전시공간 등이 들어설 예정이다.경남우주항공 국가산단 진주지구·사천지구는 총면적 165만㎡다. 한국토지주택공사는 이 부지에 대해 "2017년 5월 산업단지계획 승인고시 후 올해 9월 2단계 사업 준공을 마쳐 산업용지 사용을 위한 부지 조성이 완료된 상황"이라고 설명했다.한국토지주택공사는 "우주항공청사를 중심으로 인근에 각종 우주항공산업 육성 지원시설 및 관련 공공 기반시설의 집적화를 통한 우주항공 융합산업 생태계 조성에 집중할 예정"이라고 밝혔다.또 산단 진주지구에는 우주항공분야 중추 기업인 하나에어로다이내믹스가 오는 2027년 상반기 생산시설 가동을 목표로 이달 부지매입을 마쳤으며, 사천지구에는 ㈜리더인항공과 ㈜캠프도 부지 계약을 마치고 착공을 준비 중이라고 한국토지주택공사가 전했다.임도식 한국토지주택공사 경남지역본부장은 "산단이 국가 전략산업의 핵심 플랫폼이 되어 우주항공청사를 중심으로 대한민국 우주항공산업의 중심권역으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 말했다.