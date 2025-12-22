메뉴 건너뛰기

25.12.22 18:35최종 업데이트 25.12.22 18:35

통기타가수 문화예술협회, 쌀 200kg 일운지역아동센터 기부

통기타가수 문화예술협회, 쌀 200kg 일운지역아동센터 기부 ⓒ 거제시청

(재)한국통기타가수 문화예술협회(회장 김창호)는 지난 19일 거제시 일운지역아동센터를 찾아 쌀 200kg을 기부했다.

일운지역아동센터장은 "한참 먹어야 하는 성장기에 감사하게도 이렇게 후원을 해주시고 우리 아이들을 격려해 주셔서 감사드린다"며 고마움을 전했다.

김창호 한국 통기타가수 문화예술협회장은 "저희 회원들이 뜻을 모아서 우리 일운 저소득아동들이 건강하게 자랄 수 있도록 보탬이 되고 싶다"고 전했다.

#통기타

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

