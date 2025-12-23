캐나다서 맞이한 인생 2막, 은퇴 후 달라진 것들

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲산책길에 아내의 시선에 담긴 나의 뒷모습. 우리는 이제야 서로의 뒤를 천천히 바라보며 걷는 법을 배운다 ⓒ 김종섭 관련사진보기

60대에 접어드니 모든 것이 낯설다. 인생 2막이라는 거창한 말보다, 삶의 입구에 다시 선 서툰 초년생이 되었다는 기분이 앞선다. 항상 자신만만했던 생의 탄력이 어느 순간 금이 가면서 맥 없이 느슨해 지기 시작했다. 세월이 한순간에, 어느 날 60대라는 긴 대열 속에 들어와 있었다.세상이 변해도 취향과 감정 만큼은 그대로일 것이라 믿었지만 그 확신마저 자연스레 흔들리기 시작했다. 그사이 삶의 방향도 조금씩 틀어지고 있었다. 지금의 자리는 마치 맞지 않는 옷에 내 몸을 억지로 끼워 맞추는 듯 못내 어색하다. 분명, 이전과는 전혀 다른 생의 좌표 위에 서 있었다.한국을 떠나 캐나다에 정착한 지도 어느덧 10여 년이 지났다. 이곳에서 '은퇴'를 맞이하는 뒷모습까지는 미처 그려볼 겨를도 없이 앞만 보고 살아왔는데, 어느 날 덜컥 은퇴를 맞이했다. 직장이라는 든든한 버팀목에서 빠져나온 지금, 캐나다에서의 삶은 마치 처음 이곳에 첫발을 내디뎠을 때처럼 전혀 다른 얼굴로 다가오기 시작했다.아내는 오래전부터 저녁 식사를 마치고 나면 늘 드라마를 즐겨 보았다. 나에게 드라마란 그저 TV 편성표에 맞춰 채널을 고정해야 하는 주말 연속극 정도가 전부라고만 생각해 왔다. 그러던 어느 날, 아내가 넷플릭스나 디즈니플러스 같은 곳에서 보고 싶은 작품들을 자유롭게 골라 보고 있다는 사실을 알게 되었다. 그제야 나도 관심을 가지고 곁에 앉아 함께 보기 시작했다.은퇴 이전에는 늘 무언가에 쫓기듯 정신없이 살았다. 그 핑계로 집안에서 누릴 수 있는 소소한 재미나 TV 시청 같은 것들도 내 시간 밖으로 밀려나 있었다. 은퇴를 하고 인생 2막에 들어서고 보니, 이제야 비로소 그때 멈춰 세워두었던 시간들을 하나둘 다시 불러내어 마주하고 있는 기분이다.요즘은 오전 산책으로 하루를 시작한다. 매일 두 시간 남짓 산책길을 걸으면서 그동안 나누지 못했던 부부의 대화도 제법 진솔해졌다. 아내는 오래전부터 입어온 재킷을 걸치고 집을 나섰다. 한참을 걷던 아내가 문득, 입고 있는 옷이 예전보다 무겁게 느껴진다고 말했다. 나이가 드니 이제는 익숙했던 옷의 무게조차 버겁게 다가오는 것 같다는 아내의 말에 묘한 공감과 서글픔이 교차했다.산책을 마치고 돌아오면 오전 시간은 어느덧 저물어간다. 오후 두세 시까지는 각자 취미 활동에 몰두하며 시간을 보낸다, 어둠이 내리기 시작하면 자연스레 아내와 함께 TV 앞에 앉는다. 겨울의 캐나다는 일몰이 한국에 비해 한시간 가량 빠르다. 늘 잿빛 하늘과 가느다란 비가 반복되는 날이 많다. 