사회부산경남한줄뉴스 25.12.22 18:35ㅣ최종 업데이트 25.12.22 18:35 통기타가수 문화예술협회, 쌀 200kg 일운지역아동센터 기부 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲통기타가수 문화예술협회, 쌀 200kg 일운지역아동센터 기부 ⓒ 거제시청 관련사진보기 (재)한국통기타가수 문화예술협회(회장 김창호)는 지난 19일 거제시 일운지역아동센터를 찾아 쌀 200kg을 기부했다. 일운지역아동센터장은 "한참 먹어야 하는 성장기에 감사하게도 이렇게 후원을 해주시고 우리 아이들을 격려해 주셔서 감사드린다"며 고마움을 전했다. 김창호 한국 통기타가수 문화예술협회장은 "저희 회원들이 뜻을 모아서 우리 일운 저소득아동들이 건강하게 자랄 수 있도록 보탬이 되고 싶다"고 전했다. #통기타 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사함양군, 지역 인재 육성을 위한 장학금 기탁 이어져 갤러리 오마이포토 '통일교 금품수수 의혹' 전재수 전 장관 경찰 출석 1/9 이전 다음 이전 다음 추경호 국민의힘 전 원내대표, 영장실질심사 출석 윤석열 퇴진 전국 대학생 시국회의, 내란외환세력 청산 촉구 다크투어 도슨트로 나선 우원식 국회의장 계엄 1년 다시 국회 밝힌 응원봉들 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.