"오늘은 팥죽만 팔아요" 동네 사람들 여기 다 모였나?

​"여보, 올해는 동지팥죽 안 쑤나? 집안에 팥 냄새가 좀 나야 동지 같지."

​"아이고, 죽 쑤는 게 보통 일인가요? 팥 불리고, 거르고, 새알심 빚다 보면 내 손목이 먼저 남아나질 않겠어요. 당신 좋아하는 팥죽, 딱 올해만 밖에서 사 먹으면 안 될까요?"

​"그래도 집에서 끓여야 제맛이지."

"걱정 마세요. 옛날 당신 어머니가 쑤어주시던 그 맛 그대로 하는 집 알아뒀으니까."

동짓날 사먹은 동지팥죽. 밥알과 새알심이 들어있었다.

​"아니, 여긴 분식집 아냐?"

"일단 들어와 보세요. 오늘은 이 집 팥죽이 주인공이니까."

​"오늘은 다른 메뉴는 안 되고 팥죽만 팔아요!"

"우리도 그걸 먹으러 멀리서 왔습니다!"

​"맛난 옛날식 팥죽 진짜 잘 먹었네! 이 정도 기운이면 올해 악귀도 겁나서 싹 물러가겠어."

​"그것 봐요, 내 말이 맞지? 근데 어쩌지요? 이제 꼼짝없이 한 살 더 먹게 생겼으니?"

24절기 중 스물두 번째 절기인 동지. 1년 중 해가 가장 짧고 밤이 가장 긴 날이다. 해가 가장 길었던 하지 이후로 조금씩 낮이 짧아지더니, 드디어 그 어둠이 정점에 달했다. 이제부터는 낮이 노루 꼬리 만큼씩이라도 길어질 터다. 세상의 어둠이 바닥을 쳤으니, 이제는 밝음이 충만해질 일만 남은 셈이다. ​동지는 '작은설'이라 하여 팥죽을 먹어야 진짜 나이를 한 살 더 먹는다는 풍습이 있다.​내 은근한 물음에 아내는 기다렸다는 듯 손사래를 치며 받아친다.​못 이기는 척 아내의 손에 이끌려 읍내로 향했다. 아내가 나를 데려간 곳은 골목 안쪽 후미진 곳에 자리 잡은 '할머니 국수'라는 작은 가게였다.문을 열고 들어서니 구수한 팥 냄새가 코끝을 간지럽힌다. 주인 아주머니가 커다란 가마솥 앞에서 땀을 훔치며 환하게 웃으신다.​동짓날이라고 동네 사람들이 다 모였는지 가게 안이 북적북적 활기가 넘친다. 잠시 기다리니 김이 모락모락 나는 스테인리스 그릇에 팥죽이 한가득 담겨 나왔다. 팥죽 속에는 부드러운 밥알이 섞여 있고, 뽀얀 옹심이가 알알이 보석처럼 박혀 있었다. ​한 입 떠먹으니 밥알은 입안에서 사르르 녹아내리고, 쫀득한 새알심은 씹을수록 구수하다.설탕 한 톨 안 넣었는데도 팥 자체에서 우러나온 은근한 단맛이 참 깊고도 진하다. 뜨끈한 죽 한 그릇이 목을 타고 내려가니 얼어붙었던 속이 금세 훈훈해졌다. 그릇을 싹 비우고 내가 한마디 건넸다.​내 칭찬에 아내가 기분 좋은 듯 짓궂은 농담을 덧붙인다.​나는 웃으며 대답했다. 가는 세월이야 무슨 수로 막을쏘냐. 그저 사는 동안 우리 식구 하는 일마다 술술 풀리면 그게 복이지 싶다. ​배가 든든하니 돌아오는 길의 찬바람도 그리 맵지 않다. 일 년 중 밤이 가장 깊고 길다는 오늘, 우리 부부는 뜨끈한 팥죽 한 그릇으로 마음속에 환한 빛 한 줄기를 들여놓았다. 이 깊은 밤이 지나고 나면, 내일부터는 오늘보다 조금 더 긴 햇살이 우리를 비출 것이다.