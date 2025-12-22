민원에 멈췄던 부산 산타버스, 이렇게 '부활'했습니다

큰사진보기 ▲2016년부터 9년간 산타 버스를 운행해 온 대진여객 소속 버스 기사 주형민씨가 22일 오전 부산 해운대구 종점에서 새로 치장한 버스 운행을 앞두고 인사하고 있다. 부산시와 버스운송사업조합이 민원이 있었던 크리스마스 장식물은 제거하고 내 외부에 크리스마스 그림을 도배해 산타버스 분위기를 연출한 총 10대의 산타버스가 시내를 운행하게 된다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"아이들이 산타 버스 타려고 기다렸을 텐데 많이 아쉽고 미안해요. 그동안 9년간 산타 버스를 해왔지만 이쯤에서 손을 놓을 때가 왔나 봐요... (중략) 진짜 퇴직 후 개인버스라도 사서 산타 버스를 만들어 어린이들에게 무료로 탑승해 주고 선물도 주는 게 저의 바람입니다."

큰사진보기 ▲22일 부산 해운대구의 187번 산타 버스 종점에서 한 일본인 관광객이 새로 치장한 버스에 탑승해 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 22일 부산 해운대구의 187번 산타 버스 종점에서 한 일본인 관광객이 새로 치장한 버스에 탑승해 감사와 축하의 글을 남기고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

내부 장식 화재 우려 민원에 멈춰 섰던 부산 산타 버스가 다시 달릴 수 있게 됐다. 부산시와 버스운송사업조합이 대안을 제시하면서 벌어진 일이다. 손수 버스를 꾸몄던 187번 기사 주형민씨는 "(시민들의) 응원에 힘입어 산타 버스가 다시 돌아왔다"라며 이를 크게 반겼다.22일 부산시와 주씨의 페이스북에 따르면, 187번 산타 버스는 안전성을 보완해 이날부터 다시 운행을 시작했다. 연말마다 등장해 겨울철 부산에 훈훈한 분위기를 불어 넣었던 산타 버스는 최근 내부 크리스마스 장식 등을 문제 삼은 민원으로 지난 11일 운행에 제동이 걸렸다.버스 기사인 주씨가 직접 인스타그램과 페이스북 등 온라인 공간에 이러한 사실을 알리면서 "아쉽다"라는 반응이 쏟아졌다. 그동안 주씨의 산타 버스는 하루 3번밖에 운행하지 않지만, 노선도를 확인해 손꼽아 기다리는 가족이 있을 정도로 관심을 불러일으켰다.부산 기장군 대진여객에서 출발해 일광을 거쳐 대룡마을까지 달리는 이 버스는 일본 등 해외에서도 관심을 가질 정도였다. 자비로 미술 전공을 살려 아이들에게는 꿈과 행복을, 어른들에겐 동심을 전해주고 싶어 시작한 게 입소문을 타면서 벌어진 일이다. 지속한 시간이 무려 9년에 달했다.그러나 인기를 얻고 언론의 주목을 받으면서 덩달아 이를 불편하게 보는 시선이 뒤따랐다. 눈을 표현한 솜과 산타 버스를 연출에 일조하는 재료들이 화재 위험이 있다는 지적이었다. 민원이 들어오면서 안전 우려가 제기됐고, 주씨는 이를 철거할 수밖에 없었다.하지만 부산시, 버스조합이 전문가까지 대동해 주씨와 머리를 맞대면서 이를 보완하는 방식으로 해법을 찾았다. 기존의 내부 장식은 없앴지만, 버스 외부를 산타 디자인 등으로 꾸며 상징성을 이어가기로 하면서다. 게다가 산타 버스 노선도 더 확대하기로 결정했다. 기존 187번을 넘어 15번·24번·41번·43번·49번 등 10개 노선 10대를 더 운행하기로 한 것이다.버스의 모양이 다소 전보다 심심해졌다면서도 주씨는 힘을 합친 결과에 고마움을 드러냈다. 그는 모두의 응원 덕택에 "산타 버스가 부활했다"라며 다시 페이스북 등에 글을 올렸다. 그는 "직접 꾸민 산타 버스는 사라져서 아쉽지만, 매년 기다리던 아이들에게 추억을 만들어 줄 수 있어서 너무 다행이고 좋다"고 웃음 지었다. 주씨는 여기서 그치지 않고 24일 해운대구 반송동 YMCA 어린이집에서 진짜 산타로 변신해 크리스마스이브 봉사에 나선다.