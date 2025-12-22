"눈물로 쓴 독후감이 개정판 밀어 올렸다"... 다시 읽는 소설 <랑월>

큰사진보기 ▲박현주 작가가 쓴 소설 <랑월朗月, 대전에 살다 골령골에 묻히다> 신국판, 664쪽, 2만 2000원 ⓒ 충남대학교출판문화원 관련사진보기

한국전쟁 당시 단일 장소로는 전국 최대 규모의 민간인 학살이 벌어졌던 '대전 산내 골령골'. 그 참혹한 역사의 기억을 소설로 복원하며 커다란 반향을 일으켰던 박현주 작가의 <랑월(朗月, 대전에 살다 골령골에 묻히다)>(출판사 사)충남대학교출판문화원, 신국판 664 쪽, 2만 2000원)이 4년 만에 개정판으로 독자들을 다시 찾는다.이번 개정판 출간의 동력은 역설적이게도 '독자'들에게서 나왔다. 지난 2021년 초판 발간 이후, 독자들은 소설 속 주인공의 발자취를 따라 공주 마티고개부터 대전형무소, 산내 골령골을 직접 답사하며 시대의 아픔을 공유했다.독자들의 성원에 보답하기 위해 이번 개정판은 초판과는 차별화된 '기록물로서의 가치'를 대폭 보강했다. 가장 눈에 띄는 변화는 시각 자료의 증보다. 초판에 없던 미국국립문서관리청(NARA) 소장 산내 학살 현장 사진과 근대 대전의 옛 모습을 담은 귀한 사진 자료들이 수록됐다. 독자들이 소설 속 허구를 넘어 역사적 실체를 눈으로 직접 확인하며 현장감을 느낄 수 있도록 배려한 것이다. 또한, "눈물을 많이 흘렸다"는 등 초판 독자들의 생생한 독후감을 책 뒷표지에 실어 독자와 함께 호흡하는 소설임을 강조했다.이번 개정판은 근래의 사회적 시류와 맞물려 더욱 깊은 울림을 준다.박 작가는 서문에서 '12.3 계엄 사태'를 언급하며 "오랜 세월 피땀으로 다져온 정치 민주주의도 하루아침에 흔들릴 수 있음을 목도했다"고 적었다. '부당한 압력에 뒷걸음질 치는 것은 제도가 아니라 두려움에 가득 찬 마음'이라는 그의 통찰은, 청년 세대들에게 민주주의의 소중함을 되새기는 준엄한 메시지를 던진다.소설 <랑월>은 1920년대부터 1950년대까지의 대전을 배경으로 한다. 회덕, 유성, 진잠 등 실제 지명과 충남도청, 유성온천 등 현존하는 공간을 무대로 일제에 저항했던 농민과 노동자들의 독립운동을 생생하게 그려냈다. 동시에 해방 후 새로운 국가를 꿈꿨던 건국 세력이 '보도연맹원'과 '사상범'이라는 굴레 속에 어떻게 절멸해갔는지를 아프게 추적한다.소설 속 주요 공간적 배경인 산내 골령골은 당시 대전형무소에 수감됐던 제주 4·3 항쟁 및 여순사건 관련자들까지 포함해 7천여 명이 희생된 비극의 응축지다.특히 산내 골령골은 내년(2026) '민간인 희생자 전국추모공원(산내평화공원)' 착공을 앞두고 있다. 때맞춰 재출간한 소설 <랑월>의 귀환은 대전이 비극의 현장에서 진실과 화해를 위한 역사 교육의 장으로 거듭나는 데 중요한 문학적 토대가 될 전망이다.박 작가는 개정판 서문을 통해 "소설 속 사건을 함께 슬퍼하며 주인공들을 살아있는 존재처럼 여겨준 독자들의 과분한 사랑에 감사하다"라며 "75년 전 전쟁의 광풍 속에서 목숨을 잃은 이들을 애도하는 최고의 방법은 잊지 않고 오래 기억하는 것"이라고 강조했다. 또 초판 발문을 썼던 고(故) 김성동 소설가가 "다음 생에는 친일파 싹 쓸어버리고 신나게 살아달라"고 외쳤던 일화를 공개하며, 유족들의 증언을 채록하고 기록하는 일의 시급성을 다시 한번 일깨웠다.충남대학교출판문화원 관계자는 "이 책이 젊은 세대들에게 널리 읽혀 민주주의를 꿈꾸었다는 이유로 짓밟혔던 이들의 증언이 대전의 풍성한 역사가 되길 바란다"고 전했다.