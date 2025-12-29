메뉴 건너뛰기

문화

제주항공 여객기 참사 1주기 - 보고 싶다는 말  |  8화
25.12.29 06:59최종 업데이트 25.12.29 06:59

누군가 아직 울고 있습니다

[제주항공 여객기 참사 1주기 - 보고 싶다는 말] 박연준 '남은 자를 위한 기도문'

2024년 12월 29일, 무안공항에서 일어난 제주항공 여객기 참사는 예견된 비극이었지만, 추모 1주기를 앞둔 현재까지 방관과 무관심으로 사람들의 기억 속에서 잊히고 있습니다. 12월 1일부터 29일까지 일주일에 두 번 연재되는 여덟 편의 추모 시를 통해 책임자들에게는 제대로 된 반성과 처벌을 요구하고, 유가족들에게는 깊은 애도의 마음을 전합니다. 여덟 편의 시는 한국작가회의 시분과위원회에서 기획한 추모 시집 <보고 싶다는 말>(안온북스)에 수록된 작품입니다.
12.29 무안공항 제주항공 여객기 참사 1주기 시민추모대회가 열린 20일 서울 종로구 보신각 앞에서 유가족들이 눈물을 흘리고 있다.
12.29 무안공항 제주항공 여객기 참사 1주기 시민추모대회가 열린 20일 서울 종로구 보신각 앞에서 유가족들이 눈물을 흘리고 있다. ⓒ 소중한

남은 자를 위한 기도문
- 박연준

죽음이 작은 종이 한 장이라면
날게 하소서

뒤집히는 종이 아래에서

누군가 아직 울고 있습니다

눈물은 슬픔이 고체이기를 포기한 상태

흐르는 고통은 죽음보다 맹렬합니다

사랑은 궁극의 가난＊이오니
날아가야 한다면 가을 나뭇잎처럼
늙은 개의 한숨처럼
저녁 여덟 시 오십 분
골목을 휘젓는 비닐봉지처럼

가벼이

날게 하소서

죽음이 작은 종이 한 장이라면
기도하는 우리의 손바닥 사이에서
살게 하소서
죽은 자를 부르며 우리가 울 때
기도하는 손바닥 사이에서
그의 심장이 뛰게 하소서

소용없겠지만,
없을지라도

슬픔으로 벽을 짓고

영원히
살게 하소서

＊클라리시 리스펙토르, <달걀과 닭>, 봄날의 책, 2019, 17쪽.

시인_박연준: 2004년 중앙신인문학상을 받으며 작품 활동을 시작했다. 시집으로 <속눈썹이 지르는 비명> <아버지는 나를 처제, 하고 불렀다> <베누스 푸디카> <밤, 비, 뱀> <사랑이 죽었는지 가서 보고 오렴>이 있다.

#박연준시인#남은자를위한기도문#1229무안공항제주항공여객기참사1주기#추모시집보고싶다는말#한국작가회의

