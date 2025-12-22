동치미 한 사발에 엄마 얼굴 한 번, 그 시절 동지의 맛

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"집이유? 나 팥죽 쪼까 끓이려는디~"

"띵동, 띵동!"

큰사진보기 ▲난이씨가 끓여준 동지팥죽새알팥죽과 칼국수 팥죽을 가져왔다. ⓒ 최혜정 관련사진보기

"팥죽 정말 끝내줬어! 인정, 인정!"

앞집 난이씨의 전화다. 퇴직 1년 차. 아직은 길에서 마주치는 중학생 아이들에게 자꾸만 눈길이 간다. 나도 모르게 아이들 곁으로 다가섰다가 멈칫하기도 한다. 이제는 완전한 졸업을 해야 하는데, 이 또한 적응의 과정이리라. 한낮의 텅 빈 지하 주차장처럼 모든 게 여전히 어색하고 생경하다.그런 와중에 좋은 이웃이 생겼다. 엘리베이터에서 만난 이웃과 한가하게 차를 마시며 소소한 인연을 만들어가는 것, 퇴직 후 변한 일상의 풍경이다. 특히 앞집 난이씨는 나와 동년배라 더 가까워졌다. 맨발 걷기의 달인이자 활달한 성격, 게다가 음식 솜씨까지 좋은 사람이다.남편은 새알을, 본인은 칼국수를 좋아하는 터라 기어이 두 종류를 다 끓였단다. 동짓날 점심시간, 우리 집 식탁 위엔 새알 팥죽과 칼국수 팥죽이 서로 '내가 더 잘나가!' 하며 뽐내듯 놓였다. 한 종류도 힘든 일을 두 가지나 해내다니, 참 대단한 정성이다. 남편과 나는 진한 팥물의 달콤함을 음미하며 기분 좋게 배를 채웠다.팥죽을 먹으니, 자연스레 1970년대 초등학교 시절이 떠오른다. 당시 군산으로 유학 온 나는 크리스마스 무렵 겨울방학이 되면 우리 집 장수로 향했다. 지금이야 차로 1시간 20분이면 닿는 거리지만, 그 시절엔 군산에서 전주로, 다시 전주에서 장수로 버스를 갈아타며 많은 시간을 길 위에서 보내야 했다.언니와 함께여서 그나마 다행이었지만, 장수 터미널에서 우리 동네 동촌리까지 가는 길은 또 얼마나 멀었는지. 어린 걸음으로 걷고 걸어 집에 도착하면, 엄마는 우리를 반갑게 맞아주셨다. 그러고는 서둘러 윗광에 차게 얼어 있던 동지팥죽을 꺼내 따끈하게 데우셨다.둥근 상 위에 놓인 붉은 팥죽과 시원한 동치미 한 사발. 엄마 얼굴 한번 보고 팥죽 한 입 후후 불어 먹다 보면, 감기 기운 섞인 으스스함과 차멀미의 나른함이 씻은 듯 사라지곤 했다. 먹을 게 귀하던 시절이라 그랬을까. 어린아이 입맛에도 그 팥죽은 유독 달고 맛있었다.먼 길 온 딸에게 먹이고 싶어 하셨던 엄마의 사랑까지 떠오르게 하다니, 난이씨의 팥죽이 더없이 귀하게 느껴진다.나의 극찬에 난이 씨는 "호랑이 없는 굴에서 토끼가 대장질한다고, 사실 그렇게 빼어난 솜씨도 아녀~"라며 호탕하게 웃는다. 참 좋은 이웃을 만난 것 같다. 퇴직 후의 삶이 더 기대되는 이유이기도 하다.