큰사진보기 ▲통기타가수 문화예술협회, 쌀 200kg 일운지역아동센터 기부 ⓒ 거제시청 관련사진보기

(재)한국통기타가수 문화예술협회(회장 김창호)는 지난 19일 거제시 일운지역아동센터를 찾아 쌀 200kg을 기부했다.일운지역아동센터장은 "한참 먹어야 하는 성장기에 감사하게도 이렇게 후원을 해주시고 우리 아이들을 격려해 주셔서 감사드린다"며 고마움을 전했다.김창호 한국 통기타가수 문화예술협회장은 "저희 회원들이 뜻을 모아서 우리 일운 저소득아동들이 건강하게 자랄 수 있도록 보탬이 되고 싶다"고 전했다.