충남 서산 도심, '부정선거' 현수막에 몸살

큰사진보기 ▲제8회 전국동시지방선거를 5개월여 앞둔 충남 서산시 도심이 검증되지 않은 ‘음모론’ 현수막으로 몸살을 앓고 있다. 지난 주말과 22일에 걸쳐 주요 교차로와 도로변 곳곳에 ‘중국 개입 부정선거’를 주장하는 현수막이 내걸렸다. ⓒ 김선영 관련사진보기

큰사진보기 ▲팔봉면에 걸린 현수막 ⓒ 제보자 관련사진보기

큰사진보기 ▲인지면에 걸린 현수막 ⓒ 제보자 관련사진보기

큰사진보기 ▲부석면에 걸린 현수막 ⓒ 제보자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

제9회 전국동시지방선거를 5개월여 앞으로 다가온 가운데 충남 서산시 도심이 검증되지 않은 '음모론' 현수막으로 몸살을 앓고 있다. 2022년 12월 옥외광고물법 개정안 시행에 따라, 정당명과 연락처만 게재하면, 누구나 제한 없이 현수막을 게시할 수 있게 되면서 부정선거 등을 주장하는 현수막들도 거리 곳곳에 내걸리곤 했다.지난 주말과 22일에 걸쳐 주요 교차로와 도로변 곳곳에 '중국 개입 부정선거'를 주장하는 현수막이 내걸렸지만, 관할 지자체와 선거관리위원회가 서로 책임을 미루는 사이 정치적 선동 문구들이 공공 공간에 무방비로 노출되고 있다.현행 법체계의 사각지대와 관계 당국의 소극적 대응이 맞물리면서 도심이 확인되지 않은 정치적 주장의 전시장으로 전락하고 있다는 지적이 나온다.서산 시내 곳곳에 게시된 해당 현수막은 구체적인 근거 제시 없이 부정선거 의혹을 제기하며 특정 국가의 개입설까지 주장하고 있다. 단순한 정책 비판의 범주를 넘어선 내용이지만, 이를 판단하고 제재할 명확한 주체는 사실상 보이지 않는다.서산시 도시과 관계자는 "지자체 권한으로는 현수막의 내용을 판단할 수 없다"며 "교차로 인접 지역이거나 운전자의 시야를 방해하는 등 안전상 문제가 있을 경우에만 제한적으로 철거하고 있다"고 밝혔다. 그는 또 "내용의 불법성 여부는 선관위의 유권해석이 있어야만 조치가 가능하다"고 말했다.실제로 서산시는 운전자 시야를 가리는 일부 현수막에 대해서만 철거 조치를 했을 뿐, 동일한 문구의 다수 현수막은 그대로 방치하고 있다.공은 선거관리위원회로 넘어간다. 서산시선거관리위원회 관계자는 "해당 현수막은 선례에 비춰볼 때 정당법이 보장하는 정당 활동과 표현의 자유에 해당한다고 판단했다"며 "현행법상 제거를 강제할 근거는 없다"고 밝혔다. 중앙선거관리위원회 역시 "이미 설치된 현수막은 관할 지역 선관위 소관"이라는 원론적 입장을 내놨다.결국 지자체는 '내용 판단은 선관위 몫'이라며 물러서고, 선관위는 '표현의 자유'를 이유로 개입을 자제하면서, 논란의 현수막은 합법적 정치 활동의 외피를 쓴 채 도심에 남게 됐다.시민들은 피로감을 호소하고 있다. 관련 제보를 한 시민은 "부정선거, 그것도 중국 개입설 같은 문구는 건전한 비판이 아니라 정치적 선동에 가깝다"며 "선거를 앞두고 시민들의 불신과 오해를 키울 수 있는 표현을 공공장소에 내거는 것을 '표현의 자유'라는 이유로 방치하는 건 이해하기 어렵다"고 말했다.취재 과정에서 일부 현수막이 철거된 모습이 포착되기도 했지만, 이는 공식적인 행정 조치인지, 제3자에 의한 제거인지조차 확인되지 않았다.전문가들은 이번 사안을 단순한 현수막 논쟁으로만 볼 수 없다고 지적한다. 선거를 앞두고 반복되는 자극적 주장과 음모론을 걸러낼 최소한의 기준과 역할 분담이 제도적으로 마련돼 있지 않다는 점이 문제의 본질이라는 것이다. 특히 허위에 가까운 주장이나 혐오·선동성 표현이 '정당 현수막'이라는 이유로 면책되는 구조를 더 이상 방치해선 안 된다는 목소리도 나온다.한편, 국회 행정안전위원회는 지난달 27일 혐오나 비방을 담은 정당 현수막 관리를 강화하는 등의 내용을 담은 옥외광고물법 개정안을 의결했다.