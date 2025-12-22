혁신당 박춘호 시흥시의원 "정치는 시민의 삶으로 증명돼야"

큰사진보기 ▲시흥시 유일의 조국혁신당 소속 박춘호 시의원. ⓒ 시흥타임즈 우동완 관련사진보기

"정치는 결국 시민의 삶을 얼마나 바꾸느냐로 평가받아야 합니다."

AD

큰사진보기 ▲박춘호 시의원(사진 왼쪽)이 조국혁신당에 합류한 이후 조국 당대표(사진 오른쪽)와 만나 손을 맞잡고 있다. ⓒ 시흥타임즈 우동완 관련사진보기

큰사진보기 ▲그는 제3당으로서 어려움이 있지만 시민과의 직접 소통, 그리고 정책의 합리성과 타당성으로 소수 정당의 한계를 돌파하겠다고 말했다. ⓒ 시흥타임즈 우동완 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 시흥타임즈에도 실립니다.

박춘호 시흥시의회 의원은 22일 기자와의 인터뷰에서 한 말이다.지난 2022년 경기 시흥시 라선거구(군자동, 월곶동, 정왕본동, 정왕1동, 정왕2동, 거북섬동)에서 민주당 소속으로 재선에 성공한 뒤 탈당, 그리고 조국혁신당 합류했다. 그는 지금 시흥시의회에서 유일한 조국혁신당 의원이다.박 의원은 정치에 더 다양한 시민의 목소리가 반영돼야 한다고 말한다. 그가 다당제에 대해 분명한 입장을 갖는 이유다."거대 양당의 힘겨루기와 당리당략에 매몰되다 보면, 시민의 민생 문제와 시흥의 장기적인 발전 전략은 뒤로 밀리는 경우가 많습니다." 그는 중앙 정치뿐 아니라 지방의회에서도 같은 구조가 반복되고 있다고 지적했다.내년 지방선거를 앞두고 박 의원은 다당제 형성 가능성을 긍정적으로 전망했다. "최근 중앙 정치의 변화와 함께 거대 양당에 대한 시민들의 피로도가 높아지고 있습니다. 시흥 시민들 역시 견제와 균형이 작동하는 의회를 원하고 계십니다."그는 조국혁신당을 비롯한 제3지대 정당들이 실현 가능한 정책과 참신한 인물을 제시한다면, 지금보다 더 다양한 정치 지형이 형성될 수 있다고 내다봤다.시흥시의회 유일의 제3당 의원으로서 현실적인 어려움도 분명하다. "조례 발의나 예산 심의 과정에서 소수 의견은 주목받기 어렵고, 상임위원회 구성이나 각종 위원회 추천에서도 배제되는 느낌을 받을 때가 많습니다."그럼에도 그는 시민과의 직접 소통, 그리고 정책의 합리성과 타당성으로 이 한계를 돌파하겠다고 말한다. "결국 정치의 힘은 시민에게서 나온다고 믿습니다."박 의원의 의정활동을 관통하는 키워드는 명확하다. 소외 없는 상생, 그리고 미래를 위한 투자다. 그가 가장 공을 들여온 정책은 '무장애 도시'다. 장애 여부와 관계없이 모든 시민이 도시 구조와 공공시설을 안전하고 편리하게 이용할 수 있어야 한다는 문제의식에서 출발했다."무장애 정책은 단순한 시설 개선이 아니라, 시민의 생활복지권을 보장하는 도시 구조의 변화라고 생각합니다." 골목상권 활성화, 감정노동자 보호 등 민생과 직결된 조례를 다듬는 데에도 꾸준히 힘을 쏟아왔다.최근 가장 의미 있게 평가하는 성과는 교육·보육 정책이다. 박 의원은 '시흥 아이들을 위한 교육·보육 방안 정책토론회'를 직접 주관하며, 보육을 단순한 복지가 아닌 도시의 미래 전략으로 바라봐야 한다고 강조했다."외국인 가정 아동 지원의 형평성 문제, 보육 교직원의 처우 개선처럼 현실적인 난제를 외면해서는 안 됩니다." 그는 양적 확대보다 질적 내실화가 중요하다고 강조했다. 아이 키우기 좋은 환경이 곧 도시의 지속 가능성을 결정한다는 판단이다.의장과 상임위원장 경험을 모두 가진 그는 시 정부와 의회의 관계를 이렇게 짚었다. "정책 결정 이전 단계에서 충분한 의견 수렴과 사전 숙의가 필요합니다. 형식적인 보고가 아니라, 고민과 검토가 오가는 관계가 돼야 합니다." 대규모 개발 사업과 복잡한 재정 문제에 대응하기 위해 전문 인력 확충과 외부 전문가, 시민사회와의 협력도 강조했다.박 의원이 그리고 있는 시흥의 미래는 경제 자립 기반을 갖춘 자족 도시다. 산업단지 스마트화, 청년 창업 생태계 조성, 자연·역사·문화 자원을 연계한 체류형 관광산업을 주요 성장 동력으로 제시했다.아울러 시민이 직접 참여하는 마을 경제 공동체 활성화를 통해 지역 경제의 선순환 구조를 만들고 싶다고 밝혔다.인터뷰의 끝에서 그는 다시 시민을 이야기했다. "저는 시민의 신뢰를 가장 큰 자산으로 여기겠습니다. 정치적 이해관계를 떠나 오직 시흥의 미래만을 바라보고 행동하겠습니다."