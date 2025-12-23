'제2회 안양시 의정대상' 시상식 열려… "묵묵히 역할해 온 시민 조명"

큰사진보기 ▲‘제2회 안양시 의정대상’ 수상자들이 22일 안양시의회에서 열린 시상식에서 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 서창식 관련사진보기

안양지역 발전과 지방자치 실현에 기여한 인물들을 발굴·시상하는 '제2회 안양시 의정대상' 시상식이 22일 오후 안양시의회 2층 회의실에서 열렸다.안양시의정회(회장 조용덕)가 주최한 이날 시상식에는 이재정 국회의원(더불어민주당·안양 동안을), 박준모 안양시의회 의장, 조용덕 안양시의정회장을 비롯해 안양지역 시·도의원과 수상자 및 가족, 시민 등 150여 명이 참석했다.주최 측은 "의정대상 심사는 공정성·객관성·공익성을 원칙으로 서류심사와 정량·정성 평가, 심사위원 종합평가를 거쳐 진행됐으며, 심사위원장은 주삼식 전 성결대학교 총장이 맡았다"고 설명했다.지방자치·정치 부문에서는 이재정 국회의원이 최우수 국회의원상을 수상했다. 김성수 경기도의원과 박준모 안양시의회 의장, 김보영 안양시의원은 우수 의원상 수상자로 선정됐다. 의정회 공로상은 이재선 안양대학교 평생교육원 지도교수에게 돌아갔다.분야별 수상자로는 지역사회발전 부문에 설봉 진관 스님(심재윤 보문학원 이사장·보장사 주지), 문화예술체육 부문에 박귀종 안양시체육회장, 산업경제경영 부문에 전봉학 ㈜팬물산 대표이사, 세무·법조 부문에 유병두 변호사, 시민봉사 부문에 정윤주 사단법인 깔깔리 대표가 각각 선정됐다.조용덕 안양시의정회 회장은 "지역사회 각 분야에서 묵묵히 역할을 해온 시민들의 활동을 기록하고 알리기 위해 의정대상을 마련했다"며 "앞으로도 시민 참여와 지방자치의 가치를 조명하는 자리가 되도록 노력하겠다"고 말했다.