트럼프, 그린란드 특별특사 임명... 덴마크 "깊은 분노" 표명

미국 도널드 트럼프 대통령이 그린란드를 담당할 특별 특사를 임명하고, 해당 인사가 공개적으로 그린란드의 미국 편입을 언급하자 덴마크와 그린란드 정부가 강하게 반발하고 나섰다.<로이터>와 <뉴욕타임스> 등 주요 외신에 따르면, 덴마크와 그린란드 정부는 22일(현지시간) 트럼프 대통령의 이번 조치에 대해 "전혀 용납할 수 없다"며 분명한 반대 입장을 밝혔다. 트럼프 대통령이 덴마크 자치령인 그린란드를 미국의 전략적 이익과 안보 구상 아래 두려는 의도를 공개적으로 드러냈다는 우려가 다시 제기된 것이다.트럼프 대통령은 21일 루이지애나 주지사인 제프 랜드리를 그린란드 특별 특사로 임명했다고 발표했다. 그는 자신의 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "제프는 그린란드가 미국의 국가 안보에 얼마나 중요한지 잘 알고 있다"며 "동맹국과 더 나아가 전 세계의 안전과 생존을 위해 미국의 이익을 강력히 증진할 것"이라고 밝혔다.이에 랜드리 주지사는 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 "그린란드를 미국의 일부로 만들기 위한 이 자원봉사 직책에서 대통령을 섬길 수 있어 영광"이라고 적었다. 다만 그는 이번 임명이 루이지애나 주지사로서의 직무에는 "어떠한 영향도 미치지 않는다"고 덧붙였다. 랜드리는 지난해 1월 주지사로 취임했으며, 임기는 2028년 1월까지다.트럼프 대통령은 그동안 대서양에 위치한 자원 부국이자 덴마크 자치령인 그린란드를 미국 안보에 필수적인 전략 지역으로 평가하며, 미국의 관여 필요성을 반복적으로 언급해 왔다. 그러나 이러한 구상은 국제법상 강제력을 갖지 않으며, 덴마크와 그린란드 양측의 동의 없이는 현실화될 수 없다는 점에서 실현 가능성에는 분명한 한계가 있다는 지적도 나온다.<로이터>에 따르면 메테 프레데릭센 덴마크 총리와 옌스-프레데리크 니엘센 그린란드 총리는 공동성명을 통해 "국제 안보를 명분으로 하더라도 다른 나라를 병합할 수는 없다"며 "그린란드는 그린란드인들의 것이며, 미국은 이를 장악해서는 안 된다"고 강조했다.라르스 뢰케 라스무센 덴마크 외무장관도 덴마크 국영방송 TV2와의 인터뷰에서 "이번 특사 임명과 관련 발언에 깊은 유감을 표한다"며 "그린란드를 미국의 일부로 만들겠다는 언급은 전혀 받아들일 수 없다"고 밝혔다. 그는 이에 대한 대응으로 덴마크 주재 미국 대사를 소환해 설명을 요구하겠다고 말했다.덴마크 정부는 올해 들어 미국이 그린란드에서 정보 수집 활동과 영향력 확대를 시도하고 있다는 보도에 대해 두 차례 미 외교관을 소환해 항의한 바 있다. 이달 초에는 덴마크 국방정보국이 미국의 정책 변화가 덴마크 안보 환경에 새로운 불확실성을 초래할 수 있다는 평가를 공개하기도 했다.니엘센 그린란드 총리는 별도의 입장문에서 "이번 발표가 크게 들릴 수는 있지만, 우리에게 달라지는 것은 없다"며 "그린란드의 미래는 그린란드 사람들이 스스로 결정한다"고 밝혔다.<월스트리트저널>은 이번 특사 임명이 북극 지역 방어 역량을 강화하려는 덴마크의 노력과 맞물리면서 덴마크 정부의 민감한 반응을 불러왔다고 분석했다. 덴마크는 북극 전략 요충지를 둘러싼 트럼프 대통령의 발언을 오래전부터 경계해 왔으며, 지난해 10월에는 북극 작전 현장을 공개해 그린란드 방어 능력을 과시한 바 있다.미국이 그린란드만을 전담하는 특별 특사를 임명한 것은 이번이 처음으로 알려졌다. 인구 6만 명이 채 되지 않는 그린란드는 우크라이나 전쟁과 중동 분쟁 등과 함께 트럼프 대통령이 외교·안보 차원에서 직접 관리하려는 주요 현안 가운데 하나로 부상하고 있다.전문가들은 이번 조치를 트럼프 대통령이 그린란드 문제에 대한 정치적·외교적 압박 수위를 높이고 있음을 보여주는 상징적 행보로 평가한다. 덴마크 국제문제연구소(DIIS)의 선임연구원 미켈 룽에 올레센은 "그린란드 통제 강화를 염두에 둔 특사 임명은 이 문제가 미국 최고 권력층에서 매우 중요하게 다뤄지고 있음을 보여준다"고 분석했다.