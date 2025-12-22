울산 중구 올해 으뜸시책 2위 '태화시장 홍수방지', 1위는?

울산 중구(구청장 김영길)가 주민 설문조사를 통해 선정한 올해의 구정 으뜸시책 1위는 '전국 최고 수준의 그물 모험시설, '입화산 아이놀이뜰 공원 조성'이었다.
부지 면적 6866㎡인 입화산 아이놀이뜰 공원은 울산 최대 규모의 그물 모험 놀이시설과 연습용 육각 탄성판(가이드 트램펄린), 바구니 그네 등을 비롯해 옥외 탁자, 평상, 화장실 등의 편의시설을 갖추고 있다.
2위는 '재난 없는 전통시장! 태화 배수펌프장 건립'이 차지했는데, 이는 태풍이 올 때면 홍수가 나면서 입는 상인들의 피해를 방지하기 위한 조치다. 중구는 태화시장 일대에 태화 배수펌프장을 건립하고 12월 준공에 앞서 지난 8월 말부터 주요 시설을 우선적으로 가동하기 시작했다(관련기사 : "태풍 피해 태화시장 돕자" 울산 구성원 발벗고 나서
).
울산 중구는 22일 이같은 1~2위를 포함해 올 한 해를 대표하는 '구정 으뜸시책 5'를 선정해 발표했다. 중구는 앞서 각 부서에서 추천한 우수 시책 29개를 대상으로 주민 수혜도와 실질적 성과 달성 여부 등을 평가해 경제·복지·안전·환경·행정 서비스 등 다양한 분야의 구정 으뜸시책5 후보 시책 15건을 선정해 11월 25일부터 12월 3일까지 주민 설문조사를 실시했다.
중구 관계자는 "각 부서에서 추천한 구정 으뜸시책 후보 29개를 대상으로 서면 심사를 진행하고 주민 설문조사를 거쳐 상위 10개 시책을 선정했다"며 "이어서 구정조정위원회의 심의를 통해 구정 으뜸시책 5개를 최종 확정했다"고 밝혔다.
1위를 차지한 입화산 아이놀이뜰 공원은 시범운영 기간 예약률 93%, 이용객 수 2106명으로 많은 관심과 사랑을 받았다.
2위 태화 배수펌프장은 8500㎥ 규모의 저류조와 분당 1700톤의 빗물을 퍼낼 수 있는 대형 펌프를 갖추고 있어 태화강 수위가 저지대보다 높아져도 강제 배수가 가능해 침수 피해 예방에 큰 역할을 할 것으로 전망된다.
3위로는 '주민 피해 최소화를 위한 적극 행정! 번영로센트리지 주민 재산권 확보'가 뽑혔다.
이에 대해 중구는 "주택재개발사업 과정에서 기반 시설 준공 지연으로 인한 미등기 문제로 인해 주민들이 재산권 제약 등 경제적 불이익을 겪게 되자 재개발 조합, 감리, 관계 기관 등과 특별 전담 조직(TF)을 구성해 적극적으로 행정 지원에 나섰고, 이를 통해 조속한 등기 완료를 이끌어 내 주민들의 부담을 줄이고 재산권 행사를 가능하게 만들었다"고 설명했다.
4위는 '중구청 로비, 커피향 가득한 주민 개방형 쉼터로 탈바꿈'이 선정됐다.
중구는 중구지역자활센터와 협력해 중구청 본관 1층 로비에 '커피생각 2호점' 카페를 만들어 직원과 민원인을 위한 휴식·소통 공간을 조성해 저소득층을 위한 일자리를 창출하고 공공서비스 품질을 높이는 등 모범적인 공공공간 활용 사례를 제시했다.
5위에는 '다문화 가족의 행복 거점, 울산 최초 중구가족센터 신축 개관'이 뽑혔다.
중구는 지난 3월 울산중구가족센터를 기존 옥교동에서 학성동으로 신축 이전했다.
울산 최초로 단독 신축 건물에 둥지를 튼 울산중구가족센터는 다문화가족을 비롯한 다양한 유형의 가족을 대상으로 상담 및 교육, 돌봄, 교류 프로그램 등을 운영하며 가족 구성원의 행복 증진을 도모하고 있다.
이 밖에 '탄소중립과 생태 보전을 연계한 황방산 두꺼비 보호 사업' '어린이보호구역 안전 개선' '전통시장 안전 디자인 조성 등의 시책'도 호응을 얻었다.
중구 관계자는 "이번에 선정된 구정 으뜸시책 5는 주민들이 일상에서 직접 그 효과를 체감할 수 있는 사례들로 구성돼 있다"며 "앞으로도 현장의 목소리를 바탕으로 다양한 정책을 추진해 나가며 주민들의 삶의 질 향상을 도모하겠다"고 밝혔다.