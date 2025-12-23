"강압 단속으로 죽은 뚜안을 살려내라"

▲정진우 서울디아스포라교회 담임목사는 강제단속, 비자제도, 고용허가제 등 정부의 폭력으로 인해 뚜안 등 이주노동자들이 목숨을 잃는 현실을 바꿔내야 한다고 강조했다. ⓒ 임석규 관련사진보기