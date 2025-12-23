절로 두 팔이 번쩍, 세계 3대 일몰 명소답네요

큰사진보기 ▲감격스러운 장면이 펼쳐지자 아내는 두 팔을 벌려 노을을 반겼다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲탄중아루비치 들머리 야시장. 열대과일 비롯한 각종 먹을거리가 풍부했다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲백사장에는 수많은 구멍이 뚫려 있고, 이곳을 드나드는 아주 작은 생명체가 많았다. 사람의 발길을 피해 살아가는 삶이 경이로웠다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲드넓은 백사장에 밀물이 들이차 잔디밭까지 턱이 생길 정도로 훼손이 된 게 예사롭지 않게 여겨졌다, ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲세계 3대 해넘이라는 코타키나발루의 아름다운 노을. 황홀한 분위기를 연출하였다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲저녁노을 바라보는 여행자들. 내남없이 감동을 맛보았다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 인천in에도 실립니다. 지난 12월 11일부터 15일까지 말레이시아 코타키나발루 여행을 다녀왔습니다.

세상에는 인간의 언어로는 다 담아낼 수 없는 경이로운 풍경들이 존재하곤 하지요. 그중에서도 그리스의 산토리니, 남태평양의 피지섬과 함께 세계 3대 일몰지로 꼽히는 말레이시아 코타키나발루의 노을은 여행자들에게 일종의 성지와도 같습니다.그 성스러운 빛의 잔치를 보기 위해 저희 일행은 지난 13일 오후 4시 반, 조금 이른 시각에 탄중아루 해변(Tanjung Aru Beach)에 발을 내디뎠습니다. 해변의 초입은 삶의 활기로 가득했습니다. 인근 야시장에선 상인들이 형형색색의 과일 주스 사진을 흔들며 정겹게 호객 행위를 하고, 달콤한 과일 향기는 부드러운 파도 소리에 섞여 코끝을 간질였습니다.드넓게 펼쳐진 백사장에 들어서자 발바닥에 닿는 감촉이 참 비현실적이었어요. 밀가루를 뿌려 놓은 듯 곱고 부드러운 모래는 발가락 사이사이를 간지럽힙니다.문득 발밑을 보니 모래밭에 작은 구멍들이 촘촘히 뚫려 있더군요. 자세히 들여다보니 아주 작은 생명체들이 바삐 들락날락하고 있었습니다. 이 작은 생명체들에게 이 해변은 치열한 삶의 터전이자, 매일 저녁 우주적인 쇼를 관람하는 최고의 1등석일 것이라는 생각이 들었습니다.저 멀리 바다에서는 뜨거운 햇살을 가르며 뛰어드는 젊음의 환호성이 가득했습니다. 하늘을 유영하는 패러세일링의 우아한 곡선과 역동적으로 노을을 가르는 카약의 움직임에는 생기가 넘실댔습니다. 그들에게 이 바다와 하늘은 일상의 놀이터이자 더없이 다정한 안식처처럼 보였습니다.​해안가를 따라 천천히 걷는 재미에 취해 있을 무렵, 문득 자연이 남긴 상처가 눈에 들어왔습니다. 들물과 날물이 수없이 드나들며 해안가를 핥고 지나간 자국이 예상보다 깊고 선명했거든요. 해변가의 커다란 나무들은 뿌리가 적나라하게 드러난 채 고통스럽게 버티고 있었고, 푸르러야 할 잔디밭은 파도에 깎여 나가 있었습니다.아름다운 풍경 이면에 숨겨진 이 낯선 흔적들을 보며 마음 한구석이 서늘해졌습니다. 혹시 이것이 말로만 듣던 지구 온난화의 징후는 아닐까 하고요. 해수면이 차츰 높아지며 바다가 조금씩 육지를 잠식해 들어오는 소리 없는 아우성이 들리는 듯했습니다. 대자연이 선사하는 최고의 선물을 받으러 온 손님으로서, 우리는 이 지구라는 별에 너무 많은 빚을 지고 있는 것은 아닌지 깊은 생각에 잠기게 되더군요.어느덧 시계는 오후 6시를 향해가고 있었습니다. 사색의 시간도 잠시, 해변에는 전 세계에서 모여든 여행자들이 구름처럼 몰려들기 시작했습니다. 수평선을 향한 그들의 눈에는 간절한 기대감이 서려 있었습니다.​오후 6시 정각. 마침내 대서사시의 막이 올랐습니다. 구름 뒤에 숨어 수줍게 빛나던 태양이 수평선 바로 위로 내려앉으며 마지막 정열을 쏟아내기 시작했습니다. 누가 하늘과 바다에 붉은 물감을 뿌리는 걸까요? 순간, 탄중아루 해변은 거대한 신의 캔버스로 변모했습니다.황금빛 윤슬을 가르며 나아가는 카약의 긴 꼬리는 붉은 비단 위에 새겨진 자수 같고, 수평선 끝을 유영하는 이들의 실루엣은 타오르는 태양을 등진 영화의 한 장면이 됩니다. 낮 동안 눈부시게 푸르던 하늘은 옅은 살구색에서 진한 오렌지빛으로 순식간에 옷을 갈아입었습니다. 이것은 단순히 '아름답다'는 형용사로는 표현할 수 없는, 장엄하고도 압도적인 빛의 향연이었습니다.​이토록 장엄한 아름다움을 어찌 말로 다 표현할 수 있을까요? 그 벅찬 감동을 작은 휴대폰 화면 속에 온전히 담아내지 못한 것이 못내 아쉽기만 합니다. 렌즈가 감당하지 못한 그날의 빛깔들은 결국 제 눈동자와 마음속에만 오롯이 새겨두어야 했습니다.​짙은 노을이 깔린 하늘 아래, 탄중아루의 파도는 여전히 다정한 손길로 여행자의 발등을 적셔주었습니다. 해수면 상승에 대한 염려도, 일상의 단조로운 고민과 복잡했던 마음의 소란도 이 압도적인 자연의 선물 앞에서는 잠시 숨을 고르게 됩니다. 세계 3대 일몰이라는 명성은 결코 과장이 아니었음을 깨닫는 순간이었습니다.세상이 너무 빠르게 변하고 일상이 우리를 지치게 할 때, 저는 언제든 이 탄중아루의 6시를 꺼내어 보려 합니다. 수평선 끝에서 모든 것을 불태우고 사라지던 그 태양의 위로를, 그리고 그 붉은 바다를 온몸으로 가로지르며 자유를 만끽하던 사람들의 낭만을 말이지요. 붉은 향기로 기억될 그 찰나의 순간은 이제 제 마음속에서 영원한 대서사시로 흐를 것입니다.