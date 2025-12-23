쿠팡 김범석의 12년 전 인터뷰, 지금 우리가 증명할 차례입니다

쿠팡 창업주이자 쿠팡 모회사 쿠팡아이엔씨(Inc)의 김범석 이사회 의장. 그는 오랫동안 이렇게 불려왔습니다. '한국 유통을 바꾼 혁신가', '아마존에 맞선 창업 신화', '적자를 감수한 장기 전략가'. 그런데 최근, 쿠팡에서 3천만 명 규모의 회원정보 유출 사건이 터졌습니다.
하지만 김 의장은 글로벌 시이오(CEO)라는 납득하기 어려운 이유를 들며 국회 국정감사에 출석하지 않았습니다. 그런가 하면 쿠팡 물류센터 일용직 20대 청년이 과중한 업무로 과로사한 사건을 축소하고 은폐하려 한 정황도 드러나고 있고요. 쿠팡 측은 '회사의 해고 조치에 불만을 품은 전 임원이 일방적으로 주장한다'는 해명을 일관되게 내놓고 있습니다만, 국회를 능멸하고 노동자의 목숨을 가볍게 여기는 쿠팡 창업주의 행태에 국민의 분노가 하늘을 찌르고 있습니다.
'사람'이 안 보이는 쿠팡 창업주의 태도
김범석 의장은 1978년 10월 7일 서울에서 태어났는데요. 어린 시절 현대건설 주재원이었던 아버지를 따라 해외에서 성장했습니다. 중학교 때 미국 시민권을 취득한 것으로 알려져 있고, 미국 상류층 자녀가 다니는 기숙형 명문 사립고 디어필드 아카데미(Deerfield Academy)를 거쳐 하버드대학교에 진학해 정치학 전공으로 학사 학위를 취득했습니다.
그는 하버드대 재학 시절인 1998년에 대학생을 위한 시사잡지 <커런트>를 창간해 3년 만에 10만 부 수준의 규모로 키워 2001년 뉴스위크에 매각했고요. 2004년에는 명문대 졸업생을 대상으로 한 월간지 <빈티지미디어>를 창간해 운영하면서 애틀란틱 미디어로부터 400만 달러의 투자를 받은 일이 있습니다.
이 두 차례의 창업 경험이 기반이 돼 쿠팡 창업으로 이어졌다고 합니다. 창업하고 돈 많이 벌어서 성공하는 것, 뭐 좋습니다. 하지만 이번 개인정보 유출 문제라든지, 특히 노동자가 과로사한 사건에 대처하는 김범석 대표의 태도는 상당히 문제가 있어 보입니다.
2020년 10월에 27살 장덕준씨는 쿠팡 칠곡물류센터에서 야간 근무를 마친 뒤 급성 심근경색으로 사망했습니다. 당시 장씨는 1년 4개월 동안 주 5~6일 오후 7시부터 다음날 새벽 4시까지 고강도 노동을 했는데요. 이 사건과 연관돼, 김범석 의장이 쿠팡 전 시피오(CPO·개인정보보호 최고책임자)와 나눈 대화가 최근 언론에 공개되면서 큰 파장을 낳았습니다.
공개된 메신저 내용을 보면, 김 의장은 장덕준씨가 일하는 CCTV 영상에서 물 마시는 시간, 서서 대기하는 시간, 화장실 가는 시간, 짐 없이 그냥 걷는 시간을 일일이 체크하라고 지시합니다. 그러면서 "그(장덕준)가 열심히 일했다는 기록이 남지 않도록 확실히 하라"고 얘기합니다. 이를 두고 언론에선 과로사를 은폐하려는 정황 아니냐고 의심합니다.
