삼성중공업 협력업체 관리자, 건조중 선박 21m 추락 사망

큰사진보기 ▲삼성중공업 거제조선소. ⓒ 윤성효 관련사진보기

삼성중공업 거제조선소에서 노동자 추락 사망사고가 발생했다.고용노동부와 거제지역 노동단체 등에 따르면, 22일 오후 3시 9분경 삼성중공업 도장공장에서 협력업체 관리자가 건조 중인 원유운반선에서 도장 준비 작업(전처리) 중 21m 아래 바닥으로 추락해 사망했다.창원고용노동지청 관계자는 "통영고용노동지청 근로감독관들을 현장에 급파했다. 현장에 도착해서 작업중지 등 필요한 조치를 하게 될 것이고 중대재해처벌법 위반 여부 등에 대해서도 살펴보게 될 것"이라고 밝혔다.거제지역 한 노동단체 관계자는 "현장에서 삼성중공업 협력업체 관리자가 환풍기 설치 작업을 하다 추락했다는 연락을 받았다"라고 밝혔다.삼성중공업 관계자는 "발견 즉시 병원으로 긴급 이송하였으나, 사망하였다. 자세한 사고 경위는 경찰과 고용노동부에서 조사 중이다"라며 "회사는 사고 즉시 사고 선박에 대해 전면 작업 중지 명령을 내렸고, 내일(23일) 오전 야드 전체 작업 중지 명령을 내리고 전사원 특별 안전 교육을 실시할 예정"이라고 밝혔다.