이천시, 공영홈쇼핑 이천 농산물 판로 확대 '맞손'

경기 이천시가 22일 공영홈쇼핑과 손잡고 지역 농산물 판매 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.이번 협약은 대표 브랜드인 '임금님표 이천쌀'을 비롯한 지역 농산물의 안정적인 유통망 확보와 브랜드 가치 제고를 목표로 한다.협약식에는 김경희 이천시장, 공영홈쇼핑 이종원 대표이사 대행, 해강물산 김해동 대표, 장호원농협 송영환 조합장 등 주요 관계자들이 참석해 상호 협력 의지를 다졌다.이천시는 앞으로 철저한 품질관리와 생산 이력의 투명성 확보, 농업인의 자긍심을 지키는 유통 구조를 기반으로 공영홈쇼핑과 협력해 대한민국 대표 쌀 브랜드의 새로운 기준을 세워 나갈 계획이다.공영홈쇼핑 이종원 대표이사 대행은 "이번 협약은 농업인에게는 희망이 되고 소비자에게는 믿음을 주는 지속 가능한 유통모델이 될 것"이라며, "이천 농민의 땀과 진심이 국민의 식탁에 따뜻한 행복으로 전해지길 바란다"고 말했다.김경희 시장은 "이천쌀은 단순한 농산물이 아니라 농부의 정성과 자연의 시간이 담긴 이천의 역사이자 자부심"이라며 "이천시는 '잘 파는 것'을 넘어 신뢰로 선택받는 브랜드를 만들어 가겠다"고 밝혔다.