또한 김 의장은 "그(장덕준)가 왜 열심히 일하겠나. 말이 안 된다!!"고 짜증도 냅니다. 쿠팡 전 시피오가 "그가 열심히 일했다는 건 제 의견이 아니다. 여러 사람이 영상을 검토하면서 공통적으로 한 관찰"이라고 답하자, 김 의장은 "말이 안 된다. 그들(물류센터 노동자들)은 시급제 노동자들이다, 성과가 아니라 시간급을 받는다"고 반박합니다. 정해진 시급을 받는 노동자들은 그저 슬렁슬렁 대충 일할 거라고 예단하는 거죠. 주어진 일을 성실하게 책임지는 노동자들이 얼마나 많습니까. 쿠팡 노동자들의 수고와 노력 덕분에 자기가 돈 번 줄은 모르고 말이에요.
2013년 <조선비즈>와의 인터뷰
에서 김 의장은 '어떤 최고경영자(CEO)가 되고 싶냐'는 질문에 이렇게 대답했습니다.
"농구팀의 주장 같은 리더다. CEO라면 감독이라고 생각하기 쉽다. 난 선수와 함께 뛰고 다치고 호흡하는 주장이고 싶다."
'창업을 준비하는 후배들에게 당부하고 싶은 말은?'이라는 질문엔 다음과 같이 답했습니다.
"벤처라 하면 아이디어, 창업, 도전 등을 떠올린다. 틀렸다. 가장 중요한 것은 사람이다. 사람과 교류, 관계, 리더십이 더 중요하다."
그런데 쿠팡의 2024년 산재율은 국내 전체 산재율(0.67%)보다 3배 이상 높은 2.2%라고 합니다. 심지어 건설업(1.65%)과 운수업(1.21%) 등 산재가 많은 업종보다도 더 높을 정도인데요. 2025년에만 벌써 8명의 쿠팡 배송·물류센터 노동자가 숨졌습니다. 과연 본인의 현재 모습이 노동자와 함께 뛰고 다치고 호흡하는 CEO의 모습인지 되묻고 싶습니다. 일하다 사망한 노동자를 향해 '시급제이니 열심히 일하는 게 말이 안 된다'고 평가 절하하는 게 과연 사람을 중요하게 생각하는 태도인지 되묻고 싶습니다.
감사해야 할 노동이 화폐 수치로 전락한다면...
저는 김범석 의장의 행태를 보며 '물신주의'라는 마르크스주의 개념이 떠올랐습니다.
마르크스는 진정한 가치를 창출하는 것은 인간의 정신적·육체적 노동이라고 보았습니다. 누군가의 노동이 있기에 우리는 옷을 입고 음식을 먹으며 스마트폰을 사용할 수 있어요. 내가 지금과 같은 삶을 살 수 있는 건 다른 누군가의 노동 덕분입니다. 얼마나 고맙습니까? 물론 다른 사람들도 나의 노동 덕을 보겠죠.
이렇듯 우리는 다른 사람의 도움이 없다면 한순간도 제대로 살 수 없는 노동의 공동체입니다. 돈이 가치를 창출한다고 생각하는 사람들이 있지만, 돈은 그저 사람들의 노동이 교환되는 과정에서 매개물 역할을 할 뿐입니다. 돈을 이만큼 쌓아놓고 전 세계 사람들이 아무 노동도 안 한다면 도대체 소는 누가 키울 건가요?
모든 재화와 서비스에 가격이 매겨져 상품으로 거래되는 자본주의 사회에서는 소중하고 감사해야 할 '타인의 노동'이 단순한 화폐 수치로 전락합니다.
저는 어릴 때 음식을 남기면 벌받는다는 말을 부모님께 종종 들었습니다. 그런데 중학생쯤 되니까 묘한 반감이 들기 시작하더라고요. '어차피 내 돈 주고 산 음식인데 좀 남기면 어때?' 당근은 2000원짜리, 양배추는 6000원짜리, 이런 식으로 가격만 눈에 들어오고 그 배후의 노동이 보이지 않으니 내 돈 내고 산 물건 내 맘대로 한다는 생각을 쉽게 하게 됩니다.
그런데 만약 내가 먹는 음식이 부모님이 새벽부터 밭에 나가 허리도 제대로 펴지 못하고 가꾼 농작물이라면, 저는 그 음식을 함부로 남기거나 버리지 못할 거예요. 이 음식이 어떤 과정을 거쳐서 밥상에 올라왔는지 아니까요.
