대전충남 행정통합... "국민 뜻 물어야" 반발 기류

큰사진보기 ▲내포신도시에 위치한 충남도청 ⓒ 이재환 관련사진보기

대전충남 통합에 대한 반발 기류가 심상치 않은 가운데, 충남지역 시민사회단체의 반대 성명이 잇따르고 있다.지난 19일 대전충남시민사회단체연대회의가 "숙의 과정이 없다"며 대전충남 통합에 반대 입장을 밝힌데 이어 이번에는 아산시민연대가 성명을 통해 반대입장을 밝히고 나섰다.아산 시민연대는 22일 성명을 통해 "대통령 공약인 국가균형발전전략 '5극 3특' 정책에서 5극 중 하나인 중부권은 충청권 4개 시도를 대상으로 한다. 대전충남 선통합은 추후 세종, 충북 통합을 촉진하지 못하고 그대로 고착될 가능성이 아주 매우 높다"고 지적했다.이어 "불과 1년 전에 대전충남 통합 논의에 대해 민주당 대전시와 충남도당은 반대 입장을 분명히 했음을 기억하고 있다. 올해 상반기까지도 대전시, 충남도 민주당 광역의원 또한 공식 반대를 이어왔다. 대통령이 바뀌면 해당 정당 정책이 변할 수도 있으나 국민주권정부를 표방했으면 국민의 뜻을 물어서 추진해야 한다"고 주장했다.충남도청이 대전에서 내포신도시로 이전한 지도 얼마 안됐는데, 또다시 통합 이야기가 나오는 것도 충남도민들의 입장에서는 납득이 어려운 대목이다.관련해 아산시민연대는 "충남은 정부에 따라서 오락가락하는 지방정책 실험대상이 아니다. 1989년 1월 대전과 충남이 분리되면서 대전시는 충남 대덕군을 흡수(흡수 후 분리)했다. 대전시에서 충남도청과 대전시청이 동거하다가 2013년 1월에야 충남도청이 내포신도시로 이전했다"고 지적했다. 내포신도시는 충남 예산군과 홍성군에 걸쳐 있는 신도시이다.대전과 충남이 통합을 하더라도 대전충남 통합시청 혹은 통합시 본청은 충남도청이 있는 내포신도시에 위치해야 한다는 주장도 나왔다.최선경(더불어민주당) 홍성군 의원도 이날 페이스북에 글을 올리고 "조심스럽지만 개인적으로 대전충남 행정통합에 반대한다"라고 입장을 밝혔다. 그러면서 "홍성과 같은 농어촌 지역의 행정수요와 생활권은 대도시와는 분명히 다르다. 통합이 오히려 농어촌의 목소리를 약화시키고, 행정재정 결정에서 주변부로 밀려나는 결과를 낳지 않을지 냉정히 따져봐야 한다"고 지적했다. 다만 최 의원은 "내년 지방선거 이전에 통합 시장을 선출할 경우, (대전충남 통합시) 본청은 반드시 충남도청 소재지인 내포에 두어야 한다"고 강조했다.최 의원은 이날 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "(충남의 동쪽에 있는 대전과) 충남 서부지역은 거리가 멀다. 통합시 본청을 대전에 둘 경우, 충남 서부지역은 상대적으로 소외될 수 있다. 본청을 내포에 두는 것은 그나마 최소한의 안전 장치가 될 수 있다"고 지적했다.