화창한 날에 대한 기대는 잠시 접어야 하지만, 덕분에 창밖의 쓸쓸함은 실내의 온기를 더욱 아늑하게 만든다.특별한 약속이 없는 날이면 아내와 드라마나 영화를 보며 두세 시간을 보낸다. 그동안 소홀했던 TV 속 세상이 이제는 우리 부부를 이어주는 소박한 일상이 된 것이다. 며칠 전부터 방영한 지 오래된 2019년 드라마 <바람이 분다> 16부작을 보고 있다. 알츠하이머를 앓게 된 남편과 그를 지키려는 아내의 이야기이다. 타국에서 이민자로 살아오며 '내가 아프면 누가 끝까지 곁에 남아줄까'를 한 번쯤 고민해 본 사람이라면, 그 이야기는 결코 남의 일처럼 느껴지지 않는다. 장면 하나하나를 따라가다 보니 어느새 눈물이 멈추지 않았다.손으로 눈물을 닦고 있는데, 그 순간 옆에 앉아 있던 아내와 눈이 마주쳤다. 아내도 함께 울고 있을 거라 짐작했지만, 의외로 담담한 표정으로 "당신 울고 있어요?"라며 웃으면서 휴지를 건넨다. 예전에는 드라마를 보며 눈물을 흘리던 쪽이 늘 아내였고, 나는 왜 우는지 이해하지 못하곤 했다. 이제는 부부 사이에서도 시간이 조용히 역할을 바꿔 놓고 있었다.식성의 패턴도 달라져 갔다. 직장을 다닐 때만 해도 늘 '밥심'으로 살았다. 밥을 먹지 않으면 왠지 온몸에 힘이 빠진 듯한 느낌이 들었고, 햄버거와 빵 종류는 그저 간식일 뿐 한 끼 식사로 인정하지 않았다. 그러나 요즘은 일주일에 한 번쯤 아내와 함께 'A&W'나 웬디스 같은 패스트푸드점을 즐겁게 찾는다.캐나다에서의 은퇴 이후, 한 끼의 기준은 '밥의 든든함'보다 '단순함이 주는 여유'로 바뀐 것이다. 햄버거 세트 메뉴에 커피 한 잔이면 충분한 만족을 느낀다. 우편함에 꽂힌 쿠폰 덕분에 가격도 한결 가볍다. 집 근처에도 매장이 많지만, 굳이 조금 떨어진 곳으로 차를 몰고 가서 먹고 온다. 집에서 멀지 않은 이동이지만, 은퇴 후의 외출은 목적지에 닿는 것보다 그 과정 자체가 더 소중해졌다. 그 시간 만큼은 짧은 여행을 떠나는 기분으로 즐겁게 운전대를 잡는다.은퇴 후, 하루의 구조는 크게 달라졌다. 직장이라는 틀 안에서 정해진 시간과 역할을 따라가던 시절과 달리, 이제는 일정도 속도도 스스로 조절하게 되었다. 캐나다에서의 생활 역시 '일'이라는 무게 중심에서 일상의 평범한 '생활' 그 자체로 옮겨갔다.바쁘다는 이유로 무심히 지나쳤던 옛 장면들이 이제는 유난히 또렷하게 눈에 들어온다. 젊을 때는 해보지 못했던 일들, 미처 보지 못했던 풍경들이 은퇴 이후에야 비로소 삶의 배경 안으로 천천히 걸어 들어왔다. 이것이 내가 60대에 들어서며 마주한 가장 큰 선물 같은 변화들이다.어쩌면 무언가를 새로 얻었다기 보다, 시간의 흐름에 따라 자연스럽게 다음 구간으로 옮겨온 삶일지도 모른다. 복잡한 도심을 벗어나 조용한 오솔길로 접어들듯, 삶의 방향은 점점 느린 쪽으로 기울고 있다. ​이제는 화려함보다 평온함이, 빠른 길보다 조금 돌아가더라도 마음 편히 걸을 수 있는 길이 더 좋아졌다. 캐나다에서 맞이한 60대의 은퇴는 결코 끝이 아니었다. 오히려 이전과는 전혀 다른 삶의 방식을 배워가는 설레는 시작이, 이토록 평범한 일상 속에서 나를 기다리고 있었다.