마르크스는 <자본론>에서 '물신주의(物神主義)'에 대해 얘기했습니다. 물질이 신이 됐다는 말이죠. 신은 전지전능한 존재잖아요? 중세 서양에서는 신의 뜻이라면 비상식적으로 보이는 일들, 예컨대 마녀사냥이나 십자군 전쟁도 정당하다는 명분을 얻었습니다.
마찬가지예요. 무엇이든 상품으로 거래되는 자본주의 사회에서는 물질, 그중에서도 돈이 전지전능한 신의 지위를 차지합니다. 돈만 있으면 원하는 무엇이든 살 수 있으니까요. 모든 것의 꼭대기에 돈이 군림하고 가치 판단의 기준이 그저 돈이 되느냐 아니냐입니다. 이윤만 벌린다면 노동자가 과로사하든, 개인정보가 유출되든, 환경이 파괴되든, 신경 쓰지 않게 되는 겁니다. 돈이 지고의 가치이고 신 그 자체니까요.
하지만 마르크스가 얘기했듯, 진정한 가치를 창출하는 건 인간의 육체적·정신적 노동입니다. 이 당연한 사실을 모른 채 기업이 물신주의에 빠져 인간의 생명조차 화폐 숫자로 환산하며 계산기를 두드리고 있다면 문제 아닐까요?
우리의 클릭 하나가 더 나은 일터를 만들어 갑니다
김 의장은 위의 인터뷰에서 아래와 같이 말하기도 했습니다.
"우리는 오직 소비자만 본다. 앞으로도 우리 활동은 소비자에 맞춰질 것이다."
지금의 행태를 보면 정말 소비자만 보는지 의심스럽습니다. 3천만 명이 넘는 소비자의 개인정보가 털렸는데 코빼기도 비치지 않으니 말입니다.
그는 또 이렇게 얘기하기도 했습니다.
"한국은 아시아의 실리콘밸리가 될 수 있다. 한국 젊은이의 결속력과 현명함은 세계 최고다. 소비자는 아주 똑똑하다. 학습력과 적응력이 타의 추종을 불허한다."
"한국 소비자는 빠르고 예민하다. 아이디어가 나쁘면 시장은 냉정하게 돌아선다."
지금이야말로 대한민국 소비자가 얼마나 똑똑한지, 학습력과 적응력이 얼마나 타의 추종을 불허하는지, 얼마나 빠르고 예민한지 보여줄 시기가 아닐까요. 참고로 저는 2020년부터 지금까지 쿠팡을 딱 두 번 이용했더군요. 그래도 아무런 문제 없이 잘 살고 있습니다.
사람의 노동과 생명이 돈이라는 숫자 뒤로 숨어버린 세상, 그곳에서 경영자는 노동자를 '함께 뛰는 동료'가 아니라 '비용'으로만 계산하게 됩니다. 화장실 가는 시간까지 초 단위로 체크하며 고인의 노동을 폄훼했던 김 의장의 모습은, 그가 과거에 내뱉었던 "사람이 가장 중요하다"는 말이 얼마나 공허한 장식품이었는지를 낱낱이 폭로하고 있습니다. 결국 기업을 움직이는 것은 알고리즘이나 물류 시스템 이전에 사람입니다. 그리고 그 기업을 심판하는 것 또한 사람입니다.
"한국 소비자가 똑똑하고 빠르고 예민하다"던 김범석 의장의 호언장담이, 이제는 부메랑이 돼 그 자신을 향하고 있습니다. 우리는 물건을 사는 소비자이기도 하지만, 더 나은 세상을 만들어가는 시민이기도 합니다. 작은 선택 하나, 클릭 하나가 더 안전하고 존중받는 일터를 만드는 데 디딤돌이 될 수 있다는 사실, 잊지 말았으면 합니다.
덧붙이는 글 | 글쓴이는 인문사회 분야 전업 작가로, <원숭이도 이해하는 자본론> 등을 썼습니다.